https://uz.sputniknews.ru/20250601/moskva-vecher-pamyat-mukarram-turgunbayeva-49647732.html

В столице России отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой

В столице России отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой

Sputnik Узбекистан

Мероприятие организовано совместно с Центром узбекского языка и культуры при МГЛУ при поддержке Посольства Узбекистана в Москве

2025-06-01T11:00+0500

2025-06-01T11:00+0500

2025-06-01T11:00+0500

россия

москва

узбекистан

культура

танец

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Москве отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На мероприятии, которое прошло в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ, выступил коллектив узбекского танца “Нилуфар”. Он представил лучшие танцы из своего репертуара: "Звезды Узбекистана", "Тановар", "Муножот", "Аста-аста" и другие.Музыкальный коллектив с узбекскими корнями из Рязани "Все свои" исполнил популярные узбекские песни прошлых лет, которые тепло приняли зрители.Студенты, изучающие узбекский язык в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), подготовили вальс на песню Батыра Закирова "Мафтун булдим”.В завершении концерта советник посольства Узбекистана в Москве Б. Назаров рассказал о творчестве Мукаррам Тургунбаевой.Мероприятие было организовано совместно с Центром узбекского языка и культуры при МГЛУ при поддержке Посольства Узбекистана в Москве.Напомним, что всемирно известная хореограф Мукаррам Тургунбаева в 1957 году создала легендарный ансамбль "Бахор".Знаток узбекского танцевального фольклора поставила более 200 национальных танцев, которые и сегодня являются сокровищами узбекской культуры. В каждом из них — не только душа узбекского народа, но и многовековая история края, рассказанная посредством музыки и движений. Одна из ярчайших постановок — танцевальная поэма "Тановар", посвященная женщинам, ждущим своих любимых с войны.Постановлением президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность.

https://uz.sputniknews.ru/20241121/zvezdy-uzbekistan-kremlevskiy-dvorets-46733618.html

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