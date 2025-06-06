https://uz.sputniknews.ru/20250606/uzbekistan-kurban-xayit-prazdnichnyy-namaz-foto-49733015.html

В Узбекистане в честь Курбан хайита состоялся праздничный намаз — фото

В Узбекистане в честь Курбан хайита состоялся праздничный намаз — фото

Sputnik Узбекистан

Тысячи верующих собрались на праздничную молитву в мечетях по всей стране. Как проходил намаз в одной из мечетей Ташкента смотрите в фоторепортаже корреспондента Sputnik.

2025-06-06T11:08+0500

2025-06-06T11:08+0500

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курбан хайит

намаз

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Ранним утром в мечетях Узбекистана был совершен праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Курбан хайит — величайший праздник мусульман.В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.В Курбан-байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать – обязанность каждого мусульманина.

https://uz.sputniknews.ru/20250606/shavkat-mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-prazdnik-kurban-xayit-49732397.html

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