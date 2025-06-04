https://uz.sputniknews.ru/20250604/mirziyoyev-pozdravleniye-li-chjye-myon-izbraniye-prezident-yujnaya-koreya-49703608.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на должность Президента Южной Кореи
Шавкат Мирзиёев поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на должность Президента Южной Кореи
Sputnik Узбекистан
Глава республики также пригласил Ли Чжэ Мёна посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для него время с целью дальнейшего укрепления многоплановых и долгосрочных связей между двумя государствами
2025-06-04T13:21+0500
2025-06-04T13:21+0500
2025-06-04T13:21+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
президент
южная корея
выборы президента
должность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/17/49504847_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_79ad64ba416f090c4874d0681cf04fb4.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна с избранием на эту должность и выразил ему наилучшие пожелания, сообщает пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов. В своем письме лидер Узбекистана выразил уверенность в дальнейшем росте интеллектуального и экономического потенциала Республики Корея, укреплении ее авторитета и позиций на международной арене под руководством Ли Чжэ Мёна. Шавкат Мирзиёев также пригласил Ли Чжэ Мёна посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для него время с целью дальнейшего укрепления многоплановых и долгосрочных связей между двумя государствами. Для справки: кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов. Ли Чжэ Мён получил 49,42% голосов, а его соперник от "Гражданской силы" Ким Мун Су — 41,15%, Ли Чжун Сок из Партии реформ получил 8,34%. Квон Ён Гук от Трудовой демократической партии забрал 0,98% голосов, а независимый кандидат Сон Чжин Хо — 0,1%. Уже после подсчета 94% голосов СМИ Южной Кореи присудили победу Ли Чжэ Мёну. Его основной соперник, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, еще раньше официально признал поражение и поздравил Ли Чжэ Мёна с победой.Ли Чжэ Мён вступил в должность немедленно, без переходного периода, поскольку был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны.
южная корея
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/17/49504847_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4b45e7c6c3261766a1dbf80cb4d223d6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев поздравление ли чже мён президент южная корея
шавкат мирзиёев поздравление ли чже мён президент южная корея
Шавкат Мирзиёев поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на должность Президента Южной Кореи
Глава республики также пригласил Ли Чжэ Мёна посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для него время с целью дальнейшего укрепления многоплановых и долгосрочных связей между двумя государствами.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна с избранием на эту должность и выразил ему наилучшие пожелания, сообщает
пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов.
В своем письме лидер Узбекистана выразил уверенность в дальнейшем росте интеллектуального и экономического потенциала Республики Корея, укреплении ее авторитета и позиций на международной арене под руководством Ли Чжэ Мёна.
"Мы придаем особое значение выведению дружеских и всесторонних отношений с Республикой Корея на новый уровень. Убежден, что в период Вашего президентства наше особое стратегическое партнерство будет динамично развиваться по всем приоритетным направлениям", — отмечается в послании.
Шавкат Мирзиёев также пригласил Ли Чжэ Мёна посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для него время с целью дальнейшего укрепления многоплановых и долгосрочных связей между двумя государствами.
Для справки: кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов.
Ли Чжэ Мён получил 49,42% голосов, а его соперник от "Гражданской силы" Ким Мун Су — 41,15%, Ли Чжун Сок из Партии реформ получил 8,34%. Квон Ён Гук от Трудовой демократической партии забрал 0,98% голосов, а независимый кандидат Сон Чжин Хо — 0,1%.
Уже после подсчета 94% голосов СМИ Южной Кореи присудили победу Ли Чжэ Мёну. Его основной соперник, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, еще раньше официально признал поражение и поздравил Ли Чжэ Мёна с победой.
Ли Чжэ Мён вступил в должность немедленно, без переходного периода, поскольку был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны.