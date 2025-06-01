https://uz.sputniknews.ru/20250601/narbayeva-vstrecha-deti-pogibshix-voyennoslujaschix-49653044.html

Нарбаева встретилась с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга

Нарбаева встретилась с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга

Sputnik Узбекистан

Мероприятие приурочили к 1 июня –Международному дню защиты детей

2025-06-01T15:45+0500

2025-06-01T15:45+0500

2025-06-01T15:45+0500

общество

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

встреча

международный день защиты детей

дети

погибшие

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. По случаю 1 июня — Международного дня защиты детей председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента РУз.К диалогу также пригласили сенаторов, представителей профильных министерств и ведомств, воспитанников ассоциации "SOS детские деревни Узбекистана", членов Молодежного парламента и журналистов.Нарбаева побеседовала с детьми, выслушала их мнения, узнала, о чем они мечтают, ознакомилась с их планами на будущее.Для ребят накрыли праздничный стол и подготовили памятные подарки.Для справки: в Узбекистане количество законодательных актов, касающихся прав ребенка, составляет более 40, а подзаконных – свыше 500.Так, приняты законы "О защите детей от всех форм насилия", "Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (Детском омбудсмане)".В результате реализованных реформ прекращена деятельность 23 учреждений "Мехрибонлик уйи" и детских домов. Создана система соцзащиты, направленная на воспитание ребенка в семейной обстановке.Также проводится системная работа по поддержке и социальной защите семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. В частности, Минобороны РУз в 2024 году выдало рекомендации для поступления в высшие учебные заведения 64 детям военнослужащих и 47 в 2025-ом.Члены семей и дети погибших военнослужащих проходят регулярные медосмотры в военных госпиталях, при необходимости обеспечивают их лечение. В преддверии государственных праздников им вручают подарки, привлекают к участию в культурно-просветительских мероприятиях и концертных программах.

https://uz.sputniknews.ru/20250601/tashkent-vystavka-planeta-detstva-49649039.html

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