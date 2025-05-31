https://uz.sputniknews.ru/20250531/shelest-saksaula-napominaet-shum-voln-posledniy-kapitan-rybatskogo-sudna-v-muynake-49640474.html

"Шелест саксаула напоминает шум волн" — последний капитан рыбацкого судна в Муйнаке

"Шелест саксаула напоминает шум волн" — последний капитан рыбацкого судна в Муйнаке

Sputnik Узбекистан

В Муйнаке проходит международный фестиваль электронной музыки, искусства и науки "Стихия". Али Шатдинов, посвятивший свою жизнь Аральскому морю, поделился с участниками форума "Стихия N+1" своей историей.

2025-05-31T18:10+0500

2025-05-31T18:10+0500

2025-05-31T18:10+0500

аральское море

каракалпакстан

муйнак

экология

музыка

стихия

фестиваль

эксклюзив

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Али Шатдинов — рыболов в 10-м поколении. Он окончил музыкальную академию, преподавал музыку в школе, но всего один год. Так, он прошел путь от моториста до капитана рыбацкого судна. Всю свою жизнь мужчина посвятил Аральскому морю. Рыбаки жили в мазанках — это маленькие домики из камышей и глины. Раньше было много приливов, из-за чего многие дома могли остаться под водой. А эти мазанки можно было быстро и недорого построить в другом месте. Раньше здесь плавали большие корабли — они остались со стороны Казахстана. Маленькие судна, что на кладбище кораблей, специально привез один из местных хокимов и поставил здесь как памятники для потомков. Своими воспоминаниями Али Шатдинов поделился с участниками форума "Стихия N+1".В городе Муйнаке Каракалпакстана проходит международный фестиваль электронной музыки, искусства и науки "Стихия".

https://uz.sputniknews.ru/20250530/v-muynake-startoval-mejdunarodnyy-festival-stixiya-49625207.html

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