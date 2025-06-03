https://uz.sputniknews.ru/20250603/rossiyskie-voennye-osvobodili-andreevku-v-sumskoy-oblasti-49682780.html
Российские военные освободили Андреевку в Сумской области
Российские военные освободили Андреевку в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Противник потерял свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, а также два склада боеприпасов.
2025-06-03T14:34+0500
2025-06-03T14:34+0500
2025-06-03T14:46+0500
всу
сво
россия
украина
спецоперация россии по защите донбасса
минобороны рф
спецоперация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1b/49065320_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_376fe3d567eb02bf8acc3efcbb1ca777.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки более 230 военных, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области.Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1b/49065320_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3003db5699e6b74d63775e7693199699.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
всу сво спецоперация россия украина андреевка
всу сво спецоперация россия украина андреевка
Российские военные освободили Андреевку в Сумской области
14:34 03.06.2025 (обновлено: 14:46 03.06.2025)
На данном участке боевого столкновения противник потерял свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, а также два склада боеприпасов.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки более 230 военных, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", — говорится в сводке оборонного ведомства.
По данным министерства, группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области.
Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов.