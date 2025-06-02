Путин: На Байконуре начался отсчет новой эры в истории человечества
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Глава РФ выступил с видеообращением по случаю 70-летия космодрома Байконур.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. На Байконуре начался отсчет новой эры в истории человечества, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 70-летия космодрома Байконур.
Он отметил, что 2 июня 1955 года было принято государственное решение о создании в Советском Союзе уникального ракетного полигона, будущей первой космической гавани планеты.
Глава РФ подчеркнул, что спустя всего десять лет после окончания Великой Отечественной войны многонациональный советский народ, переживший огромные потери, смог не только поднять из руин разрушенные города и поселки, обеспечить мощный экономический, технологический рост, но и сделать гигантский шаг в будущее — приступить к реализации грандиозных, дерзновенных планов, прокладывая дорогу в космос, к звездам.
“Создание Байконура, как и в целом реализация космической программы, – это настоящий подвиг, пример самоотверженности и героизма. Мы отдаем дань уважения титанической, подвижнической работе сотен тысяч людей из всех союзных республик — тех, кто был первопроходцем, проектировал и строил Байконур, с момента основания работал на космодроме”, — сказал Путин.
Он с теплотой вспомнил ученых и конструкторов, летчиков-испытателей, гражданский персонал и военнослужащих, чьим трудом, талантом, мужеством писалась славная летопись отечественной и мировой космонавтики.
“Здесь, на Байконуре, начался отсчет новой эры в истории человечества, здесь мечты превратились в реальность. Именно отсюда в 1957 году была запущена ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли, а 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, стартовав с Байконура, стал первым человеком, обогнувшим нашу Землю на космическом корабле”, — сказал российский лидер.
Он отметил, что всего на счету Байконура свыше 2,5 тыс. пусков, а с его стартовых площадок на орбиту отправилось более 200 космонавтов. Возможность совершить полет получили представители многих стран. В их числе — ученые, которые провели в космосе уникальные научные эксперименты, перспективные фундаментальные и прикладные исследования. Вклад космодрома в международный научно-технический прогресс богатейший, его невозможно переоценить.
“И сегодня Байконур — это один из крупнейших и самых современных космодромов в мире. Потенциал этого многофункционального комплекса, на котором трудятся около семи тысяч сотрудников, активно задействован в космических программах России, участников Содружества Независимых Государств, многих других стран”, — подчеркнул Путин.
Россия многое делает и будет делать для развития города Байконур и социальной поддержки его жителей – и россиян, и казахстанцев. Активное использование космодрома и создание условий для его дальнейшей работы остаются нашими безусловными приоритетами, говорится в видеообращении.