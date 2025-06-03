https://uz.sputniknews.ru/20250603/ojidat-siyuminutnyx-proryvov-na-vstreche-v-turtsii-bylo-by-neverno-49688890.html

Ожидать сиюминутных прорывов на встрече в Турции было бы неверно — Песков

Ожидать сиюминутных прорывов на встрече в Турции было бы неверно — Песков

Sputnik Узбекистан

Пресс-секретарь Владимира Путина собщил, что в Стамбуле удалось достичь определенных договоренностей, которые важны и будут реализовываться.

2025-06-03T18:20+0500

2025-06-03T18:20+0500

2025-06-03T18:20+0500

дмитрий песков

кремль

россия

владимир путин

украина

переговоры

меморандум

стамбул

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости.По его словам, между Россией и Украиной были достигнуты определенные договоренности, они важны и будут реализовываться.Основные заявления представителя Кремля:Песков также рассказал, что решение о публикации российского проекта меморандума по Украине было принято помощником президента РФ Владимиром Мединским после того, как документ был обсужден с украинской стороной.Представитель Кремля подчеркнул, что цель документа — избавиться от первопричин конфликта и прийти к урегулированию.В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1 000 человек.Две стороны согласились прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://uz.sputniknews.ru/20250603/rossiya-predstavila-polnyy-tekst-memoranduma-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-49676728.html

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