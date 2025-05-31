https://uz.sputniknews.ru/20250531/biznes-sudebnaya-ekspertiza-tsifrovoy-notariat-tashkent-yuridicheskiy-forum-49635494.html

Бизнес, судебная экспертиза и цифровой нотариат: в Ташкенте завершился юридический форум

Бизнес, судебная экспертиза и цифровой нотариат: в Ташкенте завершился юридический форум

Sputnik Узбекистан

В столице Узбекистана завершился IV Международный юридический форум “Tashkent Law Spring”. Мероприятие объединило свыше 1 тысячи юристов, IT-специалистов, ученых и представителей бизнес-сообщества из 40 стран мира.

2025-05-31T13:18+0500

2025-05-31T13:18+0500

2025-05-31T13:18+0500

ташкент

форум

бизнес

юрист

it-технологии

нотариус

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. IV Международный юридический форум "Tashkent Law Spring" завершился в Ташкенте. Во второй день форума эксперты обсудили сокращение административных барьеров для бизнеса, внедрение технологий в судебную экспертизу и возможности цифровизации нотариата, сообщает корреспондент Sputnuk Узбекистан.Участники отметили: несмотря на потенциал ИИ, человек в правосудии остается ключевой фигурой. За последние годы в Узбекистане отменено более 160 лицензий и разрешений, а также упрощено оформление 120 видов документов, необходимых для ведения бизнеса. Об этом сообщил начальник Департамента законодательства Министерства юстиции республики Миржалол Аллакулиев. Он также напомнил, что стратегия "Узбекистан – 2030" предусматривает сокращение регуляторной нагрузки на треть и переход к более прозрачной системе законотворчества. Впервые в Центральной Азии в республике внедрена предварительная оценка концепций законопроектов до начала их разработки. Тема цифровой трансформации стала ключевой и в обсуждениях, посвященных судебной экспертизе. Директор Российского федерального центра судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова Вячеслав Витушкин сообщил, что в центре разрабатываются методы по выявлению контента, созданного нейросетями. Он уточнил, что в этой работе задействованы специалисты в логистической, компьютерно-технической и химикоскопической экспертизе. При этом, по словам эксперта, ИИ не способен заменить человека при решении сложных задач. Эксперт подчеркнул, что ИИ становится полезным помощником, позволяющим экономить ресурсы и ускорять экспертизу, но заменить специалиста не может: По его словам, технологии должны усиливать экспертизу, а не заменять ее. О потенциале цифровизации нотариата в странах СНГ рассказал президент Федеральной нотариальной палаты РФ Константин Корсик. Он отметил, что Россия готова делиться с Узбекистаном своим опытом по внедрению электронного нотариата. По данным ВЦИОМ, сегодня более 94% россиян и компаний используют цифровые нотариальные сервисы. Каждое третье нотариальное действие совершается в электронном формате. Среди приоритетов — развитие удаленных нотариальных действий, трансграничные удостоверения и полная онлайн-регистрация сделок с недвижимостью. Напомним, накануне в столице Узбекистана стартовал IV Международный юридический форум “Tashkent Law Spring”. Темой форума в этом году стала "Эпоха цифровых технологий: правовой взгляд в будущее". Мероприятие собрало более 1 тыс. участников из 40 стран — юристов, IT-специалистов, ученых и представителей бизнес-сообщества.

https://uz.sputniknews.ru/20250529/mejdunarodnyy-yuridicheskiy-forum-tashkent-law-spring-49590730.html

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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