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Лидеры Узбекистана и Ирана поздравили друг друга с праздником Курбан хайит
Лидеры Узбекистана и Ирана поздравили друг друга с праздником Курбан хайит
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В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и Масуд Пезешкиан отметили важность дальнейшего продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.
2025-06-06T12:30+0500
2025-06-06T12:30+0500
2025-06-06T12:52+0500
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
телефонный разговор
иран
курбан хайит
поздравление
масуд пезешкиан
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба главы государства.Собеседники обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений. Отметили активные контакты и обмены на уровне правительств, министерств и ведомств, а также рост взаимной торговли и грузоперевозок, количество совместных предприятий.Шавкат Мирзиёев и Масуд Пезешкиан отметили важность дальнейшего продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по региональной повестке и графику предстоящих мероприятий.
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телефонный разговор мирзиёев пезешкиан иран узбекистан торговля
телефонный разговор мирзиёев пезешкиан иран узбекистан торговля
Лидеры Узбекистана и Ирана поздравили друг друга с праздником Курбан хайит
12:30 06.06.2025 (обновлено: 12:52 06.06.2025)
В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и Масуд Пезешкиан отметили важность дальнейшего продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщает
пресс-служба главы государства.
"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан тепло поздравили друг друга и дружественные народы двух стран со священным праздником Курбан хайит – Ийд аль-Адха, искренне пожелав мира, благополучия и процветания", – говорится в сообщении.
Собеседники обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений. Отметили активные контакты и обмены на уровне правительств, министерств и ведомств, а также рост взаимной торговли и грузоперевозок, количество совместных предприятий.
"В мае этого года в городе Тегеране плодотворно прошли очередное заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум и промышленная выставка. Принята "дорожная карта" сотрудничества на 2025-2027 годы", – говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев и Масуд Пезешкиан отметили важность дальнейшего продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.
Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по региональной повестке и графику предстоящих мероприятий.