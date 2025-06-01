https://uz.sputniknews.ru/20250601/chto-mojet-vyzvat-diabet-49648308.html
Какой необычный фактор может привести к диабету
Какой необычный фактор может привести к диабету
Sputnik Узбекистан
Численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы
2025-06-01T22:03+0500
2025-06-01T22:03+0500
2025-06-01T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
диабет
стресс
заболевания
здоровье
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Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса, сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Ивана Дедова.Дедов добавил, что в настоящее время стресс — один из главных факторов возникновения различных заболеваний.По оценкам специалиста, численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы.
https://uz.sputniknews.ru/20250529/pochemu-jelteyut-zuby-49584976.html
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фактор диабет
Какой необычный фактор может привести к диабету
Численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы.
Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса, сообщает РИА Новости
со ссылкой на академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Ивана Дедова.
"Стресс подавляет иммунную систему, он ее разрушает. Был пример: четырехлетний ребенок с бабушкой гуляли с собакой. А собака вырвалась у бабушки и на глазах у ребенка попала под машину, а он вырос с ней. Через неделю ребенка привезли с сахарным диабетом", — рассказал академик.
Дедов добавил, что в настоящее время стресс — один из главных факторов возникновения различных заболеваний.
По оценкам специалиста, численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы.