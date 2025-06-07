https://uz.sputniknews.ru/20250607/glava-mid-uzbekistana-baxtiyor-saidov-premer-ministr-indii-narendroy-modi-49762480.html

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Sputnik Узбекистан

Саидов: встреча подчеркнула глубокие узы дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией, проложив путь для дальнейшего расширения связей.

2025-06-07T12:34+0500

2025-06-07T12:34+0500

2025-06-07T12:34+0500

индия

узбекистан

бахтиёр саидов

мид узбекистана

нарендра моди

встреча

сотрудничество

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал у себя в Telegram-канале.В ходе переговоров Саидов передал приветствие от президента Шавката Мирзиёева и подчеркнул значимость укрепления дружбы и стратегического партнерства между странами.Саидов отметил, что прошедшая встреча подчеркнула глубокие узы дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией, проложив путь для дальнейшего расширения связей. По его словам, между двумя государствами отмечен огромный потенциал во всех сферах сотрудничества.

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