https://uz.sputniknews.ru/20250606/prezident-uzbekistana-prezident-irana-pozdravili-drug-druga-s-prazdnikom-kurban-xayit-49733703.html

Лидеры Узбекистана и Ирана поздравили друг друга с праздником Курбан хайит

Лидеры Узбекистана и Ирана поздравили друг друга с праздником Курбан хайит

Sputnik Узбекистан

В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и Масуд Пезешкиан отметили важность дальнейшего продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.

2025-06-06T12:30+0500

2025-06-06T12:30+0500

2025-06-06T12:52+0500

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

телефонный разговор

иран

курбан хайит

поздравление

масуд пезешкиан

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба главы государства.Собеседники обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений. Отметили активные контакты и обмены на уровне правительств, министерств и ведомств, а также рост взаимной торговли и грузоперевозок, количество совместных предприятий.Шавкат Мирзиёев и Масуд Пезешкиан отметили важность дальнейшего продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по региональной повестке и графику предстоящих мероприятий.

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