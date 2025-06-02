https://uz.sputniknews.ru/20250602/pochemu-posle-edy-xochetsya-spat-49656503.html

Врач: почему после еды хочется спать

Врач: почему после еды хочется спать

Sputnik Узбекистан

Нутрициолог рассказала, как справиться с сонливостью после приема пищи

2025-06-02T22:04+0500

2025-06-02T22:04+0500

2025-06-02T22:04+0500

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Сонливость после еды — явление распространенное, именно по этой причине люди часто думают о послеобеденном сне. Всему виной – углеводистая пища. О том, как не уснуть на рабочем месте после обеда, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога и нутрициолога Ирину Писареву. Она добавила, что после сладкого или высокоуглеводистой пищи происходит гипергликемия, уровень сахара резко падает, именно это вызывает слабость и желание поспать. Эффект слабости и усталости после приема пищи усилится если человек переел.Также специалист отметила, что некоторые люди делают дыхательные упражнения, которые помогают улучшить обмен веществ и не уснуть.

https://uz.sputniknews.ru/20250601/chto-mojet-vyzvat-diabet-49648308.html

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