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https://uz.sputniknews.ru/20250601/tashkent-vystavka-planeta-detstva-49649039.html
В Ташкенте к 1 июня приурочили выставку "Планета детства"
В Ташкенте к 1 июня приурочили выставку "Планета детства"
Sputnik Узбекистан
В экспозиции представлены работы юных художников из ведущих детских студий столицы
2025-06-01T12:10+0500
2025-06-01T12:10+0500
общество
культура
узбекистан
международный день защиты детей
ташкент
выставка
рисунки
дети
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В честь Международного дня защиты детей — 1 июня в Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка "Планета детства", посвященная детскому творчеству, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Цель — раскрыть творческий потенциал детей, повысить их интерес к национальной культуре и искусству.В экспозиции представлены работы воспитанников детской студии "Начало большого успеха" при Галерее, студий "Art Hameleon", "Баркамол авлод", "Aвокадо", "Meхрли мактаб", "Sharifart", "Maстерская", "MoрозАрт", арт-бюро "Koлибри", а также учащихся детских музыкальных и художественных школ № 10, 18, 19, 26 и Республиканской школы-интерната искусств.В рисунках отражаются любовь к родной стране и семье, видение ее будущего, переосмысление творений великих художников мира и многое другое.Для посетителей подготовили концертную программу. Таким образом, мероприятие объединило юных художников, музыкантов и танцоров.
https://uz.sputniknews.ru/20250531/kontsert-rossiyskix-zvezd-festival-kino-fotovystavka-dni-kultury-rossiya-uzbekistan-49635373.html
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ташкент выставка планета детство
ташкент выставка планета детство

В Ташкенте к 1 июня приурочили выставку "Планета детства"

12:10 01.06.2025
© Хокимият города ТашкентаВ Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей.
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2025
© Хокимият города Ташкента
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В экспозиции представлены работы юных художников из ведущих детских студий столицы.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В честь Международного дня защиты детей — 1 июня в Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка "Планета детства", посвященная детскому творчеству, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Цель — раскрыть творческий потенциал детей, повысить их интерес к национальной культуре и искусству.
В экспозиции представлены работы воспитанников детской студии "Начало большого успеха" при Галерее, студий "Art Hameleon", "Баркамол авлод", "Aвокадо", "Meхрли мактаб", "Sharifart", "Maстерская", "MoрозАрт", арт-бюро "Koлибри", а также учащихся детских музыкальных и художественных школ № 10, 18, 19, 26 и Республиканской школы-интерната искусств.
В рисунках отражаются любовь к родной стране и семье, видение ее будущего, переосмысление творений великих художников мира и многое другое.
© Хокимият города Ташкента
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города Ташкента
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города Ташкента
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города Ташкента
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города Ташкента
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города Ташкента
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города Ташкента
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города Ташкента
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города Ташкента
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла праздничная выставка и концертная программа, посвящённые Международному дню защиты детей. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Хокимият города Ташкента
1/9
© Хокимият города Ташкента
2/9
© Хокимият города Ташкента
3/9
© Хокимият города Ташкента
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© Хокимият города Ташкента
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© Хокимият города Ташкента
6/9
© Хокимият города Ташкента
7/9
© Хокимият города Ташкента
8/9
© Хокимият города Ташкента
9/9
© Хокимият города Ташкента
Для посетителей подготовили концертную программу. Таким образом, мероприятие объединило юных художников, музыкантов и танцоров.
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