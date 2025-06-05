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Эксперт: как спать в жару, если нет кондиционера
Эксперт: как спать в жару, если нет кондиционера
Sputnik Узбекистан
На качество сна влияет не только жара, но и холод.
2025-06-05T22:04+0500
2025-06-05T22:04+0500
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мнение эксперта
сон
жара
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В период жары проблемой становится защита от нее. О том, как спастись от летнего зноя в помещении во время сна, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина.По его словам, не только жара, но и холод влияет на качество сна.Сомнолог также рассказал о способах охладить комнату без кондиционера.В жаркие дни лета стоит зашторивать окна, тем самым ограничивая нагревание комнаты и того места, где человек спит.В заключение эксперт рекомендовал прохладный душ перед сном, который помогает справиться с летним зноем.
https://uz.sputniknews.ru/20250518/chem-opasen-nedosyp-dlya-jenschin-49409799.html
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эксперт сон жара кондиционер
эксперт сон жара кондиционер

Эксперт: как спать в жару, если нет кондиционера

22:04 05.06.2025
© Unsplash/Vladislav MuslakovДевушка лежит лицом вниз.
Девушка лежит лицом вниз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2025
© Unsplash/Vladislav Muslakov
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На качество сна влияет не только жара, но и холод.
В период жары проблемой становится защита от нее. О том, как спастись от летнего зноя в помещении во время сна, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина.
По его словам, не только жара, но и холод влияет на качество сна.

"Оптимальной считается температура в спальне примерно +18…20℃. Но также есть, конечно, индивидуальные особенности, когда люди требуют чуть более высокой температуры или в зависимости от того, в чем они спят, потому что, например, некоторые используют даже летом одеяло. Кроме того, необходимо кроме температуры поддерживать еще влажность в оптимальных пределах на уровне от 40 до 70%", — пояснил Калинкин.

Сомнолог также рассказал о способах охладить комнату без кондиционера.
В жаркие дни лета стоит зашторивать окна, тем самым ограничивая нагревание комнаты и того места, где человек спит.

"Если у человека нет кондиционера, то следует использовать различные ткани, простыни, которые смачиваются и укладываются на окна, на батарею — это элемент охлаждения пространства", — отметил он.

В заключение эксперт рекомендовал прохладный душ перед сном, который помогает справиться с летним зноем.
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