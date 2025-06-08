Гастроэнтеролог: какие напитки полезно пить в жару
© Sputnik / Бахром ХатамовНатуральные прохладительные напитки.(Мохито).
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Обильное питье летом помогает избежать обезвоживания, остудить организм, восполнить запасы витаминов и минералов.
В жару часто хочется выпить холодного кваса, компота или лимонада. Однако не все напитки полезны для организма. О том, как пережить жару и какие напитки лучше пить летом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук Ирину Бережную.
"Самый оптимальный вариант – это обычная вода питьевая, она освежает лучше, чем любые напитки. Также можно приготовить лимонад из газированной воды и фруктов, ягод, что делает напиток приятным на вкус. Можно выпить квас, только он должен быть настоящий, натуральный, без заменителей сахара", – пояснила специалист.
Кроме того, не противопоказан и морс, для приготовления которого используют ягоды и кипяток, добавила гастроэнтеролог.
"Напитки а-ля "Фанта", "Кока-кола" и аналоги не приветствуются, потому что они еще больше вызывают жажду. Там большое количество сахара, масса красителей и добавок, которые имеют высокую осмолярность. Это напитки, которые плохо действуют на поджелудочную железу", – сказала диетолог.
В зной она рекомендовала также пить чай с лимоном, как холодный, так и горячий. Теплый чай остужает и утоляет жажду лучше, чем прохладный, объяснила Бережная.
"Кисломолочные продукты такие как айран могут неплохо освежать. Особенно, когда летом есть не хочется. При знойной жаре и отсутствии аппетита такие напитки могут заменить прием пищи, это полноценная еда, потому что они имеют высокую калорийность”, — сказала врач.
Также она напомнила, что в таких напитках есть белок и кисломолочные бактерии.