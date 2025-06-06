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Президент поздравил сборную Узбекистана по футболу с выходом на ЧМ-2026
Президент поздравил сборную Узбекистана по футболу с выходом на ЧМ-2026
Sputnik Узбекистан
Глава государства выразил уверенность, что эта историческая победа станет примером для тысяч молодых людей и укрепит международный авторитет страны.
2025-06-06T11:50+0500
2025-06-06T11:53+0500
шавкат мирзиёев
поздравление
президент узбекистана
футбол
чемпионат мира по футболу
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил членов национальной сборной Узбекистана по футболу с завоеванием путевки на чемпионат мира 2026 года. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.Президент подчеркнул, что блестящий результат достигнутый командой, войдет в летопись национального спорта. Президент отметил, что отборочные игры проходили в условиях сильной конкуренции, острой и напряженной борьбы. Несмотря на это, сборная набрала необходимое количество очков и доказала, на какие высокие достижения способна молодежь Нового Узбекистана.Он подчеркнул, что участие в столь ответственном турнире – это результат огромного внимания, уделяемого в стране спорту, в том числе самому массовому – футболу.Глава государства выразил уверенность, что эта историческая победа станет примером для тысяч молодых людей и укрепит международный авторитет страны.Он выразил признательность тренерам, родителям, и близким членов национальной сборной.
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президент поздравление футбол сборная чемпионат мира мирзиёев спорт
президент поздравление футбол сборная чемпионат мира мирзиёев спорт

Президент поздравил сборную Узбекистана по футболу с выходом на ЧМ-2026

11:50 06.06.2025 (обновлено: 11:53 06.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНакануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником.
Накануне Рамазан хайита, Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с этим светлым праздником. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства выразил уверенность, что эта историческая победа станет примером для тысяч молодых людей и укрепит международный авторитет страны.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил членов национальной сборной Узбекистана по футболу с завоеванием путевки на чемпионат мира 2026 года. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.
"Вы продемонстрировали истинное мужество и стойкость в отборочных матчах с участием сильнейших команд Азии и впервые в истории нашей Родины завоевали путевку на чемпионат мира, искренне, от всей души поздравляю вас с этой в полном смысле слова большой победой", — говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что блестящий результат достигнутый командой, войдет в летопись национального спорта.
"Вы превратили эту мечту в реальность своим профессионализмом, знаниями, опытом, мастерством и самое важное – непоколебимой волей и верой в победу, что достойно высокого признания", – сказал глава государства.
Президент отметил, что отборочные игры проходили в условиях сильной конкуренции, острой и напряженной борьбы. Несмотря на это, сборная набрала необходимое количество очков и доказала, на какие высокие достижения способна молодежь Нового Узбекистана.
Он подчеркнул, что участие в столь ответственном турнире – это результат огромного внимания, уделяемого в стране спорту, в том числе самому массовому – футболу.
Глава государства выразил уверенность, что эта историческая победа станет примером для тысяч молодых людей и укрепит международный авторитет страны.
"Верю, что, зарядившись энергией и духом славной победы, глубоко осознав высокую честь стать первыми и единственными представителями не только Узбекистана, но и всего региона Центральной Азии на чемпионате мира, который пройдет в следующем году в США, Мексике и Канаде, вы проявите на его футбольных полях еще большую самоотверженность", – сказал президент.
Он выразил признательность тренерам, родителям, и близким членов национальной сборной.
"Поздравляю всех с этой незабываемой исторической победой – настоящим подарком нашему народу в священные дни Курбан хайита. Продолжайте свой победный путь, дорогие мои дети!", – заключил президент.
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