https://uz.sputniknews.ru/20250606/prezident-pozdravil-sbornuyu-uzbekistana-s-zavoevaniem-putevki-na-chm-2026-49739545.html

Президент поздравил сборную Узбекистана по футболу с выходом на ЧМ-2026

Президент поздравил сборную Узбекистана по футболу с выходом на ЧМ-2026

Sputnik Узбекистан

Глава государства выразил уверенность, что эта историческая победа станет примером для тысяч молодых людей и укрепит международный авторитет страны.

2025-06-06T11:50+0500

2025-06-06T11:50+0500

2025-06-06T11:53+0500

шавкат мирзиёев

поздравление

президент узбекистана

футбол

чемпионат мира по футболу

оаэ

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил членов национальной сборной Узбекистана по футболу с завоеванием путевки на чемпионат мира 2026 года. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.Президент подчеркнул, что блестящий результат достигнутый командой, войдет в летопись национального спорта. Президент отметил, что отборочные игры проходили в условиях сильной конкуренции, острой и напряженной борьбы. Несмотря на это, сборная набрала необходимое количество очков и доказала, на какие высокие достижения способна молодежь Нового Узбекистана.Он подчеркнул, что участие в столь ответственном турнире – это результат огромного внимания, уделяемого в стране спорту, в том числе самому массовому – футболу.Глава государства выразил уверенность, что эта историческая победа станет примером для тысяч молодых людей и укрепит международный авторитет страны.Он выразил признательность тренерам, родителям, и близким членов национальной сборной.

оаэ

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