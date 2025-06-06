https://uz.sputniknews.ru/20250606/rossiyskie-voennye-osvobodili-fedorovku-dnr-minoborony-49750815.html

Российские военные освободили Федоровку в ДНР – Минобороны

Российские военные освободили Федоровку в ДНР – Минобороны

Sputnik Узбекистан

За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка Донецкой Народной Республики.

2025-06-06T15:35+0500

2025-06-06T15:35+0500

2025-06-06T15:35+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила Федоровку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.Потери противника составили более 1240 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

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