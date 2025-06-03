https://uz.sputniknews.ru/20250603/rossiyskie-voennye-osvobodili-andreevku-v-sumskoy-oblasti-49682780.html

Российские военные освободили Андреевку в Сумской области

Российские военные освободили Андреевку в Сумской области

Sputnik Узбекистан

Противник потерял свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, а также два склада боеприпасов.

2025-06-03T14:34+0500

2025-06-03T14:34+0500

2025-06-03T14:46+0500

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки более 230 военных, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области.Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов.

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