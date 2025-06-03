https://uz.sputniknews.ru/20250603/ojidat-siyuminutnyx-proryvov-na-vstreche-v-turtsii-bylo-by-neverno-49688890.html
Ожидать сиюминутных прорывов на встрече в Турции было бы неверно — Песков
Ожидать сиюминутных прорывов на встрече в Турции было бы неверно — Песков
Sputnik Узбекистан
Пресс-секретарь Владимира Путина собщил, что в Стамбуле удалось достичь определенных договоренностей, которые важны и будут реализовываться.
2025-06-03T18:20+0500
2025-06-03T18:20+0500
2025-06-03T18:20+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости.По его словам, между Россией и Украиной были достигнуты определенные договоренности, они важны и будут реализовываться.Основные заявления представителя Кремля:Песков также рассказал, что решение о публикации российского проекта меморандума по Украине было принято помощником президента РФ Владимиром Мединским после того, как документ был обсужден с украинской стороной.Представитель Кремля подчеркнул, что цель документа — избавиться от первопричин конфликта и прийти к урегулированию.В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1 000 человек.Две стороны согласились прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://uz.sputniknews.ru/20250603/rossiya-predstavila-polnyy-tekst-memoranduma-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-49676728.html
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россия украина переговоры стамбул путин песков конфликт меморандум
россия украина переговоры стамбул путин песков конфликт меморандум
Ожидать сиюминутных прорывов на встрече в Турции было бы неверно — Песков
Пресс-секретарь Владимира Путина собщил, что в Стамбуле удалось достичь определенных договоренностей, которые важны и будут реализовываться.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
По его словам, между Россией и Украиной были достигнуты определенные договоренности, они важны и будут реализовываться.
"Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле. Они важны, действительно... Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", — сказал Песков журналистам.
Основные заявления представителя Кремля:
ожидать сиюминутных прорывов на вчерашней встрече в Турции было бы неверно;
решение о публикации российского проекта меморандума принял Владимир Мединский после того, как его обсудили с Киевом;
цель документа — избавиться от первопричин конфликта и прийти к урегулированию;
документ передали украинской делегации в закрытом режиме, утечек не было;
"Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования <...>. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", — сказал Песков.
вопрос возможных компромиссов со стороны России является темой для переговоров, но он не может быть публичным;
заявление Владимира Зеленского после встречи в Стамбуле неловкое и неудачное, оно не соответствует переговорному духу;
Москва имеет каналы диалога с Вашингтоном и продолжает их использовать для общения;
новый контакт президентов России и США может быть организован оперативно, если потребуется, пока таких договоренностей нет;
в ближайшее время вряд ли возможна встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Песков также рассказал, что решение о публикации российского проекта меморандума по Украине было принято помощником президента РФ Владимиром Мединским после того, как документ был обсужден с украинской стороной.
"Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне, состоялось обсуждение. Состоялась также де-факто публикация украинского документа, который был нам передан. Он хотя был опубликован еще до того, как сели за стол переговоров, но после обсуждение по нему первое состоялось. Было принято такое решение главой нашей переговорной группы", — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что цель документа — избавиться от первопричин конфликта и прийти к урегулированию.
"Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования", — заключил представитель Кремля.
В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1 000 человек.
Две стороны согласились прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.