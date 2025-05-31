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"Шелест саксаула напоминает шум волн" — последний капитан рыбацкого судна в Муйнаке
"Шелест саксаула напоминает шум волн" — последний капитан рыбацкого судна в Муйнаке
Sputnik Узбекистан
В Муйнаке проходит международный фестиваль электронной музыки, искусства и науки "Стихия". Али Шатдинов, посвятивший свою жизнь Аральскому морю, поделился с участниками форума "Стихия N+1" своей историей.
2025-05-31T18:10+0500
2025-05-31T18:10+0500
2025-05-31T18:10+0500
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Али Шатдинов — рыболов в 10-м поколении. Он окончил музыкальную академию, преподавал музыку в школе, но всего один год. Так, он прошел путь от моториста до капитана рыбацкого судна. Всю свою жизнь мужчина посвятил Аральскому морю. Рыбаки жили в мазанках — это маленькие домики из камышей и глины. Раньше было много приливов, из-за чего многие дома могли остаться под водой. А эти мазанки можно было быстро и недорого построить в другом месте. Раньше здесь плавали большие корабли — они остались со стороны Казахстана. Маленькие судна, что на кладбище кораблей, специально привез один из местных хокимов и поставил здесь как памятники для потомков. Своими воспоминаниями Али Шатдинов поделился с участниками форума "Стихия N+1".В городе Муйнаке Каракалпакстана проходит международный фестиваль электронной музыки, искусства и науки "Стихия".
https://uz.sputniknews.ru/20250530/v-muynake-startoval-mejdunarodnyy-festival-stixiya-49625207.html
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муйнак каракалпакстан стихия фестиваль электронная музыка
муйнак каракалпакстан стихия фестиваль электронная музыка
"Шелест саксаула напоминает шум волн" — последний капитан рыбацкого судна в Муйнаке
Эксклюзив
В Муйнаке проходит международный фестиваль электронной музыки, искусства и науки "Стихия". Али Шатдинов, посвятивший свою жизнь Аральскому морю, поделился с участниками форума "Стихия N+1" своей историей.
Али Шатдинов — рыболов в 10-м поколении. Он окончил музыкальную академию, преподавал музыку в школе, но всего один год.
"Я бросил эту профессию — меня звало море," — признался Али-ага.
Так, он прошел путь от моториста до капитана рыбацкого судна. Всю свою жизнь мужчина посвятил Аральскому морю.
Рыбаки жили в мазанках — это маленькие домики из камышей и глины. Раньше было много приливов, из-за чего многие дома могли остаться под водой. А эти мазанки можно было быстро и недорого построить в другом месте.
"Сейчас тот факт, что когда-то здесь было море, уже воспринимается как сказка", — с грустью признается Али-ага.
Раньше здесь плавали большие корабли — они остались со стороны Казахстана. Маленькие судна, что на кладбище кораблей, специально привез один из местных хокимов и поставил здесь как памятники для потомков.
"Раньше было море, волны. Иногда я прихожу на берег и гляжу на зеленые саксаулы. Когда дует ветер, их шелест напоминает звук волн. Я скучаю по тому Муйнаку", — признается Али-ага.
Своими воспоминаниями Али Шатдинов поделился с участниками форума "Стихия N+1".
В городе Муйнаке Каракалпакстана проходит международный фестиваль электронной музыки, искусства и науки "Стихия".