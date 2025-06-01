https://uz.sputniknews.ru/20250601/mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-muftiy-xoliknazar-49643339.html
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с председателем Управления мусульман РУз
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с председателем Управления мусульман РУз
Sputnik Узбекистан
В эти дни граждане республики находятся в Мекке для совершения обряда Хаджа
2025-06-01T09:50+0500
2025-06-01T09:50+0500
2025-06-01T09:50+0500
общество
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шавкат мирзиёев
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хадж
узбекистанцы
мекка
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с председателем Управления мусульман Узбекистана, муфтием шейхом Нуриддином Холикназаром. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В эти дни наши граждане республики находятся в Мекке для совершения обряда Хаджа. Лидер страны поинтересовался условиями, созданными для паломников, состоянием их здоровья и настроением.Муфтий отметил, что были приняты все необходимые организационные меры для полноценного совершения обряда Хаджа.В настоящее время все 15 тыс. паломников из Узбекистана прибыли в Саудовскую Аравию. Их сопровождают более 300 руководителей групп, 50 высококвалифицированных врачей, свыше 10 поваров и другие специалисты.В этом году по запросу узбекской стороны в долине Арафат установили закрытые палатки, окруженные теплоизоляционными панелями и оснащенные системой охлаждения, с коврами и постельными принадлежностями. Это создает дополнительные удобства для паломников в летнюю жару.Муфтий Нуриддин Холикназар передал президенту приветствия и добрые слова паломников. В свою очередь, глава государства направил всем паломникам свои приветствия и пожелал им благополучного возвращения на Родину.Он также выразил надежду, что после возвращения в Узбекистан паломники станут примером в укреплении социальной среды в своих махаллях, в оказании помощи нуждающимся и просвещении молодежи.
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шавкат мирзиёев телефонный разговор управление мусульман узбекистана мекка хадж
шавкат мирзиёев телефонный разговор управление мусульман узбекистана мекка хадж
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с председателем Управления мусульман РУз
В эти дни граждане республики находятся в Мекке для совершения обряда Хаджа.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с председателем Управления мусульман Узбекистана, муфтием шейхом Нуриддином Холикназаром. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В эти дни наши граждане республики находятся в Мекке для совершения обряда Хаджа. Лидер страны поинтересовался условиями, созданными для паломников, состоянием их здоровья и настроением.
Муфтий отметил, что были приняты все необходимые организационные меры для полноценного совершения обряда Хаджа.
В настоящее время все 15 тыс. паломников из Узбекистана прибыли в Саудовскую Аравию. Их сопровождают более 300 руководителей групп, 50 высококвалифицированных врачей, свыше 10 поваров и другие специалисты.
В этом году по запросу узбекской стороны в долине Арафат установили закрытые палатки, окруженные теплоизоляционными панелями и оснащенные системой охлаждения, с коврами и постельными принадлежностями. Это создает дополнительные удобства для паломников в летнюю жару.
"В целом подготовка к нынешнему сезону Хаджа была проведена на более высоком уровне, обеспечены все необходимые условия. Наполненные чувством благодарности соотечественники в святых местах молятся Всевышнему о мире и благополучии нашей страны и народа”, — говорится в сообщении.
Муфтий Нуриддин Холикназар передал президенту приветствия и добрые слова паломников. В свою очередь, глава государства направил всем паломникам свои приветствия и пожелал им благополучного возвращения на Родину.
Он также выразил надежду, что после возвращения в Узбекистан паломники станут примером в укреплении социальной среды в своих махаллях, в оказании помощи нуждающимся и просвещении молодежи.