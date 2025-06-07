https://uz.sputniknews.ru/20250607/rossiya-nachala-peredachu-tel-pogibshix-voennoslujaschix-vsu-no-ukraina-otlojila-priem-49772592.html

Россия начала передачу тел погибших военнослужащих ВСУ, но Украина отложила прием

Россия начала передачу тел погибших военнослужащих ВСУ, но Украина отложила прием

Sputnik Узбекистан

Россия в точном соответствии со стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет.

2025-06-07T17:53+0500

2025-06-07T17:53+0500

2025-06-07T18:29+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ, а также к обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле с украинской стороной Владимир Мединский. По его словам, российская сторона также передала первый список из 640 военнопленных, чтобы начать обмен. Первая партия – 1 212 замороженных тел украинских солдат в форме (многие из них — с документами) уже доставлена в район обмена в рефрижераторах. Остальные готовятся к отправке. Но Украина неожиданно перенесла прием тел и сам обмен военнопленными на неопределенный срок. Он сообщил, что подготовлены списки военнослужащих категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодые, до 25 лет" — примерно по 1,2 тыс. человек. Их готовы также передать Киеву незамедлительно.Мединский отметил, что контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной. Однако группа переговорщиков с украинской стороны даже не прибыла на место обмена. Он призвал украинскую сторону наконец забрать тела солдат и офицеров ВСУ, а также принять военнопленных и больных. "Давайте поступать как должно поступать людям", – сказал он.Помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.В министерстве обороны РФ подтвердили полную готовность российской стороны выполнить стамбульские договоренности, передать Киеву все тела военных ВСУ и провести обмен по установленной формуле.

https://uz.sputniknews.ru/20250603/rossiya-predstavila-polnyy-tekst-memoranduma-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-49676728.html

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