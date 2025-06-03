https://uz.sputniknews.ru/20250603/uzbekistan-afganistan-nachnut-sotrudnichat-v-tekstilnoy-otrasli-49678774.html

Узбекистан и Афганистан начнут сотрудничать в текстильной отрасли — подробности

Узбекистан и Афганистан начнут сотрудничать в текстильной отрасли — подробности

Sputnik Узбекистан

Планируется поставлять в Афганистан ткани, окрашенные в Узбекистане, для пошива готовых изделий, а также экспортировать пряжу, обработанную в Афганистане, в Узбекистан.

2025-06-03T10:38+0500

2025-06-03T10:38+0500

2025-06-03T11:05+0500

афганистан

узбекистан

экономика

текстиль

сотрудничество

кабул

торгово-промышленная палата узбекистана

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Между Узбекистаном и Афганистаном подписан меморандум о сотрудничестве в текстильной сфере, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты республики. Председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов в рамках визита провел ряд важных встреч и переговоров в городах Кабул и Кандагар Исламской Республики Афганистан.В частности, с руководителями афганских государственных структур и министерств обсуждались перспективные проекты в текстильной и перерабатывающей отраслях.Также была изучена деятельность промышленной зоны, расположенной в городе Кандагар, общей площадью 50 000 квадратных метров. Здесь размещено 2 000 единиц оборудования, произведенного в Узбекистане в 1970-е годы. На встречах обсуждались вопросы создания совместных предприятий на базе возможностей этой зоны, а также восстановления и реактивации имеющегося оборудования.В рамках проекта планируется поставлять в Афганистан ткани, окрашенные в Узбекистане, для пошива готовых изделий, а также экспортировать пряжу, обработанную в Афганистане, в Узбекистан.

афганистан

узбекистан

кабул

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