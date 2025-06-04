https://uz.sputniknews.ru/20250604/v-kakoe-vremya-goda-luchshe-delat-lazernuyu-korrektsiyu-zreniya-49697733.html
Врач: в какое время года лучше делать лазерную коррекцию зрения
Врач: в какое время года лучше делать лазерную коррекцию зрения
Sputnik Узбекистан
Метод лазерной коррекции выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей пациента
2025-06-04T22:05+0500
2025-06-04T22:05+0500
2025-06-04T22:05+0500
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Лазерная коррекция зрения позволяет изменить форму роговицы глаза с помощью лазера, чтобы улучшить зрение и избавиться от необходимости носить очки или линзы. Метод лазерной коррекции выбирается, исходя из индивидуальных особенностей пациента, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-офтальмолога, офтальмохирурга Викторию Баласанян.Она предупредила, что стоит внимательно отнестись к выбору сезона для операции. Так, зимой сухой воздух снижает риск раздражения, однако холод и ветер могут вызвать дискомфорт в глазах.Важным фактором, по ее словам, является подготовка к операции. Пациентам необходимо отказаться от контактных линз: мягкие линзы следует снять за две недели, а жесткие — за один-два месяца до операции. За два-три дня до процедуры рекомендуется исключить косметику, чтобы избежать раздражения, а накануне — важно выспаться и не употреблять алкоголь, рассказала офтальмохирург.
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врач время лазер коррекция зрение
врач время лазер коррекция зрение
Врач: в какое время года лучше делать лазерную коррекцию зрения
Метод лазерной коррекции выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.
Лазерная коррекция зрения позволяет изменить форму роговицы глаза с помощью лазера, чтобы улучшить зрение и избавиться от необходимости носить очки или линзы. Метод лазерной коррекции выбирается, исходя из индивидуальных особенностей пациента, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-офтальмолога, офтальмохирурга Викторию Баласанян.
"Например, LASIK, который формирует роговичный лоскут с помощью микрокератома, применяется при средней близорукости. FemtoLASIK, использующий фемтосекундный лазер, рекомендован для тонкой роговицы, а SMILE, который исключает лоскут и обеспечивает минимальную травматичность. Устаревшая методика ФРК все еще актуальна в сложных случаях, таких как высокая степень астигматизма", — пояснила специалист.
Она предупредила, что стоит внимательно отнестись к выбору сезона для операции. Так, зимой сухой воздух снижает риск раздражения, однако холод и ветер могут вызвать дискомфорт в глазах.
"Весной и летом длинный световой день облегчает адаптацию, но в это время важно защищать глаза от пыльцы и яркого солнечного света, поэтому в первые дни на улице обязательно понадобятся солнечные очки. Осень отличается умеренной влажностью и минимальным количеством аллергенов, и поэтому она считается наиболее комфортным временем года для проведения лазерной коррекции зрения, несмотря на переменчивую погоду", — отметила Баласанян.
Важным фактором, по ее словам, является подготовка к операции. Пациентам необходимо отказаться от контактных линз: мягкие линзы следует снять за две недели, а жесткие — за один-два месяца до операции. За два-три дня до процедуры рекомендуется исключить косметику, чтобы избежать раздражения, а накануне — важно выспаться и не употреблять алкоголь, рассказала офтальмохирург.
"Операция длится всего 10-15 минут, и во время нее требуется сохранять неподвижность. Но, если пациент боится, то в таких случаях предлагается медикаментозный сон на тот же короткий срок", — заключила Баласанян.