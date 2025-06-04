https://uz.sputniknews.ru/20250604/mirziyoyev-pozdravleniye-li-chjye-myon-izbraniye-prezident-yujnaya-koreya-49703608.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на должность Президента Южной Кореи

Шавкат Мирзиёев поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на должность Президента Южной Кореи

Sputnik Узбекистан

Глава республики также пригласил Ли Чжэ Мёна посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для него время с целью дальнейшего укрепления многоплановых и долгосрочных связей между двумя государствами

2025-06-04T13:21+0500

2025-06-04T13:21+0500

2025-06-04T13:21+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

президент

южная корея

выборы президента

должность

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна с избранием на эту должность и выразил ему наилучшие пожелания, сообщает пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов. В своем письме лидер Узбекистана выразил уверенность в дальнейшем росте интеллектуального и экономического потенциала Республики Корея, укреплении ее авторитета и позиций на международной арене под руководством Ли Чжэ Мёна. Шавкат Мирзиёев также пригласил Ли Чжэ Мёна посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для него время с целью дальнейшего укрепления многоплановых и долгосрочных связей между двумя государствами. Для справки: кандидат от демократов Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи по результатам обработки 100% голосов. Ли Чжэ Мён получил 49,42% голосов, а его соперник от "Гражданской силы" Ким Мун Су — 41,15%, Ли Чжун Сок из Партии реформ получил 8,34%. Квон Ён Гук от Трудовой демократической партии забрал 0,98% голосов, а независимый кандидат Сон Чжин Хо — 0,1%. Уже после подсчета 94% голосов СМИ Южной Кореи присудили победу Ли Чжэ Мёну. Его основной соперник, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, еще раньше официально признал поражение и поздравил Ли Чжэ Мёна с победой.Ли Чжэ Мён вступил в должность немедленно, без переходного периода, поскольку был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны.

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