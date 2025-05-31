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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250531/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-v-sumskoy-oblasti-dnr-49639501.html
Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР
Sputnik Узбекистан
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Водолаги в Сумской области. Также ВС РФ установили полный контроль над населенным пунктом Новополь в ДНР, водрузив российские флаги.
2025-05-31T15:05+0500
2025-05-31T15:14+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.Кроме того бойцы подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий установили полный контроль над населенным пунктом Новополь в ДНР, водрузив российские флаги.В зоне действия группировки Киев потерял до 185 военнослужащих.Штурмовые подразделения группировки подавили очаги сопротивления, зачистили 140 зданий.В Миноороны отметили, что противник упорно оборонялся по рубежу Зеленое Поле – Новополь, но в результате ожесточенных боев гвардейцы 5-й армии установили контроль над обоими населенными пунктами.
россия
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днр сво всу россия украина спецоперация минобороны рф

Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР

15:05 31.05.2025 (обновлено: 15:14 31.05.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Водолаги в Сумской области. Также ВС РФ установили полный контроль над населенным пунктом Новополь в ДНР, водрузив российские флаги.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области", – говорится в сводке ведомства.

Кроме того бойцы подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий установили полный контроль над населенным пунктом Новополь в ДНР, водрузив российские флаги.
В зоне действия группировки Киев потерял до 185 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

Штурмовые подразделения группировки подавили очаги сопротивления, зачистили 140 зданий.

"После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку 140 строений и установили полный контроль над населенным пунктом, водрузив российские флаги", – говорится в сообщении.

В Миноороны отметили, что противник упорно оборонялся по рубежу Зеленое Поле – Новополь, но в результате ожесточенных боев гвардейцы 5-й армии установили контроль над обоими населенными пунктами.

"Штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника при активной поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотных систем и вошли в населенный пункт", – добавили в военном ведомстве.

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