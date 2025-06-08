https://uz.sputniknews.ru/20250608/kakie-napitki-polezno-pit-v-jaru-49776564.html

Гастроэнтеролог: какие напитки полезно пить в жару

Гастроэнтеролог: какие напитки полезно пить в жару

Sputnik Узбекистан

Обильное питье летом помогает избежать обезвоживания, остудить организм, восполнить запасы витаминов и минералов

2025-06-08T22:06+0500

2025-06-08T22:06+0500

2025-06-08T22:06+0500

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жара

здоровье

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В жару часто хочется выпить холодного кваса, компота или лимонада. Однако не все напитки полезны для организма. О том, как пережить жару и какие напитки лучше пить летом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук Ирину Бережную.Кроме того, не противопоказан и морс, для приготовления которого используют ягоды и кипяток, добавила гастроэнтеролог.В зной она рекомендовала также пить чай с лимоном, как холодный, так и горячий. Теплый чай остужает и утоляет жажду лучше, чем прохладный, объяснила Бережная.Также она напомнила, что в таких напитках есть белок и кисломолочные бактерии.

https://uz.sputniknews.ru/20250605/kak-spat-v-jaru-esli-u-vas-net-konditsionera-49720125.html

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