https://uz.sputniknews.ru/20250530/v-muynake-startoval-mejdunarodnyy-festival-stixiya-49625207.html

В Муйнаке стартовал международный фестиваль "Стихия"

В Муйнаке стартовал международный фестиваль "Стихия"

Sputnik Узбекистан

"Стихия" призвана возродить регион, рассказать больше о трагедии Арала и как она повлияла на жизнь людей.

2025-05-30T16:40+0500

2025-05-30T16:40+0500

2025-05-30T17:32+0500

каракалпакстан

муйнак

фестиваль

музыка

наука

экология

общество

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В городе Муйнаке стартовал международный фестиваль электронной музыки, искусства и науки "Стихия". В этом году мероприятие собрало более тысячи человек со всех уголков мира, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Стихия" призвана возродить регион, рассказать больше о трагедии Арала и как она повлияла на жизнь людей. По словам организаторов, "Стихия“ не просто фестиваль, это своего рода движение в сторону устойчивого развития региона, взаимного уважения к окружающей среде и культурному наследию.О многом могут поведать инсталляции на кладбище кораблей. Это призраки людей, на которых отражается все, то, что было утеряно вместе с Аралом — рыбы, растения, птицы, многочисленные рыбаки с сетями. Это сама мать-природа, держащая в одной руке рыбу, в другой — рыбий скелет, словно показывая людям свою боль. В рамках фестиваля состоится научный форум Стихия N+1. Его участники обсудят, как помочь жителям Приаралья, использование ИИ и технологий в возрождении моря, а также услышат истории из уст тех, кто некогда плавал по Аральскому морю на кораблях. Кроме того, в рамках событие пройдет Stihia x Karakalpakhstan Digital Forum 2025 — во Дворце молодежи IT-специалисты, стартаперы, инвесторы и представители индустрии обсудят будущее технологий, развитие региона и возможности для молодежи.Форум проводится при поддержке Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана и ведущих международных экспертов. Помимо музыкальной площадки, "Стихия" создает платформу для обсуждения насущных вопросов и поиска решений в области экологии.

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