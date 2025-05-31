https://uz.sputniknews.ru/20250531/v-eek-otmetili-izmenenie-dinamiki-delovoy-aktivnosti-v-stranax-eaes-49641368.html

В ЕЭК отметили изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС

В ЕЭК отметили изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Экономики Казахстана и России остаются в фазе замедления, в Армении, Беларуси и Кыргызстане наблюдается подъем деловой активности.

2025-05-31T17:36+0500

2025-05-31T17:36+0500

2025-05-31T17:36+0500

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

еэк

еаэс и узбекистан

россия

казахстан

кыргызстан

армения

беларусь

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45808820_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_f67f3dd4222c746ca8acd43cd9632d06.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия отмечает изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС, сообщили в пресс-службе ЕЭК.Об изменении динамики деловой активности в странах Союза свидетельствуют результаты расчета совпадающих и опережающих индикаторов экономического развития.По оценке Евразийской экономической комиссии, в июне 2025 года в экономиках большинства государств интеграционного объединения ожидается замедление, при этом экономика Казахстана перейдет в фазу подъема деловой активности. Опережающие индикаторы являются инструментом прогнозирования, применяемым Евразийской экономической комиссией для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в странах евразийской "пятерки" в краткосрочной перспективе.Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов, и основных трендах в экономике.

россия

казахстан

армения

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономика казахстан россия армения, беларуськыргызстан подъем деловой активности