https://uz.sputniknews.ru/20250605/kak-spat-v-jaru-esli-u-vas-net-konditsionera-49720125.html
Эксперт: как спать в жару, если нет кондиционера
Эксперт: как спать в жару, если нет кондиционера
Sputnik Узбекистан
На качество сна влияет не только жара, но и холод.
2025-06-05T22:04+0500
2025-06-05T22:04+0500
2025-06-05T22:04+0500
это интересно
мнение эксперта
сон
жара
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В период жары проблемой становится защита от нее. О том, как спастись от летнего зноя в помещении во время сна, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина.По его словам, не только жара, но и холод влияет на качество сна.Сомнолог также рассказал о способах охладить комнату без кондиционера.В жаркие дни лета стоит зашторивать окна, тем самым ограничивая нагревание комнаты и того места, где человек спит.В заключение эксперт рекомендовал прохладный душ перед сном, который помогает справиться с летним зноем.
https://uz.sputniknews.ru/20250518/chem-opasen-nedosyp-dlya-jenschin-49409799.html
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эксперт сон жара кондиционер
эксперт сон жара кондиционер
Эксперт: как спать в жару, если нет кондиционера
На качество сна влияет не только жара, но и холод.
В период жары проблемой становится защита от нее. О том, как спастись от летнего зноя в помещении во время сна, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на руководителя центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина.
По его словам, не только жара, но и холод влияет на качество сна.
"Оптимальной считается температура в спальне примерно +18…20℃. Но также есть, конечно, индивидуальные особенности, когда люди требуют чуть более высокой температуры или в зависимости от того, в чем они спят, потому что, например, некоторые используют даже летом одеяло. Кроме того, необходимо кроме температуры поддерживать еще влажность в оптимальных пределах на уровне от 40 до 70%", — пояснил Калинкин.
Сомнолог также рассказал о способах охладить комнату без кондиционера.
В жаркие дни лета стоит зашторивать окна, тем самым ограничивая нагревание комнаты и того места, где человек спит.
"Если у человека нет кондиционера, то следует использовать различные ткани, простыни, которые смачиваются и укладываются на окна, на батарею — это элемент охлаждения пространства", — отметил он.
В заключение эксперт рекомендовал прохладный душ перед сном, который помогает справиться с летним зноем.