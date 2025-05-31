https://uz.sputniknews.ru/20250531/shavkat-mirziyoev-oboznachil-prioritety-vzaimodeystviya-format-tsentralnaya-aziya--italiya-49631557.html

Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане

Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане

Sputnik Узбекистан

На саммите рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества стран Центральной Азии и Италии. В центре внимания – развитие партнерства в сферах инвестиций и технологий, "зеленой" экономики, а также реализация образовательных и культурных программ.

2025-05-31T10:10+0500

2025-05-31T10:10+0500

2025-05-31T10:26+0500

шавкат мирзиёев

астана

саммит

казахстан

центральная азия

италия

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1f/49632742_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c3b7e496fa4f49585761f87dbd29af0.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в городе Астане, сообщает пресс-служба главы государства.В мероприятии, прошедшем под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, также участвовали Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества стран Центральной Азии и Италии. Особое внимание уделено вопросам развития партнерства в сферах инвестиций и технологий, "зеленой" экономики, а также реализации образовательных и культурных программ.На саммите Шавкат Мирзиёев выступил с важными предложениями и инициативами по дальнейшему наращиванию многопланового практического взаимодействия между странами региона и Италией.В своем выступлении Мирзиёев отметил настрой на развитие продуктивного практического взаимодействия, учитывая прежде всего технологический, индустриальный и интеллектуальный потенциал стран.Глава Узбекистана представил свое видение приоритетов взаимодействия в формате "Центральная Азия – Италия".Прежде всего президент отметил важность продолжения регулярных контактов на уровне внешнеполитических ведомств для координации подходов по целому ряду актуальных международных вопросов.Он предложил запустить рабочие механизмы многостороннего партнерства и обмена информацией специальных служб в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком и незаконной миграцией.Президент Узбекистана также отметил важность принятия комплексной многосторонней Программы индустриальной и технологической кооперации, предусматривающей формирование благоприятных условий для трансфера технологий, внедрения передовых знаний и лучших практик, создания высокотехнологичных промышленных производств.Подчеркнул, что с учетом имеющегося успешного опыта приоритетными направлениями кооперации могут стать: Выступая на саммите, президент УзбекистанаНа саммите также выступили главы государств Центральной Азии и Премьер-министр Италии. По итогам мероприятия принято Совместное заявление.После рабочий визит президента Узбекистана в Казахстан завершился.В аэропорту главу государства проводил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин и другие официальные лица. После чего лидер Узбекистана отбыл в город Ташкент.

астана

казахстан

центральная азия

италия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан президент мирзиёев саммит астана центральная азия италия совместное заявление