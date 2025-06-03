https://uz.sputniknews.ru/20250603/prezident-nagradil-abdumannopa-samikova-pogibshego-spasenie-tonuschie-devochki-49690077.html
Президент наградил Абдуманнопа Самикова, погибшего при спасении тонущих девочек
Президент наградил Абдуманнопа Самикова, погибшего при спасении тонущих девочек
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении покойного Абдуманнопа Самикова медалью "Жасорат.
2025-06-03T18:55+0500
2025-06-03T18:55+0500
2025-06-03T20:05+0500
президент узбекистана
награждение
шерзод асадов
шавкат мирзиёев
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спасение
вода
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медаль
награда
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Погибший Абдуманноп Самиков, спасший тонувших девочек из канала Буржар в Ташкенте, посмертно награжден медалью "Жасорат", сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.На канале Бурджар в Яккасарайском районе 5 мая произошла трагедия – в результате несчастного случая две девочки упали в воду. Увидев это, Абдуманноп Самиков бросился на помощь, чтобы вытащить детей. Он сумел спасти жизни девочек, но, к сожалению, сам героически погиб. Также медалью "Жасорат" награжден работник спортивного комплекса "Бурджар" Нурмухаммад Мамасалиев, проявивший самоотверженность при спасении детей.
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мирзиёев указ награждение абдуманнопа самиков медаль жасорат ташкент соболезнование асадов
мирзиёев указ награждение абдуманнопа самиков медаль жасорат ташкент соболезнование асадов
Президент наградил Абдуманнопа Самикова, погибшего при спасении тонущих девочек
18:55 03.06.2025 (обновлено: 20:05 03.06.2025)
Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении покойного Абдуманнопа Самикова медалью "Жасорат.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Погибший Абдуманноп Самиков, спасший тонувших девочек из канала Буржар в Ташкенте, посмертно награжден медалью "Жасорат", сообщил
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.
На канале Бурджар в Яккасарайском районе 5 мая произошла трагедия – в результате несчастного случая две девочки упали в воду. Увидев это, Абдуманноп Самиков бросился на помощь, чтобы вытащить детей. Он сумел спасти жизни девочек, но, к сожалению, сам героически погиб.
"Этот поступок не был случайным — Абдуманнопа Самикова знали как отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь другим. Глава нашего государства, восприняв эту историю с особым сочувствием, выразил искренние соболезнования супруге и детям погибшего. Сегодня Президент подписал указ о награждении покойного Абдуманнопа Самикова медалью "Жасорат", – написал Асадов.
Также медалью "Жасорат" награжден работник спортивного комплекса "Бурджар" Нурмухаммад Мамасалиев, проявивший самоотверженность при спасении детей.