Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250531/shavkat-mirziyoev-oboznachil-prioritety-vzaimodeystviya-format-tsentralnaya-aziya--italiya-49631557.html
Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане
Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане
Sputnik Узбекистан
На саммите рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества стран Центральной Азии и Италии. В центре внимания – развитие партнерства в сферах инвестиций и технологий, "зеленой" экономики, а также реализация образовательных и культурных программ.
2025-05-31T10:10+0500
2025-05-31T10:26+0500
шавкат мирзиёев
астана
саммит
казахстан
центральная азия
италия
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1f/49632742_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c3b7e496fa4f49585761f87dbd29af0.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в городе Астане, сообщает пресс-служба главы государства.В мероприятии, прошедшем под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, также участвовали Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества стран Центральной Азии и Италии. Особое внимание уделено вопросам развития партнерства в сферах инвестиций и технологий, "зеленой" экономики, а также реализации образовательных и культурных программ.На саммите Шавкат Мирзиёев выступил с важными предложениями и инициативами по дальнейшему наращиванию многопланового практического взаимодействия между странами региона и Италией.В своем выступлении Мирзиёев отметил настрой на развитие продуктивного практического взаимодействия, учитывая прежде всего технологический, индустриальный и интеллектуальный потенциал стран.Глава Узбекистана представил свое видение приоритетов взаимодействия в формате "Центральная Азия – Италия".Прежде всего президент отметил важность продолжения регулярных контактов на уровне внешнеполитических ведомств для координации подходов по целому ряду актуальных международных вопросов.Он предложил запустить рабочие механизмы многостороннего партнерства и обмена информацией специальных служб в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком и незаконной миграцией.Президент Узбекистана также отметил важность принятия комплексной многосторонней Программы индустриальной и технологической кооперации, предусматривающей формирование благоприятных условий для трансфера технологий, внедрения передовых знаний и лучших практик, создания высокотехнологичных промышленных производств.Подчеркнул, что с учетом имеющегося успешного опыта приоритетными направлениями кооперации могут стать: Выступая на саммите, президент УзбекистанаНа саммите также выступили главы государств Центральной Азии и Премьер-министр Италии. По итогам мероприятия принято Совместное заявление.После рабочий визит президента Узбекистана в Казахстан завершился.В аэропорту главу государства проводил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин и другие официальные лица. После чего лидер Узбекистана отбыл в город Ташкент.
астана
казахстан
центральная азия
италия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1f/49632742_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a180e4d09515c3753e852272e1a912ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан президент мирзиёев саммит астана центральная азия италия совместное заявление
узбекистан президент мирзиёев саммит астана центральная азия италия совместное заявление

Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане

10:10 31.05.2025 (обновлено: 10:26 31.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате Центральная Азия – Италия в Астане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
На саммите обозначены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества стран Центральной Азии и Италии. В центре внимания – развитие партнерства в сферах инвестиций и технологий, "зеленой" экономики, а также реализация образовательных и культурных программ.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в городе Астане, сообщает пресс-служба главы государства.
В мероприятии, прошедшем под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, также участвовали Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества стран Центральной Азии и Италии. Особое внимание уделено вопросам развития партнерства в сферах инвестиций и технологий, "зеленой" экономики, а также реализации образовательных и культурных программ.
На саммите Шавкат Мирзиёев выступил с важными предложениями и инициативами по дальнейшему наращиванию многопланового практического взаимодействия между странами региона и Италией.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате Центральная Азия – Италия в Астане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В своем выступлении Мирзиёев отметил настрой на развитие продуктивного практического взаимодействия, учитывая прежде всего технологический, индустриальный и интеллектуальный потенциал стран.
Глава Узбекистана представил свое видение приоритетов взаимодействия в формате "Центральная Азия – Италия".
Прежде всего президент отметил важность продолжения регулярных контактов на уровне внешнеполитических ведомств для координации подходов по целому ряду актуальных международных вопросов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате Центральная Азия – Италия в Астане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он предложил запустить рабочие механизмы многостороннего партнерства и обмена информацией специальных служб в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком и незаконной миграцией.
"С учетом традиционно сильных позиций делового сообщества Италии в инновационном развитии страны предложено запустить постоянную площадку для бизнес-диалога – Деловой клуб "Центральная Азия – Италия" под эгидой торгово-промышленных палат наших стран. Такие встречи с широким участием предпринимателей будут проходить ежегодно в столицах стран региона и Италии", – говорится в сообщении.
Президент Узбекистана также отметил важность принятия комплексной многосторонней Программы индустриальной и технологической кооперации, предусматривающей формирование благоприятных условий для трансфера технологий, внедрения передовых знаний и лучших практик, создания высокотехнологичных промышленных производств.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате Центральная Азия – Италия в Астане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркнул, что с учетом имеющегося успешного опыта приоритетными направлениями кооперации могут стать:
глубокая переработка минеральных ресурсов и сельскохозяйственного сырья;
выпуск современного оборудования для электротехнической, химической, текстильной, кожевенной, пищевой и других перерабатывающих отраслей;
локализация компонентной базы и промышленных товаров;
создание дизайнерских центров с ведущими итальянскими брендами.

"Для реализации проектов регионального значения в Ташкентском регионе создается специальный индустриальный парк под управлением европейского оператора. Отмечена важность привлечения государственных агентств Италии SACE и SIMEST, а также совместных инвестиционных фондов к поддержке проектов кооперации", – говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате Центральная Азия – Италия в Астане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выступая на саммите, президент Узбекистана
Призвал к развитию полномасштабного партнерства в сфере "зеленой" трансформации, путем запуска многосторонней платформы, призванной содействовать выполнению национальных программ декарбонизации.
Выразил готовность к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики, включая поставки "зеленой" энергии в страны Евросоюза, аудита и повышения энергоэффективности предприятий, модернизации объектов водной инфраструктуры и развития водородных технологий с привлечением ведущих производителей и инженерных компаний Италии.
Предложил создать научно-образовательный Консорциум "Центральная Азия – Италия" для проведения и финансирования научных разработок, программ академического обмена и подготовки кадров по таким направлениям, как инженерия, дизайн, водосберегающие и биотехнологии.
Выразил заинтересованность в запуске туристического альянса для налаживания партнерских связей между ведущими операторами и создания совместных туристических продуктов.
Предложил провести в 2026 году в Хиве молодежный Форум креативной экономики и культурного обмена стран региона и Италии.
На саммите также выступили главы государств Центральной Азии и Премьер-министр Италии. По итогам мероприятия принято Совместное заявление.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате Центральная Азия – Италия в Астане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите в формате "Центральная Азия – Италия" в Астане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
После рабочий визит президента Узбекистана в Казахстан завершился.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану и отбыл в Ташкент.
Президент Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану и отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В аэропорту главу государства проводил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану и отбыл в Ташкент.
Президент Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану и отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
Президент Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
После чего лидер Узбекистана отбыл в город Ташкент.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0