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Врач: почему после еды хочется спать
Врач: почему после еды хочется спать
Sputnik Узбекистан
Нутрициолог рассказала, как справиться с сонливостью после приема пищи
2025-06-02T22:04+0500
2025-06-02T22:04+0500
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Сонливость после еды — явление распространенное, именно по этой причине люди часто думают о послеобеденном сне. Всему виной – углеводистая пища. О том, как не уснуть на рабочем месте после обеда, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога и нутрициолога Ирину Писареву. Она добавила, что после сладкого или высокоуглеводистой пищи происходит гипергликемия, уровень сахара резко падает, именно это вызывает слабость и желание поспать. Эффект слабости и усталости после приема пищи усилится если человек переел.Также специалист отметила, что некоторые люди делают дыхательные упражнения, которые помогают улучшить обмен веществ и не уснуть.
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врач еда сонливость
врач еда сонливость

Врач: почему после еды хочется спать

22:04 02.06.2025
© Getty Images / Betsie Van der MeerЗевота
Зевота - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2025
© Getty Images / Betsie Van der Meer
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Нутрициолог рассказала, как справиться с сонливостью после приема пищи.
Сонливость после еды — явление распространенное, именно по этой причине люди часто думают о послеобеденном сне. Всему виной – углеводистая пища. О том, как не уснуть на рабочем месте после обеда, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога и нутрициолога Ирину Писареву.

"Процесс переваривания пищи требует энергии, и после еды он активируется в зависимости от количества съеденного, направляет все ресурсы организма на переваривание еды, происходит выброс инсулина и гормонов. После углеводистой пищи уровень инсулина поднимается, причем он усиливается синтезом серотонина, то есть мы поели углеводистой пищи, нам стало очень хорошо, поднялось настроение, мозг уже это понял, и затем наступает небольшое успокоение и хочется прилечь, отдохнуть. Такое особенно происходит после тяжелой жирной пищи или пищи, которая богата углеводами", — пояснила специалист.

Она добавила, что после сладкого или высокоуглеводистой пищи происходит гипергликемия, уровень сахара резко падает, именно это вызывает слабость и желание поспать. Эффект слабости и усталости после приема пищи усилится если человек переел.

"Если вы съедите легкие белковые блюда, овощи, то такого эффекта усталости не возникнет. Также объем пищи имеет значение, если вы переели, то эффект слабости и усталости после еды усилится. Если еда была достаточно обильной и жирной, и есть проблемы с пищеварением, например, вздутие или изжога, то лучше сразу не ложиться спать. Вместо сна можно сделать небольшую прогулку на 10-15 минут, выпить воды или зеленый чай", — сказала Писарева.

Также специалист отметила, что некоторые люди делают дыхательные упражнения, которые помогают улучшить обмен веществ и не уснуть.
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