https://uz.sputniknews.ru/20250603/prezident-nagradil-abdumannopa-samikova-pogibshego-spasenie-tonuschie-devochki-49690077.html

Президент наградил Абдуманнопа Самикова, погибшего при спасении тонущих девочек

Президент наградил Абдуманнопа Самикова, погибшего при спасении тонущих девочек

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении покойного Абдуманнопа Самикова медалью "Жасорат.

2025-06-03T18:55+0500

2025-06-03T18:55+0500

2025-06-03T20:05+0500

президент узбекистана

награждение

шерзод асадов

шавкат мирзиёев

соболезнования

спасение

вода

трагедия

медаль

награда

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c7f82af79ce1a2d9231fb617e049f63.png

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Погибший Абдуманноп Самиков, спасший тонувших девочек из канала Буржар в Ташкенте, посмертно награжден медалью "Жасорат", сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.На канале Бурджар в Яккасарайском районе 5 мая произошла трагедия – в результате несчастного случая две девочки упали в воду. Увидев это, Абдуманноп Самиков бросился на помощь, чтобы вытащить детей. Он сумел спасти жизни девочек, но, к сожалению, сам героически погиб. Также медалью "Жасорат" награжден работник спортивного комплекса "Бурджар" Нурмухаммад Мамасалиев, проявивший самоотверженность при спасении детей.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев указ награждение абдуманнопа самиков медаль жасорат ташкент соболезнование асадов