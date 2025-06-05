https://uz.sputniknews.ru/20250605/kak-spat-v-jaru-esli-u-vas-net-konditsionera-49720125.html

Эксперт: как спать в жару, если нет кондиционера

Эксперт: как спать в жару, если нет кондиционера

Sputnik Узбекистан

На качество сна влияет не только жара, но и холод.

2025-06-05T22:04+0500

2025-06-05T22:04+0500

2025-06-05T22:04+0500

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мнение эксперта

сон

жара

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В период жары проблемой становится защита от нее. О том, как спастись от летнего зноя в помещении во время сна, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина.По его словам, не только жара, но и холод влияет на качество сна.Сомнолог также рассказал о способах охладить комнату без кондиционера.В жаркие дни лета стоит зашторивать окна, тем самым ограничивая нагревание комнаты и того места, где человек спит.В заключение эксперт рекомендовал прохладный душ перед сном, который помогает справиться с летним зноем.

https://uz.sputniknews.ru/20250518/chem-opasen-nedosyp-dlya-jenschin-49409799.html

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