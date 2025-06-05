https://uz.sputniknews.ru/20250605/drayver-razvitiya-logistiki-yevrazii-49719847.html

Министр ЕЭК рассказал о драйвере развития логистики в Евразии

Министр ЕЭК рассказал о драйвере развития логистики в Евразии

Sputnik Узбекистан

Мероприятие состоялось в режиме телемоста между штаб-квартирой ЕЭК в Москве и секретариатом АСЕАН в малазийской Джакарте

2025-06-05T12:10+0500

2025-06-05T12:10+0500

2025-06-05T12:10+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

логистика

евразия

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Эффективное взаимодействие ЕАЭС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — драйвер развития логистики в Евразии, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.На ВДНХ в Москве стартует экспедиция "Путешествие в сердце Евразии"Опыт развития интеграции в сфере транспорта в ЕАЭС и АСЕАН и их перспективы обсудили участники встречи ЕЭК–АСЕАН "Обмен опытом в области осуществления трансграничных сухопутных перевозок и их соответствующего регулирования".Мероприятие с участием представителей Объединенной транспортно-логистической компании — Евразийского железнодорожного альянса, Международного союза автомобильного транспорта, Секретариата АСЕАН и министерств транспорта стран АСЕАН прошло в режиме телемоста между штаб-квартирой ЕЭК в Москве и секретариатом АСЕАН в малайзийской Джакарте.В ходе семинара речь шла об институциональных основах регулирования сферы транспорта в интеграционных объединениях, современных трендах интеграционных процессов, а также результатах и перспективных направления цифровизации в сфере транспорта, развитии инфраструктуры и логистики.Директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов рассказал о работе по развитию интеграции в сфере транспорта в ЕАЭС и достигнутых результатах.

https://uz.sputniknews.ru/20250604/eaeu-vnedreniye-rekomendatsii-vozj-49696067.html

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