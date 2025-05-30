https://uz.sputniknews.ru/20250530/rossiyskie-voennye-osvobodili-kondrashovku-v-xarkovskoy-oblasti-49629478.html

Российские военные освободили Кондрашовку в Харьковской области

Российские военные освободили Кондрашовку в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка со взятием Кондрашовки.

2025-05-30T17:39+0500

2025-05-30T17:39+0500

2025-05-30T17:57+0500

спецоперация россии по защите донбасса

всу

сво

россия

украина

безопасность

спецоперация

минобороны рф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/12/48942842_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_05923bef1542bbe05b93a0ef6ee604b1.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Со взятием Кондрашовки командование и личный состав 121-го мотострелкового полка поздравил министр обороны Андрей Белоусов.Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. Он уточнил, что более 3600 военнослужащих получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.Как отметил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, освобождение Кондрашовки, расположенной рядом с Купянском, обеспечит российским бойцам преимущество над противником.По данным Минобороны за неделю бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад Нацгвардии и пограничному отряду Госпогранслужбы Украины.Противник потерял свыше 1 495 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 83 автомобиля,11 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 19 складов боеприпасов.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

всу сво россия украина спецоперация кондрашовка освобождение белоусов