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https://uz.sputniknews.ru/20250607/glava-mid-uzbekistana-baxtiyor-saidov-premer-ministr-indii-narendroy-modi-49762480.html
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Sputnik Узбекистан
Саидов: встреча подчеркнула глубокие узы дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией, проложив путь для дальнейшего расширения связей.
2025-06-07T12:34+0500
2025-06-07T12:34+0500
индия
узбекистан
бахтиёр саидов
мид узбекистана
нарендра моди
встреча
сотрудничество
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал у себя в Telegram-канале.В ходе переговоров Саидов передал приветствие от президента Шавката Мирзиёева и подчеркнул значимость укрепления дружбы и стратегического партнерства между странами.Саидов отметил, что прошедшая встреча подчеркнула глубокие узы дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией, проложив путь для дальнейшего расширения связей. По его словам, между двумя государствами отмечен огромный потенциал во всех сферах сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20250412/svyaz-telekommunikatsii-tsifrovaya-infrastruktura-uzbekistan-i-indiya-48847810.html
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премьер-министр моди индия министр саидов мид узбекистан сотрудничество
премьер-министр моди индия министр саидов мид узбекистан сотрудничество

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

12:34 07.06.2025
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2025
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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Саидов: встреча подчеркнула глубокие узы дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией, проложив путь для дальнейшего расширения связей.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал у себя в Telegram-канале.
В ходе переговоров Саидов передал приветствие от президента Шавката Мирзиёева и подчеркнул значимость укрепления дружбы и стратегического партнерства между странами.
"Выражаем искреннюю благодарность Премьер-министру Индии Е.П. Нарендре Моди за прием. Передали самые теплые приветствия от Президента Узбекистана Е.П. Шавката Мирзиёева", – говорится в сообщении.
Саидов отметил, что прошедшая встреча подчеркнула глубокие узы дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией, проложив путь для дальнейшего расширения связей.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2025
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
По его словам, между двумя государствами отмечен огромный потенциал во всех сферах сотрудничества.

"Будем тесно координировать по линии министерств иностранных дел для достижения еще более ощутимых результатов", – заключил глава узбекского МИД.

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