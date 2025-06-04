https://uz.sputniknews.ru/20250604/indiya-molodej-vuzy-namangan-obucheniye-49695245.html
Индийская молодежь сможет обучаться в вузах Намангана
Индийская молодежь сможет обучаться в вузах Намангана
Sputnik Узбекистан
Представители Узбекистана провели переговоры с руководством университета Парул и обсудили вопросы активизации взаимодействия между двумя вузами
2025-06-04T09:49+0500
2025-06-04T09:49+0500
2025-06-04T09:49+0500
общество
высшее образование
узбекистан
наманган
индия
сотрудничество
вузы
студенты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/0e/17745626_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c99691ad7a06d6244eb8c26bd318ba4e.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Индийская молодежь сможет обучаться в вузах Намангана. Об этом шла речь в ходе переговоров делегации Узбекистана с руководством университета Парул в индийском штате Гуджарат, сообщает ИА "Дунё". Делегация Наманганского государственного педагогического института приняла участие в церемонии вручения дипломов иностранным студентам в Университете Парул этого штата. Узбекская сторона рассказала о реформах в сфере образования республики, устойчивом росте международного авторитета высших учебных заведений страны. Речь шла о научно-образовательном потенциале Наманганского государственного педагогического института и перспективах международного сотрудничества. В ходе переговоров с руководством университета Парул рассмотрели вопросы дальнейшей активизации взаимодействия между двумя вузами. В фокусе внимания также находилось укрепление культурно-гуманитарных связей и расширение сотрудничества по другим актуальным направлениям.
узбекистан
наманган
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/0e/17745626_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_3214c96bda36f7e7640319c02a5d2068.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
индия молодежь наманган вузы обучение
индия молодежь наманган вузы обучение
Индийская молодежь сможет обучаться в вузах Намангана
Представители Узбекистана провели переговоры с руководством университета Парул и обсудили вопросы активизации взаимодействия между двумя вузами.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Индийская молодежь сможет обучаться в вузах Намангана. Об этом шла речь в ходе переговоров делегации Узбекистана с руководством университета Парул в индийском штате Гуджарат, сообщает
ИА "Дунё".
Делегация Наманганского государственного педагогического института приняла участие в церемонии вручения дипломов иностранным студентам в Университете Парул этого штата.
Узбекская сторона рассказала о реформах в сфере образования республики, устойчивом росте международного авторитета высших учебных заведений страны.
Речь шла о научно-образовательном потенциале Наманганского государственного педагогического института и перспективах международного сотрудничества.
В ходе переговоров с руководством университета Парул рассмотрели вопросы дальнейшей активизации взаимодействия между двумя вузами.
"Достигнута договоренность о налаживании обмена профессорско-преподавательским составом и студентами, разработке и внедрении совместных образовательных программ, проведении научных исследований, создании совместных научных лабораторий. Члены делегации также обсудили перспективы привлечения индийской молодежи к получению высшего образования в Намангане", — говорится в сообщении.
В фокусе внимания также находилось укрепление культурно-гуманитарных связей и расширение сотрудничества по другим актуальным направлениям.