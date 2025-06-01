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https://uz.sputniknews.ru/20250601/narbayeva-vstrecha-deti-pogibshix-voyennoslujaschix-49653044.html
Нарбаева встретилась с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга
Нарбаева встретилась с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга
Sputnik Узбекистан
Мероприятие приурочили к 1 июня –Международному дню защиты детей
2025-06-01T15:45+0500
2025-06-01T15:45+0500
общество
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
встреча
международный день защиты детей
дети
погибшие
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. По случаю 1 июня — Международного дня защиты детей председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента РУз.К диалогу также пригласили сенаторов, представителей профильных министерств и ведомств, воспитанников ассоциации "SOS детские деревни Узбекистана", членов Молодежного парламента и журналистов.Нарбаева побеседовала с детьми, выслушала их мнения, узнала, о чем они мечтают, ознакомилась с их планами на будущее.Для ребят накрыли праздничный стол и подготовили памятные подарки.Для справки: в Узбекистане количество законодательных актов, касающихся прав ребенка, составляет более 40, а подзаконных – свыше 500.Так, приняты законы "О защите детей от всех форм насилия", "Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (Детском омбудсмане)".В результате реализованных реформ прекращена деятельность 23 учреждений "Мехрибонлик уйи" и детских домов. Создана система соцзащиты, направленная на воспитание ребенка в семейной обстановке.Также проводится системная работа по поддержке и социальной защите семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. В частности, Минобороны РУз в 2024 году выдало рекомендации для поступления в высшие учебные заведения 64 детям военнослужащих и 47 в 2025-ом.Члены семей и дети погибших военнослужащих проходят регулярные медосмотры в военных госпиталях, при необходимости обеспечивают их лечение. В преддверии государственных праздников им вручают подарки, привлекают к участию в культурно-просветительских мероприятиях и концертных программах.
https://uz.sputniknews.ru/20250601/tashkent-vystavka-planeta-detstva-49649039.html
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нарбаева встреча дети военнослужащие международный день защиты детей
нарбаева встреча дети военнослужащие международный день защиты детей

Нарбаева встретилась с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга

15:45 01.06.2025
© Сенат Олий МажлисаВ Сенате с участием детей погибших защитников Родины состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 1 июня –Международному дню защиты детей
В Сенате с участием детей погибших защитников Родины состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 1 июня –Международному дню защиты детей - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2025
© Сенат Олий Мажлиса
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Мероприятие приурочили к 1 июня –Международному дню защиты детей.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. По случаю 1 июня — Международного дня защиты детей председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента РУз.
К диалогу также пригласили сенаторов, представителей профильных министерств и ведомств, воспитанников ассоциации "SOS детские деревни Узбекистана", членов Молодежного парламента и журналистов.
Нарбаева побеседовала с детьми, выслушала их мнения, узнала, о чем они мечтают, ознакомилась с их планами на будущее.

"Вы – будущее, завтрашний день нашей страны. Никогда не переставайте учиться, стремитесь к новым знаниям, работайте над собой. Не бойтесь мечтать и уверенно идите к своим целям – тогда вы обязательно добьетесь успеха", — сказала она.

Для ребят накрыли праздничный стол и подготовили памятные подарки.
© Сенат Олий Мажлиса
В Сенате с участием детей погибших защитников Родины состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 1 июня –Международному дню защиты детей - Sputnik Узбекистан
1/6
© Сенат Олий Мажлиса
© Сенат Олий Мажлиса
В Сенате с участием детей погибших защитников Родины состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 1 июня –Международному дню защиты детей - Sputnik Узбекистан
2/6
© Сенат Олий Мажлиса
© Сенат Олий Мажлиса
В Сенате с участием детей погибших защитников Родины состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 1 июня –Международному дню защиты детей - Sputnik Узбекистан
3/6
© Сенат Олий Мажлиса
© Сенат Олий Мажлиса
В Сенате с участием детей погибших защитников Родины состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 1 июня –Международному дню защиты детей - Sputnik Узбекистан
4/6
© Сенат Олий Мажлиса
© Сенат Олий Мажлиса
В Сенате с участием детей погибших защитников Родины состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 1 июня –Международному дню защиты детей - Sputnik Узбекистан
5/6
© Сенат Олий Мажлиса
© Сенат Олий Мажлиса
В Сенате с участием детей погибших защитников Родины состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 1 июня –Международному дню защиты детей - Sputnik Узбекистан
6/6
© Сенат Олий Мажлиса
1/6
© Сенат Олий Мажлиса
2/6
© Сенат Олий Мажлиса
3/6
© Сенат Олий Мажлиса
4/6
© Сенат Олий Мажлиса
5/6
© Сенат Олий Мажлиса
6/6
© Сенат Олий Мажлиса
Для справки: в Узбекистане количество законодательных актов, касающихся прав ребенка, составляет более 40, а подзаконных – свыше 500.
Так, приняты законы "О защите детей от всех форм насилия", "Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (Детском омбудсмане)".
В результате реализованных реформ прекращена деятельность 23 учреждений "Мехрибонлик уйи" и детских домов. Создана система соцзащиты, направленная на воспитание ребенка в семейной обстановке.
Также проводится системная работа по поддержке и социальной защите семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. В частности, Минобороны РУз в 2024 году выдало рекомендации для поступления в высшие учебные заведения 64 детям военнослужащих и 47 в 2025-ом.
Члены семей и дети погибших военнослужащих проходят регулярные медосмотры в военных госпиталях, при необходимости обеспечивают их лечение. В преддверии государственных праздников им вручают подарки, привлекают к участию в культурно-просветительских мероприятиях и концертных программах.
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2025
В Ташкенте к 1 июня приурочили выставку "Планета детства"
12:10
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