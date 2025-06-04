https://uz.sputniknews.ru/20250604/v-kakoe-vremya-goda-luchshe-delat-lazernuyu-korrektsiyu-zreniya-49697733.html

Врач: в какое время года лучше делать лазерную коррекцию зрения

Врач: в какое время года лучше делать лазерную коррекцию зрения

Sputnik Узбекистан

Метод лазерной коррекции выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей пациента

2025-06-04T22:05+0500

2025-06-04T22:05+0500

2025-06-04T22:05+0500

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Лазерная коррекция зрения позволяет изменить форму роговицы глаза с помощью лазера, чтобы улучшить зрение и избавиться от необходимости носить очки или линзы. Метод лазерной коррекции выбирается, исходя из индивидуальных особенностей пациента, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-офтальмолога, офтальмохирурга Викторию Баласанян.Она предупредила, что стоит внимательно отнестись к выбору сезона для операции. Так, зимой сухой воздух снижает риск раздражения, однако холод и ветер могут вызвать дискомфорт в глазах.Важным фактором, по ее словам, является подготовка к операции. Пациентам необходимо отказаться от контактных линз: мягкие линзы следует снять за две недели, а жесткие — за один-два месяца до операции. За два-три дня до процедуры рекомендуется исключить косметику, чтобы избежать раздражения, а накануне — важно выспаться и не употреблять алкоголь, рассказала офтальмохирург.

https://uz.sputniknews.ru/20250601/chto-mojet-vyzvat-diabet-49648308.html

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