"Made in Uzbekistan": в Тбилиси проходит выставка национальной продукции Узбекистана
© ТПП РУз. В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
© ТПП РУз.
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Узбекские предприниматели представили национальную продукцию в Тбилиси
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В выставочном комплексе Expo Georgia в Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan", в которой участвуют свыше 100 ведущих узбекских компаний из различных сфер производства. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.
Мероприятие организовано на основе договоренностей, достигнутых в ходе визита заместителя председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Дилшода Расулова в Грузию в феврале этого года.
© ТПП РУз. В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
© ТПП РУз.
В церемонии открытия приняли участие зампред ТПП Узбекистана Дилшод Расулов, Посол Узбекистана в Грузии Бахром Ашрафханов и президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая.
Выступившие подчеркнули, что выставка "Made in Uzbekistan" открывает новые возможности для деловых кругов двух стран и имеет большое значение в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества.
© ТПП РУз. В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
© ТПП РУз.
На выставке представлена продукция предприятий текстильной, кожевенно-обувной, шелковой, пищевой, химической, электротехнической, фармацевтической, строительной и машиностроительной отраслей.
© ТПП РУз. В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
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© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
© ТПП РУз. В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
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© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
© ТПП РУз. В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
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© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
© ТПП РУз. В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
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© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
© ТПП РУз. В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
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© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
© ТПП РУз. В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
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© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
© ТПП РУз. В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
7/7
© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
1/7
© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
2/7
© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
3/7
© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
4/7
© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
5/7
© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
6/7
© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
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© ТПП РУз.
В Тбилиси открылась выставка национальной продукции "Made in Uzbekistan".
Также в рамках мероприятия пройдут бизнес-встречи, будут подписаны новые соглашения и проекты партнерства.
"Выставка послужит продвижению продукции, производимой в Узбекистане, на внешних рынках и расширению географии экспорта", – подчеркнули в ТПП.
Мероприятие продлится до 7 июня.