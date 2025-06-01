https://uz.sputniknews.ru/20250601/mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-muftiy-xoliknazar-49643339.html

Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с председателем Управления мусульман РУз

Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с председателем Управления мусульман РУз

Sputnik Узбекистан

В эти дни граждане республики находятся в Мекке для совершения обряда Хаджа

2025-06-01T09:50+0500

2025-06-01T09:50+0500

2025-06-01T09:50+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

муфтий

управление мусульман узбекистана

хадж

узбекистанцы

мекка

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0b/45130605_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5cbddd7e48790d081ebd9c2d8f597c2d.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с председателем Управления мусульман Узбекистана, муфтием шейхом Нуриддином Холикназаром. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В эти дни наши граждане республики находятся в Мекке для совершения обряда Хаджа. Лидер страны поинтересовался условиями, созданными для паломников, состоянием их здоровья и настроением.Муфтий отметил, что были приняты все необходимые организационные меры для полноценного совершения обряда Хаджа.В настоящее время все 15 тыс. паломников из Узбекистана прибыли в Саудовскую Аравию. Их сопровождают более 300 руководителей групп, 50 высококвалифицированных врачей, свыше 10 поваров и другие специалисты.В этом году по запросу узбекской стороны в долине Арафат установили закрытые палатки, окруженные теплоизоляционными панелями и оснащенные системой охлаждения, с коврами и постельными принадлежностями. Это создает дополнительные удобства для паломников в летнюю жару.Муфтий Нуриддин Холикназар передал президенту приветствия и добрые слова паломников. В свою очередь, глава государства направил всем паломникам свои приветствия и пожелал им благополучного возвращения на Родину.Он также выразил надежду, что после возвращения в Узбекистан паломники станут примером в укреплении социальной среды в своих махаллях, в оказании помощи нуждающимся и просвещении молодежи.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев телефонный разговор управление мусульман узбекистана мекка хадж