https://uz.sputniknews.ru/20250606/strany-eaes-obsudyat-v-minske-razvitie-mejgosudarstvennoy-kooperatsii-v-apk--49753557.html

Страны ЕАЭС обсудят в Минске развитие межгосударственной кооперации в АПК

Страны ЕАЭС обсудят в Минске развитие межгосударственной кооперации в АПК

Sputnik Узбекистан

В Минске состоится круглый стол "Кооперация в ЕАЭС – путь к эффективному развитию АПК", посвященный вопросам развития межгосударственной кооперации в агропромышленном комплексе.

2025-06-06T17:25+0500

2025-06-06T17:25+0500

2025-06-06T17:33+0500

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

беларусь

минск

еэк

круглый стол

еаэс и узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2f13e41688296fcf8a3e0607ea2f8f8a.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. 26 июня в Минске на площадке IV Евразийского экономического форума состоится круглый стол, посвященный вопросам развития межгосударственной кооперации в агропромышленном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В мероприятии примет участие министр по промышленности и агропромышленному комплексу Гоар Барсегян.В рамках круглого стола "Кооперация в ЕАЭС – путь к эффективному развитию АПК" участники обсудят следующие вопросы: В мероприятии примут участие руководители органов государственной власти, наднациональных организаций, торгово-промышленных палат и бизнеса.

https://uz.sputniknews.ru/20250531/v-eek-otmetili-izmenenie-dinamiki-delovoy-aktivnosti-v-stranax-eaes-49641368.html

беларусь

минск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

минск беларусь еэк еаэс кооперация апк багресян