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https://uz.sputniknews.ru/20250606/rossiyskie-voennye-osvobodili-fedorovku-dnr-minoborony-49750815.html
Российские военные освободили Федоровку в ДНР – Минобороны
Российские военные освободили Федоровку в ДНР – Минобороны
Sputnik Узбекистан
За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка Донецкой Народной Республики.
2025-06-06T15:35+0500
2025-06-06T15:35+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила Федоровку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.Потери противника составили более 1240 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.
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российские военные федоровка днр минобороны сво всу россия украина спецоперация
российские военные федоровка днр минобороны сво всу россия украина спецоперация

Российские военные освободили Федоровку в ДНР – Минобороны

15:35 06.06.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка Донецкой Народной Республики.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила Федоровку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
Потери противника составили более 1240 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.
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