https://uz.sputniknews.ru/20250531/v-eek-otmetili-izmenenie-dinamiki-delovoy-aktivnosti-v-stranax-eaes-49641368.html
В ЕЭК отметили изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС
В ЕЭК отметили изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Экономики Казахстана и России остаются в фазе замедления, в Армении, Беларуси и Кыргызстане наблюдается подъем деловой активности.
2025-05-31T17:36+0500
2025-05-31T17:36+0500
2025-05-31T17:36+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия отмечает изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС, сообщили в пресс-службе ЕЭК.Об изменении динамики деловой активности в странах Союза свидетельствуют результаты расчета совпадающих и опережающих индикаторов экономического развития.По оценке Евразийской экономической комиссии, в июне 2025 года в экономиках большинства государств интеграционного объединения ожидается замедление, при этом экономика Казахстана перейдет в фазу подъема деловой активности. Опережающие индикаторы являются инструментом прогнозирования, применяемым Евразийской экономической комиссией для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в странах евразийской "пятерки" в краткосрочной перспективе.Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов, и основных трендах в экономике.
россия
казахстан
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экономика казахстан россия армения, беларуськыргызстан подъем деловой активности
экономика казахстан россия армения, беларуськыргызстан подъем деловой активности
В ЕЭК отметили изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС
Экономики Казахстана и России остаются в фазе замедления, в Армении, Беларуси и Кыргызстане наблюдается подъем деловой активности.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Евразийская экономическая комиссия отмечает изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС, сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
Об изменении динамики деловой активности в странах Союза свидетельствуют результаты расчета совпадающих и опережающих индикаторов экономического развития.
По оценке Евразийской экономической комиссии, в июне 2025 года в экономиках большинства государств интеграционного объединения ожидается замедление, при этом экономика Казахстана перейдет в фазу подъема деловой активности.
"В настоящее время экономики Казахстана и России остаются в фазе замедления, в Армении, Беларуси и Кыргызстане наблюдается подъем деловой активности", – отметили в Комиссии.
Опережающие индикаторы являются инструментом прогнозирования, применяемым Евразийской экономической комиссией для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в странах евразийской "пятерки" в краткосрочной перспективе.
Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов, и основных трендах в экономике.