Узбекистан и Афганистан начнут сотрудничать в текстильной отрасли — подробности
10:38 03.06.2025 (обновлено: 11:05 03.06.2025)
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаУзбекско-афганское сотрудничество выходит на новый уровень
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
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Планируется поставлять в Афганистан ткани, окрашенные в Узбекистане, для пошива готовых изделий, а также экспортировать пряжу, обработанную в Афганистане, в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Между Узбекистаном и Афганистаном подписан меморандум о сотрудничестве в текстильной сфере, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты республики.
Председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов в рамках визита провел ряд важных встреч и переговоров в городах Кабул и Кандагар Исламской Республики Афганистан.
В частности, с руководителями афганских государственных структур и министерств обсуждались перспективные проекты в текстильной и перерабатывающей отраслях.
"По итогам переговоров с председателем Афганской государственной текстильной корпорации Абдулом Хамидом Ахундом Зода был подписан меморандум о сотрудничестве в текстильной сфере с целью укрепления двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.
Также была изучена деятельность промышленной зоны, расположенной в городе Кандагар, общей площадью 50 000 квадратных метров. Здесь размещено 2 000 единиц оборудования, произведенного в Узбекистане в 1970-е годы.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаУзбекско-афганское сотрудничество выходит на новый уровень
Узбекско-афганское сотрудничество выходит на новый уровень
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаУзбекско-афганское сотрудничество выходит на новый уровень
Узбекско-афганское сотрудничество выходит на новый уровень
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
На встречах обсуждались вопросы создания совместных предприятий на базе возможностей этой зоны, а также восстановления и реактивации имеющегося оборудования.
"Достигнута договоренность о совместных проектах по переработке не менее 50 тысяч тонн хлопка, готовых тканей и одежды в Кандагаре и Кабуле", — говорится в сообщении.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаУзбекско-афганское сотрудничество выходит на новый уровень
Узбекско-афганское сотрудничество выходит на новый уровень
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
В рамках проекта планируется поставлять в Афганистан ткани, окрашенные в Узбекистане, для пошива готовых изделий, а также экспортировать пряжу, обработанную в Афганистане, в Узбекистан.