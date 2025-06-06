https://uz.sputniknews.ru/20250606/made-in-uzbekistan-tbilisi-vystavka-natsionalnoy-produktsii-uzbekistana-49748218.html

"Made in Uzbekistan": в Тбилиси проходит выставка национальной продукции Узбекистана

"Made in Uzbekistan": в Тбилиси проходит выставка национальной продукции Узбекистана

Sputnik Узбекистан

На выставке представлена ​​продукция предприятий текстильной, кожевенно-обувной, шелковой, пищевой, химической, электротехнической, фармацевтической, строительной и машиностроительной отраслей.

2025-06-06T14:14+0500

2025-06-06T14:14+0500

2025-06-06T14:14+0500

выставка

текстиль

грузия

тбилиси

тпп

торговля

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В выставочном комплексе Expo Georgia в Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan", в которой участвуют свыше 100 ведущих узбекских компаний из различных сфер производства. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.Мероприятие организовано на основе договоренностей, достигнутых в ходе визита заместителя председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Дилшода Расулова в Грузию в феврале этого года.В церемонии открытия приняли участие зампред ТПП Узбекистана Дилшод Расулов, Посол Узбекистана в Грузии Бахром Ашрафханов и президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая.Выступившие подчеркнули, что выставка "Made in Uzbekistan" открывает новые возможности для деловых кругов двух стран и имеет большое значение в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества.На выставке представлена ​​продукция предприятий текстильной, кожевенно-обувной, шелковой, пищевой, химической, электротехнической, фармацевтической, строительной и машиностроительной отраслей.Также в рамках мероприятия пройдут бизнес-встречи, будут подписаны новые соглашения и проекты партнерства.Мероприятие продлится до 7 июня.

грузия

тбилиси

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