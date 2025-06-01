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https://uz.sputniknews.ru/20250601/moskva-vecher-pamyat-mukarram-turgunbayeva-49647732.html
В столице России отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой
В столице России отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой
Sputnik Узбекистан
Мероприятие организовано совместно с Центром узбекского языка и культуры при МГЛУ при поддержке Посольства Узбекистана в Москве
2025-06-01T11:00+0500
2025-06-01T11:00+0500
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узбекистан
культура
танец
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Москве отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На мероприятии, которое прошло в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ, выступил коллектив узбекского танца “Нилуфар”. Он представил лучшие танцы из своего репертуара: "Звезды Узбекистана", "Тановар", "Муножот", "Аста-аста" и другие.Музыкальный коллектив с узбекскими корнями из Рязани "Все свои" исполнил популярные узбекские песни прошлых лет, которые тепло приняли зрители.Студенты, изучающие узбекский язык в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), подготовили вальс на песню Батыра Закирова "Мафтун булдим”.В завершении концерта советник посольства Узбекистана в Москве Б. Назаров рассказал о творчестве Мукаррам Тургунбаевой.Мероприятие было организовано совместно с Центром узбекского языка и культуры при МГЛУ при поддержке Посольства Узбекистана в Москве.Напомним, что всемирно известная хореограф Мукаррам Тургунбаева в 1957 году создала легендарный ансамбль "Бахор".Знаток узбекского танцевального фольклора поставила более 200 национальных танцев, которые и сегодня являются сокровищами узбекской культуры. В каждом из них — не только душа узбекского народа, но и многовековая история края, рассказанная посредством музыки и движений. Одна из ярчайших постановок — танцевальная поэма "Тановар", посвященная женщинам, ждущим своих любимых с войны.Постановлением президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность.
https://uz.sputniknews.ru/20241121/zvezdy-uzbekistan-kremlevskiy-dvorets-46733618.html
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россия москва мероприятие мукаррам тургунбаева
россия москва мероприятие мукаррам тургунбаева

В столице России отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой

11:00 01.06.2025
© SputnikВ Москве отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой
В Москве отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2025
© Sputnik
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Мероприятие организовано совместно с Центром узбекского языка и культуры при МГЛУ при поддержке Посольства Узбекистана в Москве.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Москве отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На мероприятии, которое прошло в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ, выступил коллектив узбекского танца “Нилуфар”. Он представил лучшие танцы из своего репертуара: "Звезды Узбекистана", "Тановар", "Муножот", "Аста-аста" и другие.
Музыкальный коллектив с узбекскими корнями из Рязани "Все свои" исполнил популярные узбекские песни прошлых лет, которые тепло приняли зрители.
Студенты, изучающие узбекский язык в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), подготовили вальс на песню Батыра Закирова "Мафтун булдим”.
В завершении концерта советник посольства Узбекистана в Москве Б. Назаров рассказал о творчестве Мукаррам Тургунбаевой.

"Благодаря Мукаррам Тургунбаевой национальный узбекский танец получил мировое признание, стал символом наших самобытных и богатых духовных традиций. Ее творчество — это не просто танец, это рассказ о нашей истории, о чувствах и мечтах народа, о красоте родной земли. Ее постановки восхищали гармонией, изяществом форм и глубоким содержанием. Она была настоящим новатором, но при этом бережно сохраняла и передавала классические каноны узбекского хореографического искусства", — отметил он.

Мероприятие было организовано совместно с Центром узбекского языка и культуры при МГЛУ при поддержке Посольства Узбекистана в Москве.
© Sputnik
В Москве отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
В Москве отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой - Sputnik Узбекистан
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В Москве отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
В Москве отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
© Sputnik
В Москве отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
В Москве отметили 112-ю годовщину со дня рождения Мукаррам Тургунбаевой - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
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© Sputnik
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© Sputnik
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© Sputnik
Напомним, что всемирно известная хореограф Мукаррам Тургунбаева в 1957 году создала легендарный ансамбль "Бахор".
Знаток узбекского танцевального фольклора поставила более 200 национальных танцев, которые и сегодня являются сокровищами узбекской культуры. В каждом из них — не только душа узбекского народа, но и многовековая история края, рассказанная посредством музыки и движений. Одна из ярчайших постановок — танцевальная поэма "Тановар", посвященная женщинам, ждущим своих любимых с войны.
Постановлением президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность.
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