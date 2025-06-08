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Гастроэнтеролог: какие напитки полезно пить в жару
Гастроэнтеролог: какие напитки полезно пить в жару
Sputnik Узбекистан
Обильное питье летом помогает избежать обезвоживания, остудить организм, восполнить запасы витаминов и минералов
2025-06-08T22:06+0500
2025-06-08T22:06+0500
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мнение эксперта
жара
здоровье
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В жару часто хочется выпить холодного кваса, компота или лимонада. Однако не все напитки полезны для организма. О том, как пережить жару и какие напитки лучше пить летом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук Ирину Бережную.Кроме того, не противопоказан и морс, для приготовления которого используют ягоды и кипяток, добавила гастроэнтеролог.В зной она рекомендовала также пить чай с лимоном, как холодный, так и горячий. Теплый чай остужает и утоляет жажду лучше, чем прохладный, объяснила Бережная.Также она напомнила, что в таких напитках есть белок и кисломолочные бактерии.
https://uz.sputniknews.ru/20250605/kak-spat-v-jaru-esli-u-vas-net-konditsionera-49720125.html
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гастроэнтеролог напитки жара польза
гастроэнтеролог напитки жара польза

Гастроэнтеролог: какие напитки полезно пить в жару

22:06 08.06.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовНатуральные прохладительные напитки.(Мохито).
Натуральные прохладительные напитки.(Мохито). - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Обильное питье летом помогает избежать обезвоживания, остудить организм, восполнить запасы витаминов и минералов.
В жару часто хочется выпить холодного кваса, компота или лимонада. Однако не все напитки полезны для организма. О том, как пережить жару и какие напитки лучше пить летом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук Ирину Бережную.
"Самый оптимальный вариант – это обычная вода питьевая, она освежает лучше, чем любые напитки. Также можно приготовить лимонад из газированной воды и фруктов, ягод, что делает напиток приятным на вкус. Можно выпить квас, только он должен быть настоящий, натуральный, без заменителей сахара", – пояснила специалист.
Кроме того, не противопоказан и морс, для приготовления которого используют ягоды и кипяток, добавила гастроэнтеролог.
"Напитки а-ля "Фанта", "Кока-кола" и аналоги не приветствуются, потому что они еще больше вызывают жажду. Там большое количество сахара, масса красителей и добавок, которые имеют высокую осмолярность. Это напитки, которые плохо действуют на поджелудочную железу", – сказала диетолог.
В зной она рекомендовала также пить чай с лимоном, как холодный, так и горячий. Теплый чай остужает и утоляет жажду лучше, чем прохладный, объяснила Бережная.
"Кисломолочные продукты такие как айран могут неплохо освежать. Особенно, когда летом есть не хочется. При знойной жаре и отсутствии аппетита такие напитки могут заменить прием пищи, это полноценная еда, потому что они имеют высокую калорийность”, — сказала врач.
Также она напомнила, что в таких напитках есть белок и кисломолочные бактерии.
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