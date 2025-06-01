https://uz.sputniknews.ru/20250601/chto-mojet-vyzvat-diabet-49648308.html

Какой необычный фактор может привести к диабету

Какой необычный фактор может привести к диабету

Sputnik Узбекистан

Численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы

2025-06-01T22:03+0500

2025-06-01T22:03+0500

2025-06-01T22:03+0500

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Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса, сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Ивана Дедова.Дедов добавил, что в настоящее время стресс — один из главных факторов возникновения различных заболеваний.По оценкам специалиста, численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы.

https://uz.sputniknews.ru/20250529/pochemu-jelteyut-zuby-49584976.html

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фактор диабет