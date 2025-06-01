В Ташкенте к 1 июня приурочили выставку "Планета детства"
© Хокимият города ТашкентаВ Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей.
© Хокимият города Ташкента
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В экспозиции представлены работы юных художников из ведущих детских студий столицы.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В честь Международного дня защиты детей — 1 июня в Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка "Планета детства", посвященная детскому творчеству, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Цель — раскрыть творческий потенциал детей, повысить их интерес к национальной культуре и искусству.
В экспозиции представлены работы воспитанников детской студии "Начало большого успеха" при Галерее, студий "Art Hameleon", "Баркамол авлод", "Aвокадо", "Meхрли мактаб", "Sharifart", "Maстерская", "MoрозАрт", арт-бюро "Koлибри", а также учащихся детских музыкальных и художественных школ № 10, 18, 19, 26 и Республиканской школы-интерната искусств.
В рисунках отражаются любовь к родной стране и семье, видение ее будущего, переосмысление творений великих художников мира и многое другое.
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© Хокимият города Ташкента
Для посетителей подготовили концертную программу. Таким образом, мероприятие объединило юных художников, музыкантов и танцоров.