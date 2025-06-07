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https://uz.sputniknews.ru/20250607/glavy-kazaxstana-turtsii-egipta-irana-oae-kuveyta-pozdravili-mirziyoeva-kurban-xayit-49760814.html
Главы Казахстана, Турции, Египта, Ирана, Кувейта поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом
Главы Казахстана, Турции, Египта, Ирана, Кувейта поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана принимает искренние поздравления от зарубежных коллег и партнеров с праздником Курбан хайит.
2025-06-07T10:00+0500
2025-06-07T10:00+0500
курбан хайит
шавкат мирзиёев
поздравления
президент узбекистана
ислам
религия
мусульмане
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В связи с наступлением священного праздника Курбан хайит – Ийд аль-Адха на имя президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева поступают поздравительные послания от глав иностранных государств и правительств, авторитетных общественных и религиозных деятелей, руководителей авторитетных международных организаций и региональных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Свои поздравления, в частности, направили:Поздравления подолжают поступать.
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курбан-хайит праздник мирзиёев поздравления узбекистан
курбан-хайит праздник мирзиёев поздравления узбекистан

Главы Казахстана, Турции, Египта, Ирана, Кувейта поздравили Мирзиёева с Курбан хайитом

10:00 07.06.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана принимает искренние поздравления от зарубежных коллег и партнеров с праздником Курбан хайит.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В связи с наступлением священного праздника Курбан хайит – Ийд аль-Адха на имя президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева поступают поздравительные послания от глав иностранных государств и правительств, авторитетных общественных и религиозных деятелей, руководителей авторитетных международных организаций и региональных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В своих посланиях зарубежные партнеры выражают глубокое уважение многонациональному народу Узбекистана, желают мира, благополучия и процветания нашей страны, а также подтверждают приверженность всемерному развитию отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества“, — говорится в сообщении.
Свои поздравления, в частности, направили:
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев;
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров;
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон;
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев;
первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев;
Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси;
Президент Турецкой Республики Режеп Тайип Эрдоган;
Президент Исламской Республики Иран Масъуд Пезешкиан;
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян;
Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум;
Вице-президент, заместитель Премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян;
заместитель Премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Сейф бин Заид Аль Нахаян;
Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани;
заместитель Эмира Государства Катар Шейх Абдаллах бин Хамад бин Халифа Аль Тани;
Султан Омана Хейсам бен Тарик;
Король Хашемитского Королевства Иордания Абдалла II;
Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хуссейн Иброхим Таха;
генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йилдирим;
генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан;
председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
Поздравления подолжают поступать.
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