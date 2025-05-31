https://uz.sputniknews.ru/20250531/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-v-sumskoy-oblasti-dnr-49639501.html

Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Sputnik Узбекистан

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Водолаги в Сумской области. Также ВС РФ установили полный контроль над населенным пунктом Новополь в ДНР, водрузив российские флаги.

2025-05-31T15:05+0500

2025-05-31T15:05+0500

2025-05-31T15:14+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.Кроме того бойцы подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий установили полный контроль над населенным пунктом Новополь в ДНР, водрузив российские флаги.В зоне действия группировки Киев потерял до 185 военнослужащих.Штурмовые подразделения группировки подавили очаги сопротивления, зачистили 140 зданий.В Миноороны отметили, что противник упорно оборонялся по рубежу Зеленое Поле – Новополь, но в результате ожесточенных боев гвардейцы 5-й армии установили контроль над обоими населенными пунктами.

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