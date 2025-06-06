В Узбекистане в честь Курбан хайита состоялся праздничный намаз — фото
11:08 06.06.2025 (обновлено: 12:46 06.06.2025)
© Sputnik/Рамиз БахтияровКурбан хайит в Ташкенте.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Тысячи верующих собрались на праздничную молитву в мечетях по всей стране. Как проходил намаз в одной из мечетей Паркентского района Ташкентской области смотрите в фоторепортаже корреспондента Sputnik.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Ранним утром в мечетях Узбекистана был совершен праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
2/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
3/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
4/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
7/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
8/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
9/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
10/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
11/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
12/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
13/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
1/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
2/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
3/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
4/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
5/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
6/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
7/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
8/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
9/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
10/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
11/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
12/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
13/13
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В мечетях Узбекистана состоялся праздничный намаз в честь Курбан хайита.
Курбан хайит — величайший праздник мусульман.
В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.
В Курбан-байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать – обязанность каждого мусульманина.