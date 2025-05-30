https://uz.sputniknews.ru/20250530/rossiyskie-voennye-osvobodili-kondrashovku-v-xarkovskoy-oblasti-49629478.html
Российские военные освободили Кондрашовку в Харьковской области
Российские военные освободили Кондрашовку в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка со взятием Кондрашовки.
2025-05-30T17:39+0500
2025-05-30T17:39+0500
2025-05-30T17:57+0500
спецоперация россии по защите донбасса
всу
сво
россия
украина
безопасность
спецоперация
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/12/48942842_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_05923bef1542bbe05b93a0ef6ee604b1.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Со взятием Кондрашовки командование и личный состав 121-го мотострелкового полка поздравил министр обороны Андрей Белоусов.Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. Он уточнил, что более 3600 военнослужащих получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.Как отметил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, освобождение Кондрашовки, расположенной рядом с Купянском, обеспечит российским бойцам преимущество над противником.По данным Минобороны за неделю бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад Нацгвардии и пограничному отряду Госпогранслужбы Украины.Противник потерял свыше 1 495 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 83 автомобиля,11 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 19 складов боеприпасов.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/12/48942842_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_3ad4e5548a0a53a151e08c74d78c38db.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
всу сво россия украина спецоперация кондрашовка освобождение белоусов
всу сво россия украина спецоперация кондрашовка освобождение белоусов
Российские военные освободили Кондрашовку в Харьковской области
17:39 30.05.2025 (обновлено: 17:57 30.05.2025)
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка со взятием Кондрашовки.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны
.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства за неделю.
Со взятием Кондрашовки командование и личный состав 121-го мотострелкового полка поздравил министр обороны Андрей Белоусов.
"Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на Купянском направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство", — отметил он.
Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. Он уточнил, что более 3600 военнослужащих получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.
Как отметил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, освобождение Кондрашовки, расположенной рядом с Купянском, обеспечит российским бойцам преимущество над противником.
По данным Минобороны за неделю бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад Нацгвардии и пограничному отряду Госпогранслужбы Украины.
Противник потерял свыше 1 495 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 83 автомобиля,11 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 19 складов боеприпасов.