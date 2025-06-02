Радио Sputnik и "Украина.ру" запускают проект о воссоединенных с Россией территориях
© Sputnik / Алексей МайшевМикрофон с символикой радио Sputnik в студии.
© Sputnik / Алексей Майшев
Подписаться
Главной повесткой радиопрограммы станет возвращение новых регионов к мирной жизни, события фронта и многое другое. Проект также позволит противостоять информационному терроризму киевского режима и его сателлитов.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и мультимедийное издание Украина.ру запускают проект радиовещания о жизни воссоединенных с РФ регионов "Новороссия сегодня", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медиагруппы.
"В понедельник, 2 июня, стартует вещание радиопрограммы "Новороссия сегодня". Это совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня". В центре внимания ведущих, корреспондентов и экспертов будет информационная повестка жизни воссоединенных с Россией регионов: события на фронте, возвращение к мирной жизни и восстановление инфраструктуры, экономическое развитие, социальная сфера, культура, многое другое", — говорится в сообщении.
Проект в том числе позволит противостоять информационному терроризму киевского режима и его сателлитов.
В прямом эфире ежедневно по будням речь пойдет о помощи разных регионов России Донбассу и Новороссии, о гражданских правах новых россиян, об исторических и культурных достопримечательностях воссоединенных с РФ регионов.
"Еще в 2014 году МИА "Россия сегодня" стала первым российским госСМИ, которое пришло в воссоединенный Крым. И вот сейчас, на волнах нашего радио Sputnik, мы начинаем новый проект. Он важен для всей России. Надеюсь, наши программы для многих станут дополнительным источником силы и теплоты, что особенно ценно в годину испытаний. Работаем, братья!", — сказал напутственные слова гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В мае 2014 года по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва был создан сайт "Украина.ру. Его задача — освещение всего спектра проблем, связанных с украинским кризисом.
"За прошедшие годы издание превратилось в мощный информационный ресурс, объединяющий популярный сайт, профессиональную видеостудию, группу Telegram-каналов на четырех языках: русском, английском, китайском и испанском. Кроме того, "Украина.ру" реализует разнообразные проекты: от волонтерской помощи фронту до издания книг собственной серии. Сегодня материалы издания "Украина.ру" на различных ресурсах набирают от 15 до 20 миллионов просмотров в сутки. А суммарное количество просмотров за 2024 год превысило 4 миллиарда", — отметил директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов.
Директор дирекции радио Sputnik Маргарита Некрасова рассказала, что радио Sputnik представляет федеральное вещание в более чем 45 городах России, а получение лицензии на вещание в новых регионах — значимый и долгожданный шаг. Она подчеркнула, что "СМИ сегодня должны быть ближе к своей аудитории, поэтому крайне важно, что в эфире в Луганске, Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке будет обсуждаться именно местная актуальная повестка и тематика".
Вещание проекта "Новороссия сегодня" на радио Sputnik будет осуществляться по следующему графику: утром — с 8.00 до 10.00 (а по средам — с 9.00 до 11.00), вечером — с 17.00 до 18.00, слушатели Донецка и Луганска смогут присоединиться к проекту, настроив свои приемники на частоты 93,4 FM и 96,9 FM соответственно, уточнили в пресс-службе.