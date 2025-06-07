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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250607/rossiyskie-voennye-nanesli-gruppovye-udary-ukrainskie-predpriyatiya-vpk-49770763.html
Российские военные нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК
Российские военные нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК
Sputnik Узбекистан
Минобороны РФ: Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.
2025-06-07T15:54+0500
2025-06-07T15:54+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Российские военные нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам ВСУ. Все они поражены, сообщает министерство обороны РФ.В сообщении подчеркивается, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.Кроме того, в результате серии ударов по Днепропетровской области Украины были уничтожены два цеха, связанных с военным производством ВСУ, мобильные системы ПВО, а также поражены резервы украинской армии, подтянутые к линии фронта. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.Ударами в Днепропетровской области также были уничтожены две мобильных системы ПВО и пункт дислокации операторов дронов.В оборонном ведомстве сообщили, что российские Вооруженные Силы уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
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сво всу днр россия украина спецоперация минобороны военно-промышленный комплекс
сво всу днр россия украина спецоперация минобороны военно-промышленный комплекс

Российские военные нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК

15:54 07.06.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Минобороны РФ: Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Российские военные нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам ВСУ. Все они поражены, сообщает министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ", — говорится в сводке военного ведомства.
В сообщении подчеркивается, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.
Кроме того, в результате серии ударов по Днепропетровской области Украины были уничтожены два цеха, связанных с военным производством ВСУ, мобильные системы ПВО, а также поражены резервы украинской армии, подтянутые к линии фронта. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"В Днепропетровске уничтожены два цеха (минимум) с военным производством. В Павлоградском районе Днепропетровской области били по резервам ВСУ, подвезенным к ЛБС (линия боевого соприкосновения) и полевым складам", — заявил Лебедев.

Ударами в Днепропетровской области также были уничтожены две мобильных системы ПВО и пункт дислокации операторов дронов.
В оборонном ведомстве сообщили, что российские Вооруженные Силы уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера.

"В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника", – говорится в сводке Минобороны.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 311 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 140 - вне зоны специальной военной операции", — добавили в МО РФ.
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