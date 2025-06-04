https://uz.sputniknews.ru/20250604/indiya-molodej-vuzy-namangan-obucheniye-49695245.html

Индийская молодежь сможет обучаться в вузах Намангана

Индийская молодежь сможет обучаться в вузах Намангана

Sputnik Узбекистан

Представители Узбекистана провели переговоры с руководством университета Парул и обсудили вопросы активизации взаимодействия между двумя вузами

2025-06-04T09:49+0500

2025-06-04T09:49+0500

2025-06-04T09:49+0500

общество

высшее образование

узбекистан

наманган

индия

сотрудничество

вузы

студенты

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Индийская молодежь сможет обучаться в вузах Намангана. Об этом шла речь в ходе переговоров делегации Узбекистана с руководством университета Парул в индийском штате Гуджарат, сообщает ИА "Дунё". Делегация Наманганского государственного педагогического института приняла участие в церемонии вручения дипломов иностранным студентам в Университете Парул этого штата. Узбекская сторона рассказала о реформах в сфере образования республики, устойчивом росте международного авторитета высших учебных заведений страны. Речь шла о научно-образовательном потенциале Наманганского государственного педагогического института и перспективах международного сотрудничества. В ходе переговоров с руководством университета Парул рассмотрели вопросы дальнейшей активизации взаимодействия между двумя вузами. В фокусе внимания также находилось укрепление культурно-гуманитарных связей и расширение сотрудничества по другим актуальным направлениям.

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