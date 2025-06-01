Нарбаева встретилась с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга
© Сенат Олий МажлисаВ Сенате с участием детей погибших защитников Родины состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 1 июня –Международному дню защиты детей
© Сенат Олий Мажлиса
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Мероприятие приурочили к 1 июня –Международному дню защиты детей.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. По случаю 1 июня — Международного дня защиты детей председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента РУз.
К диалогу также пригласили сенаторов, представителей профильных министерств и ведомств, воспитанников ассоциации "SOS детские деревни Узбекистана", членов Молодежного парламента и журналистов.
Нарбаева побеседовала с детьми, выслушала их мнения, узнала, о чем они мечтают, ознакомилась с их планами на будущее.
"Вы – будущее, завтрашний день нашей страны. Никогда не переставайте учиться, стремитесь к новым знаниям, работайте над собой. Не бойтесь мечтать и уверенно идите к своим целям – тогда вы обязательно добьетесь успеха", — сказала она.
Для ребят накрыли праздничный стол и подготовили памятные подарки.
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Для справки: в Узбекистане количество законодательных актов, касающихся прав ребенка, составляет более 40, а подзаконных – свыше 500.
Так, приняты законы "О защите детей от всех форм насилия", "Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (Детском омбудсмане)".
В результате реализованных реформ прекращена деятельность 23 учреждений "Мехрибонлик уйи" и детских домов. Создана система соцзащиты, направленная на воспитание ребенка в семейной обстановке.
Также проводится системная работа по поддержке и социальной защите семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. В частности, Минобороны РУз в 2024 году выдало рекомендации для поступления в высшие учебные заведения 64 детям военнослужащих и 47 в 2025-ом.
Члены семей и дети погибших военнослужащих проходят регулярные медосмотры в военных госпиталях, при необходимости обеспечивают их лечение. В преддверии государственных праздников им вручают подарки, привлекают к участию в культурно-просветительских мероприятиях и концертных программах.