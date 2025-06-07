https://uz.sputniknews.ru/20250607/rossiya-nachala-peredachu-tel-pogibshix-voennoslujaschix-vsu-no-ukraina-otlojila-priem-49772592.html
Россия начала передачу тел погибших военнослужащих ВСУ, но Украина отложила прием
Россия начала передачу тел погибших военнослужащих ВСУ, но Украина отложила прием
Sputnik Узбекистан
Россия в точном соответствии со стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет.
2025-06-07T17:53+0500
2025-06-07T17:53+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ, а также к обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле с украинской стороной Владимир Мединский. По его словам, российская сторона также передала первый список из 640 военнопленных, чтобы начать обмен. Первая партия – 1 212 замороженных тел украинских солдат в форме (многие из них — с документами) уже доставлена в район обмена в рефрижераторах. Остальные готовятся к отправке. Но Украина неожиданно перенесла прием тел и сам обмен военнопленными на неопределенный срок. Он сообщил, что подготовлены списки военнослужащих категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодые, до 25 лет" — примерно по 1,2 тыс. человек. Их готовы также передать Киеву незамедлительно.Мединский отметил, что контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной. Однако группа переговорщиков с украинской стороны даже не прибыла на место обмена. Он призвал украинскую сторону наконец забрать тела солдат и офицеров ВСУ, а также принять военнопленных и больных. "Давайте поступать как должно поступать людям", – сказал он.Помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.В министерстве обороны РФ подтвердили полную готовность российской стороны выполнить стамбульские договоренности, передать Киеву все тела военных ВСУ и провести обмен по установленной формуле.
https://uz.sputniknews.ru/20250603/rossiya-predstavila-polnyy-tekst-memoranduma-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-49676728.html
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россия обмен пленные тела погибшие военнослужащие всу украина прием киев
россия обмен пленные тела погибшие военнослужащие всу украина прием киев
Россия начала передачу тел погибших военнослужащих ВСУ, но Украина отложила прием
17:53 07.06.2025 (обновлено: 18:29 07.06.2025)
Россия в точном соответствии со стамбульскими договоренностями приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ, а также к обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле с украинской стороной Владимир Мединский.
По его словам, российская сторона также передала первый список из 640 военнопленных, чтобы начать обмен. Первая партия – 1 212 замороженных тел украинских солдат в форме (многие из них — с документами) уже доставлена в район обмена в рефрижераторах. Остальные готовятся к отправке. Но Украина неожиданно перенесла прием тел и сам обмен военнопленными на неопределенный срок.
"Однако до сих пор, к сожалению, мы не понимаем почему, там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков", – сказал Мединский.
Он сообщил, что подготовлены списки военнослужащих категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодые, до 25 лет" — примерно по 1,2 тыс. человек. Их готовы также передать Киеву незамедлительно.
"Российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе. Кроме того, Украине передан первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодёжь", с тем чтобы начать обмен, — написал он в своем Telegram-канале.
Мединский отметил, что контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной. Однако группа переговорщиков с украинской стороны даже не прибыла на место обмена.
"Причины называются разные — и довольно странные. Призываем Киев четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1,2 тыс. солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой. <...> Семьи дома ждут своих сыновей и мужей. Тысячи семей получат возможность похоронить по-человечески, по-христиански погибших солдат", – заявил Мединский.
Он призвал украинскую сторону наконец забрать тела солдат и офицеров ВСУ, а также принять военнопленных и больных. "Давайте поступать как должно поступать людям", – сказал он.
"Мы на месте. Мы в полной готовности к работе. Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть. Россия всегда держит слово", – заключил Мединский.
Помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
В министерстве обороны РФ подтвердили полную готовность российской стороны выполнить стамбульские договоренности, передать Киеву все тела военных ВСУ и провести обмен по установленной формуле.
"Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", – заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.