https://uz.sputniknews.ru/20250601/tashkent-vystavka-planeta-detstva-49649039.html

В Ташкенте к 1 июня приурочили выставку "Планета детства"

В Ташкенте к 1 июня приурочили выставку "Планета детства"

Sputnik Узбекистан

В экспозиции представлены работы юных художников из ведущих детских студий столицы

2025-06-01T12:10+0500

2025-06-01T12:10+0500

2025-06-01T12:10+0500

общество

культура

узбекистан

международный день защиты детей

ташкент

выставка

рисунки

дети

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В честь Международного дня защиты детей — 1 июня в Галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка "Планета детства", посвященная детскому творчеству, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Цель — раскрыть творческий потенциал детей, повысить их интерес к национальной культуре и искусству.В экспозиции представлены работы воспитанников детской студии "Начало большого успеха" при Галерее, студий "Art Hameleon", "Баркамол авлод", "Aвокадо", "Meхрли мактаб", "Sharifart", "Maстерская", "MoрозАрт", арт-бюро "Koлибри", а также учащихся детских музыкальных и художественных школ № 10, 18, 19, 26 и Республиканской школы-интерната искусств.В рисунках отражаются любовь к родной стране и семье, видение ее будущего, переосмысление творений великих художников мира и многое другое.Для посетителей подготовили концертную программу. Таким образом, мероприятие объединило юных художников, музыкантов и танцоров.

https://uz.sputniknews.ru/20250531/kontsert-rossiyskix-zvezd-festival-kino-fotovystavka-dni-kultury-rossiya-uzbekistan-49635373.html

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