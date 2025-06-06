Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с праздником Курбан хайит
09:30 06.06.2025 (обновлено: 11:55 06.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев вместе с широкой общественностью принял участие в церемонии ифтара в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В честь священного праздника мусульман президент Узбекистана поздравил граждан страны, отметил паломников, выразив надежду, что они укрепят единство в обществе, а также передал искренние поздравления верующим мусульманам в государствах ближнего и дальнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех мусульман страны, весь наш народ с великим, священным праздником Курбан хайит и выражаю вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. Прежде всего мы благодарим Всевышнего за то, что вместе с нашим народом в атмосфере мира и спокойствия встречаем этот благословенный праздник Ийд аль-Адха, который имеет огромное значение для всей исламской уммы", – говорится в праздничном послании.
Президент подчеркнул, что ценности этого праздника, такие как гуманизм, сплоченность, милосердие и великодушие, созвучны реформам, реализуемым в Узбекистане на основе принципа "Во имя человека, во имя его счастья", и служат повышению эффективности программ по поддержке нуждающихся слоев населения, проявлению особой заботы о старшем поколении, молодежи и женщинах, сокращению бедности.
Глава Узбекистана отметил, что в стране проводится огромная работа по дальнейшему укреплению межнационального и межконфессионального согласия, обеспечению свободы совести, сохранению духовно-просветительского наследия, воспитанию молодого поколения на основе национальных и общечеловеческих ценностей.
"В эти благословенные дни 15 тысяч узбекистанцев совершают священное паломничество хадж. В такие светлые минуты, когда сбываются добрые помыслы, мы от всей души поздравляем их с Курбан хайитом и просим у Всевышнего их благополучного возвращения на Родину, – сказал президент.
Он выразил надежду, что паломники будут способствовать дальнейшему укреплению единства в обществе, атмосферы добра и милосердия в семьях и махаллях, оказанию помощи людям, нуждающимся в поддержке, воспитанию у молодежи.
"Сегодня, когда наши сердца наполнены радостью, мы от всей души поздравляем с праздником и наших соотечественников за рубежом, желаем им здоровья, счастья и успехов. Искренне поздравляем также всю мусульманскую умму дальнего и ближнего зарубежья", – сказал Мирзиёев, пожелав их народам и странам мира, процветания и благополучия.
"Все мы видим, насколько непростая и тревожная обстановка сложилась в мире. В условиях такой напряженности только сохраняя в стране атмосферу мира, взаимного уважения и согласия, самоотверженно трудясь, мы сможем достичь наших великих целей", – подчеркнул президент.
В завершении глава государства пожелал узбекистанцам мира, спокойствия, здоровья и благополучия семьям.