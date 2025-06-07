https://uz.sputniknews.ru/20250607/glavy-kazaxstana-turtsii-egipta-irana-oae-kuveyta-pozdravili-mirziyoeva-kurban-xayit-49760814.html

Главы Казахстана, Турции, Египта, Ирана, Кувейта поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом

Главы Казахстана, Турции, Египта, Ирана, Кувейта поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана принимает искренние поздравления от зарубежных коллег и партнеров с праздником Курбан хайит.

2025-06-07T10:00+0500

2025-06-07T10:00+0500

2025-06-07T10:00+0500

курбан хайит

шавкат мирзиёев

поздравления

президент узбекистана

ислам

религия

мусульмане

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В связи с наступлением священного праздника Курбан хайит – Ийд аль-Адха на имя президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева поступают поздравительные послания от глав иностранных государств и правительств, авторитетных общественных и религиозных деятелей, руководителей авторитетных международных организаций и региональных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Свои поздравления, в частности, направили:Поздравления подолжают поступать.

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курбан-хайит праздник мирзиёев поздравления узбекистан