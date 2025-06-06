https://uz.sputniknews.ru/20250606/shavkat-mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-prazdnik-kurban-xayit-49732397.html

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с праздником Курбан хайит

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с праздником Курбан хайит

Sputnik Узбекистан

В честь священного праздника мусульман президент Узбекистана поздравил граждан страны, отметил паломников, выразив надежду, что они укрепят единство в обществе, а также передал искренние поздравления верующим мусульманам в государствах ближнего и дальнего зарубежья.

2025-06-06T09:30+0500

2025-06-06T09:30+0500

2025-06-06T11:55+0500

президент узбекистана

курбан хайит

праздник

шавкат мирзиёев

поздравления

паломничество

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент подчеркнул, что ценности этого праздника, такие как гуманизм, сплоченность, милосердие и великодушие, созвучны реформам, реализуемым в Узбекистане на основе принципа "Во имя человека, во имя его счастья", и служат повышению эффективности программ по поддержке нуждающихся слоев населения, проявлению особой заботы о старшем поколении, молодежи и женщинах, сокращению бедности.Глава Узбекистана отметил, что в стране проводится огромная работа по дальнейшему укреплению межнационального и межконфессионального согласия, обеспечению свободы совести, сохранению духовно-просветительского наследия, воспитанию молодого поколения на основе национальных и общечеловеческих ценностей.Он выразил надежду, что паломники будут способствовать дальнейшему укреплению единства в обществе, атмосферы добра и милосердия в семьях и махаллях, оказанию помощи людям, нуждающимся в поддержке, воспитанию у молодежи."Все мы видим, насколько непростая и тревожная обстановка сложилась в мире. В условиях такой напряженности только сохраняя в стране атмосферу мира, взаимного уважения и согласия, самоотверженно трудясь, мы сможем достичь наших великих целей", – подчеркнул президент. В завершении глава государства пожелал узбекистанцам мира, спокойствия, здоровья и благополучия семьям.

https://uz.sputniknews.ru/20250531/svyaschennyy-prazdnik-kurban-bayram-uzbekistan-6-iyunya-49634593.html

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