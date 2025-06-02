https://uz.sputniknews.ru/20250602/putin-baykonur-yubiley-videyeobrascheniye-49670279.html

Путин: На Байконуре начался отсчет новой эры в истории человечества

Путин: На Байконуре начался отсчет новой эры в истории человечества

Sputnik Узбекистан

Глава РФ выступил с видеообращением по случаю 70-летия космодрома Байконур.

2025-06-02T16:50+0500

2025-06-02T16:50+0500

2025-06-02T16:50+0500

наука

общество

владимир путин

байконур

видеообращение

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. На Байконуре начался отсчет новой эры в истории человечества, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 70-летия космодрома Байконур.Он отметил, что 2 июня 1955 года было принято государственное решение о создании в Советском Союзе уникального ракетного полигона, будущей первой космической гавани планеты.Глава РФ подчеркнул, что спустя всего десять лет после окончания Великой Отечественной войны многонациональный советский народ, переживший огромные потери, смог не только поднять из руин разрушенные города и поселки, обеспечить мощный экономический, технологический рост, но и сделать гигантский шаг в будущее — приступить к реализации грандиозных, дерзновенных планов, прокладывая дорогу в космос, к звездам.Он с теплотой вспомнил ученых и конструкторов, летчиков-испытателей, гражданский персонал и военнослужащих, чьим трудом, талантом, мужеством писалась славная летопись отечественной и мировой космонавтики.Он отметил, что всего на счету Байконура свыше 2,5 тыс. пусков, а с его стартовых площадок на орбиту отправилось более 200 космонавтов. Возможность совершить полет получили представители многих стран. В их числе — ученые, которые провели в космосе уникальные научные эксперименты, перспективные фундаментальные и прикладные исследования. Вклад космодрома в международный научно-технический прогресс богатейший, его невозможно переоценить.Россия многое делает и будет делать для развития города Байконур и социальной поддержки его жителей – и россиян, и казахстанцев. Активное использование космодрома и создание условий для его дальнейшей работы остаются нашими безусловными приоритетами, говорится в видеообращении.

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