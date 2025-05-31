Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане
10:10 31.05.2025 (обновлено: 10:26 31.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На саммите обозначены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества стран Центральной Азии и Италии. В центре внимания – развитие партнерства в сферах инвестиций и технологий, "зеленой" экономики, а также реализация образовательных и культурных программ.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в городе Астане, сообщает пресс-служба главы государства.
В мероприятии, прошедшем под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, также участвовали Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества стран Центральной Азии и Италии. Особое внимание уделено вопросам развития партнерства в сферах инвестиций и технологий, "зеленой" экономики, а также реализации образовательных и культурных программ.
На саммите Шавкат Мирзиёев выступил с важными предложениями и инициативами по дальнейшему наращиванию многопланового практического взаимодействия между странами региона и Италией.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В своем выступлении Мирзиёев отметил настрой на развитие продуктивного практического взаимодействия, учитывая прежде всего технологический, индустриальный и интеллектуальный потенциал стран.
Глава Узбекистана представил свое видение приоритетов взаимодействия в формате "Центральная Азия – Италия".
Прежде всего президент отметил важность продолжения регулярных контактов на уровне внешнеполитических ведомств для координации подходов по целому ряду актуальных международных вопросов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он предложил запустить рабочие механизмы многостороннего партнерства и обмена информацией специальных служб в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком и незаконной миграцией.
"С учетом традиционно сильных позиций делового сообщества Италии в инновационном развитии страны предложено запустить постоянную площадку для бизнес-диалога – Деловой клуб "Центральная Азия – Италия" под эгидой торгово-промышленных палат наших стран. Такие встречи с широким участием предпринимателей будут проходить ежегодно в столицах стран региона и Италии", – говорится в сообщении.
Президент Узбекистана также отметил важность принятия комплексной многосторонней Программы индустриальной и технологической кооперации, предусматривающей формирование благоприятных условий для трансфера технологий, внедрения передовых знаний и лучших практик, создания высокотехнологичных промышленных производств.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркнул, что с учетом имеющегося успешного опыта приоритетными направлениями кооперации могут стать:
глубокая переработка минеральных ресурсов и сельскохозяйственного сырья;
выпуск современного оборудования для электротехнической, химической, текстильной, кожевенной, пищевой и других перерабатывающих отраслей;
локализация компонентной базы и промышленных товаров;
создание дизайнерских центров с ведущими итальянскими брендами.
"Для реализации проектов регионального значения в Ташкентском регионе создается специальный индустриальный парк под управлением европейского оператора. Отмечена важность привлечения государственных агентств Италии SACE и SIMEST, а также совместных инвестиционных фондов к поддержке проектов кооперации", – говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выступая на саммите, президент Узбекистана
Призвал к развитию полномасштабного партнерства в сфере "зеленой" трансформации, путем запуска многосторонней платформы, призванной содействовать выполнению национальных программ декарбонизации.
Выразил готовность к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики, включая поставки "зеленой" энергии в страны Евросоюза, аудита и повышения энергоэффективности предприятий, модернизации объектов водной инфраструктуры и развития водородных технологий с привлечением ведущих производителей и инженерных компаний Италии.
Предложил создать научно-образовательный Консорциум "Центральная Азия – Италия" для проведения и финансирования научных разработок, программ академического обмена и подготовки кадров по таким направлениям, как инженерия, дизайн, водосберегающие и биотехнологии.
Выразил заинтересованность в запуске туристического альянса для налаживания партнерских связей между ведущими операторами и создания совместных туристических продуктов.
Предложил провести в 2026 году в Хиве молодежный Форум креативной экономики и культурного обмена стран региона и Италии.
На саммите также выступили главы государств Центральной Азии и Премьер-министр Италии. По итогам мероприятия принято Совместное заявление.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
После рабочий визит президента Узбекистана в Казахстан завершился.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану и отбыл в Ташкент.
Президент Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В аэропорту главу государства проводил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану и отбыл в Ташкент.
Президент Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
После чего лидер Узбекистана отбыл в город Ташкент.