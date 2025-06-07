https://uz.sputniknews.ru/20250607/rossiyskie-voennye-nanesli-gruppovye-udary-ukrainskie-predpriyatiya-vpk-49770763.html

Российские военные нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК

Российские военные нанесли групповые удары по украинским предприятиям ВПК

Sputnik Узбекистан

Минобороны РФ: Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

2025-06-07T15:54+0500

2025-06-07T15:54+0500

2025-06-07T15:54+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Российские военные нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам ВСУ. Все они поражены, сообщает министерство обороны РФ.В сообщении подчеркивается, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.Кроме того, в результате серии ударов по Днепропетровской области Украины были уничтожены два цеха, связанных с военным производством ВСУ, мобильные системы ПВО, а также поражены резервы украинской армии, подтянутые к линии фронта. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.Ударами в Днепропетровской области также были уничтожены две мобильных системы ПВО и пункт дислокации операторов дронов.В оборонном ведомстве сообщили, что российские Вооруженные Силы уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

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