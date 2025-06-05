Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250605/drayver-razvitiya-logistiki-yevrazii-49719847.html
Министр ЕЭК рассказал о драйвере развития логистики в Евразии
Министр ЕЭК рассказал о драйвере развития логистики в Евразии
Sputnik Узбекистан
Мероприятие состоялось в режиме телемоста между штаб-квартирой ЕЭК в Москве и секретариатом АСЕАН в малазийской Джакарте
2025-06-05T12:10+0500
2025-06-05T12:10+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
логистика
евразия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/05/49719544_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_f160f246ed340e959a471ea016ae4b9d.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Эффективное взаимодействие ЕАЭС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — драйвер развития логистики в Евразии, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.На ВДНХ в Москве стартует экспедиция "Путешествие в сердце Евразии"Опыт развития интеграции в сфере транспорта в ЕАЭС и АСЕАН и их перспективы обсудили участники встречи ЕЭК–АСЕАН "Обмен опытом в области осуществления трансграничных сухопутных перевозок и их соответствующего регулирования".Мероприятие с участием представителей Объединенной транспортно-логистической компании — Евразийского железнодорожного альянса, Международного союза автомобильного транспорта, Секретариата АСЕАН и министерств транспорта стран АСЕАН прошло в режиме телемоста между штаб-квартирой ЕЭК в Москве и секретариатом АСЕАН в малайзийской Джакарте.В ходе семинара речь шла об институциональных основах регулирования сферы транспорта в интеграционных объединениях, современных трендах интеграционных процессов, а также результатах и перспективных направления цифровизации в сфере транспорта, развитии инфраструктуры и логистики.Директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов рассказал о работе по развитию интеграции в сфере транспорта в ЕАЭС и достигнутых результатах.
https://uz.sputniknews.ru/20250604/eaeu-vnedreniye-rekomendatsii-vozj-49696067.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/05/49719544_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_ca57c82dbab2cd0239b39978b8391d77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
министр еэк логистика евразия
министр еэк логистика евразия

Министр ЕЭК рассказал о драйвере развития логистики в Евразии

12:10 05.06.2025
© ЕЭК Арзыбек Кожошев: "Эффективное взаимодействие ЕАЭС и АСЕАН – драйвер развития логистики в Евразии"
Арзыбек Кожошев: Эффективное взаимодействие ЕАЭС и АСЕАН – драйвер развития логистики в Евразии - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
© ЕЭК
Подписаться
Мероприятие состоялось в режиме телемоста между штаб-квартирой ЕЭК в Москве и секретариатом АСЕАН в малайзийской Джакарте.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Эффективное взаимодействие ЕАЭС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — драйвер развития логистики в Евразии, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
На ВДНХ в Москве стартует экспедиция "Путешествие в сердце Евразии"
Опыт развития интеграции в сфере транспорта в ЕАЭС и АСЕАН и их перспективы обсудили участники встречи ЕЭК–АСЕАН "Обмен опытом в области осуществления трансграничных сухопутных перевозок и их соответствующего регулирования".
Мероприятие с участием представителей Объединенной транспортно-логистической компании — Евразийского железнодорожного альянса, Международного союза автомобильного транспорта, Секретариата АСЕАН и министерств транспорта стран АСЕАН прошло в режиме телемоста между штаб-квартирой ЕЭК в Москве и секретариатом АСЕАН в малайзийской Джакарте.

"Страны ЕАЭС и АСЕАН обладают уникальным географическим и геоэкономическим положением, высоким транзитным и промышленным потенциалом. С учетом активно развивающихся рынков Юго-Восточной Азии и изменения транспортно-логистических поставок важной задачей становится координация усилий для создания логистических хабов и развития транспортных коридоров, мультимодального транспорта", — отметил Кожошев.

В ходе семинара речь шла об институциональных основах регулирования сферы транспорта в интеграционных объединениях, современных трендах интеграционных процессов, а также результатах и перспективных направления цифровизации в сфере транспорта, развитии инфраструктуры и логистики.
Директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов рассказал о работе по развитию интеграции в сфере транспорта в ЕАЭС и достигнутых результатах.
Флаги ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2025
ЕАЭС и Узбекистан
В ЕАЭС продолжат внедрять рекомендации Всемирной организации здоровья животных
Вчера, 11:00
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0