Врач: почему после еды хочется спать
"Процесс переваривания пищи требует энергии, и после еды он активируется в зависимости от количества съеденного, направляет все ресурсы организма на переваривание еды, происходит выброс инсулина и гормонов. После углеводистой пищи уровень инсулина поднимается, причем он усиливается синтезом серотонина, то есть мы поели углеводистой пищи, нам стало очень хорошо, поднялось настроение, мозг уже это понял, и затем наступает небольшое успокоение и хочется прилечь, отдохнуть. Такое особенно происходит после тяжелой жирной пищи или пищи, которая богата углеводами", — пояснила специалист.
"Если вы съедите легкие белковые блюда, овощи, то такого эффекта усталости не возникнет. Также объем пищи имеет значение, если вы переели, то эффект слабости и усталости после еды усилится. Если еда была достаточно обильной и жирной, и есть проблемы с пищеварением, например, вздутие или изжога, то лучше сразу не ложиться спать. Вместо сна можно сделать небольшую прогулку на 10-15 минут, выпить воды или зеленый чай", — сказала Писарева.