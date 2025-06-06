https://uz.sputniknews.ru/20250606/strany-eaes-obsudyat-v-minske-razvitie-mejgosudarstvennoy-kooperatsii-v-apk--49753557.html
Страны ЕАЭС обсудят в Минске развитие межгосударственной кооперации в АПК
Страны ЕАЭС обсудят в Минске развитие межгосударственной кооперации в АПК
Sputnik Узбекистан
В Минске состоится круглый стол "Кооперация в ЕАЭС – путь к эффективному развитию АПК", посвященный вопросам развития межгосударственной кооперации в агропромышленном комплексе.
2025-06-06T17:25+0500
2025-06-06T17:25+0500
2025-06-06T17:33+0500
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
беларусь
минск
еэк
круглый стол
еаэс и узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2f13e41688296fcf8a3e0607ea2f8f8a.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. 26 июня в Минске на площадке IV Евразийского экономического форума состоится круглый стол, посвященный вопросам развития межгосударственной кооперации в агропромышленном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В мероприятии примет участие министр по промышленности и агропромышленному комплексу Гоар Барсегян.В рамках круглого стола "Кооперация в ЕАЭС – путь к эффективному развитию АПК" участники обсудят следующие вопросы: В мероприятии примут участие руководители органов государственной власти, наднациональных организаций, торгово-промышленных палат и бизнеса.
https://uz.sputniknews.ru/20250531/v-eek-otmetili-izmenenie-dinamiki-delovoy-aktivnosti-v-stranax-eaes-49641368.html
беларусь
минск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_ab565311c839c0e2acbe250dc504f959.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
минск беларусь еэк еаэс кооперация апк багресян
минск беларусь еэк еаэс кооперация апк багресян
Страны ЕАЭС обсудят в Минске развитие межгосударственной кооперации в АПК
17:25 06.06.2025 (обновлено: 17:33 06.06.2025)
В Минске состоится круглый стол "Кооперация в ЕАЭС – путь к эффективному развитию АПК", на котором будут рассмотрены вопросы развития межгосударственной кооперации в агропромышленном комплексе.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
26 июня в Минске на площадке IV Евразийского экономического форума состоится круглый стол, посвященный вопросам развития межгосударственной кооперации в агропромышленном комплексе. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В мероприятии примет участие министр по промышленности и агропромышленному комплексу Гоар Барсегян.
В рамках круглого стола "Кооперация в ЕАЭС – путь к эффективному развитию АПК" участники обсудят следующие вопросы:
Какие отрасли АПК обладают потенциалом для межгосударственного кооперационного сотрудничества;
Условия и критерии при финансовом содействии совместных кооперационных проектов в отраслях АПК;
Какие особенности необходимо учесть при разработке механизма поддержки кооперационных проектов в АПК;
Потенциальные кооперационные проекты в сфере АПК;
Проблемы, с которыми сталкивается бизнес при реализации межгосударственных проектов;
Роль финансовых институтов при поддержке межгосударственных проектов в ЕАЭС.
В мероприятии примут участие руководители органов государственной власти, наднациональных организаций, торгово-промышленных палат и бизнеса.