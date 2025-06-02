https://uz.sputniknews.ru/20250602/radio-sputnik-i-ukrainaru-proekt-o-vossoedinennyx-s-rossiey-territoriyax-49664493.html

Радио Sputnik и "Украина.ру" запускают проект о воссоединенных с Россией территориях

Радио Sputnik и "Украина.ру" запускают проект о воссоединенных с Россией территориях

Sputnik Узбекистан

Главной повесткой радиопрограммы станет возвращение новых регионов к мирной жизни, события фронта и многое другое. Проект также позволит противостоять информационному терроризму киевского режима и его сателлитов

2025-06-02T13:20+0500

2025-06-02T13:20+0500

2025-06-02T13:20+0500

общество

россия

луганск

дмитрий киселев

миа "россия сегодня"

проект

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и мультимедийное издание Украина.ру запускают проект радиовещания о жизни воссоединенных с РФ регионов "Новороссия сегодня", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медиагруппы.Проект в том числе позволит противостоять информационному терроризму киевского режима и его сателлитов.В прямом эфире ежедневно по будням речь пойдет о помощи разных регионов России Донбассу и Новороссии, о гражданских правах новых россиян, об исторических и культурных достопримечательностях воссоединенных с РФ регионов.В мае 2014 года по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва был создан сайт "Украина.ру. Его задача — освещение всего спектра проблем, связанных с украинским кризисом.Директор дирекции радио Sputnik Маргарита Некрасова рассказала, что радио Sputnik представляет федеральное вещание в более чем 45 городах России, а получение лицензии на вещание в новых регионах — значимый и долгожданный шаг. Она подчеркнула, что "СМИ сегодня должны быть ближе к своей аудитории, поэтому крайне важно, что в эфире в Луганске, Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке будет обсуждаться именно местная актуальная повестка и тематика".Вещание проекта "Новороссия сегодня" на радио Sputnik будет осуществляться по следующему графику: утром — с 8.00 до 10.00 (а по средам — с 9.00 до 11.00), вечером — с 17.00 до 18.00, слушатели Донецка и Луганска смогут присоединиться к проекту, настроив свои приемники на частоты 93,4 FM и 96,9 FM соответственно, уточнили в пресс-службе.

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