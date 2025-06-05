https://uz.sputniknews.ru/20250605/drayver-razvitiya-logistiki-yevrazii-49719847.html
Министр ЕЭК рассказал о драйвере развития логистики в Евразии
Министр ЕЭК рассказал о драйвере развития логистики в Евразии
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Мероприятие состоялось в режиме телемоста между штаб-квартирой ЕЭК в Москве и секретариатом АСЕАН в малазийской Джакарте
2025-06-05T12:10+0500
2025-06-05T12:10+0500
2025-06-05T12:10+0500
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еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
логистика
евразия
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Эффективное взаимодействие ЕАЭС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — драйвер развития логистики в Евразии, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.На ВДНХ в Москве стартует экспедиция "Путешествие в сердце Евразии"Опыт развития интеграции в сфере транспорта в ЕАЭС и АСЕАН и их перспективы обсудили участники встречи ЕЭК–АСЕАН "Обмен опытом в области осуществления трансграничных сухопутных перевозок и их соответствующего регулирования".Мероприятие с участием представителей Объединенной транспортно-логистической компании — Евразийского железнодорожного альянса, Международного союза автомобильного транспорта, Секретариата АСЕАН и министерств транспорта стран АСЕАН прошло в режиме телемоста между штаб-квартирой ЕЭК в Москве и секретариатом АСЕАН в малайзийской Джакарте.В ходе семинара речь шла об институциональных основах регулирования сферы транспорта в интеграционных объединениях, современных трендах интеграционных процессов, а также результатах и перспективных направления цифровизации в сфере транспорта, развитии инфраструктуры и логистики.Директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов рассказал о работе по развитию интеграции в сфере транспорта в ЕАЭС и достигнутых результатах.
https://uz.sputniknews.ru/20250604/eaeu-vnedreniye-rekomendatsii-vozj-49696067.html
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министр еэк логистика евразия
министр еэк логистика евразия
Министр ЕЭК рассказал о драйвере развития логистики в Евразии
Мероприятие состоялось в режиме телемоста между штаб-квартирой ЕЭК в Москве и секретариатом АСЕАН в малайзийской Джакарте.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Эффективное взаимодействие ЕАЭС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — драйвер развития логистики в Евразии, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Опыт развития интеграции в сфере транспорта в ЕАЭС и АСЕАН и их перспективы обсудили участники встречи ЕЭК–АСЕАН "Обмен опытом в области осуществления трансграничных сухопутных перевозок и их соответствующего регулирования".
Мероприятие с участием представителей Объединенной транспортно-логистической компании — Евразийского железнодорожного альянса, Международного союза автомобильного транспорта, Секретариата АСЕАН и министерств транспорта стран АСЕАН прошло в режиме телемоста между штаб-квартирой ЕЭК в Москве и секретариатом АСЕАН в малайзийской Джакарте.
"Страны ЕАЭС и АСЕАН обладают уникальным географическим и геоэкономическим положением, высоким транзитным и промышленным потенциалом. С учетом активно развивающихся рынков Юго-Восточной Азии и изменения транспортно-логистических поставок важной задачей становится координация усилий для создания логистических хабов и развития транспортных коридоров, мультимодального транспорта", — отметил Кожошев.
В ходе семинара речь шла об институциональных основах регулирования сферы транспорта в интеграционных объединениях, современных трендах интеграционных процессов, а также результатах и перспективных направления цифровизации в сфере транспорта, развитии инфраструктуры и логистики.
Директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов рассказал о работе по развитию интеграции в сфере транспорта в ЕАЭС и достигнутых результатах.