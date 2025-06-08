https://uz.sputniknews.ru/20250608/malayziya-stroitelstvo-malyye-ges-kashkadarya-49777818.html
Малайзийская компания планирует строительство малых ГЭС в Кашкадарьинской области
Малайзийская компания планирует строительство малых ГЭС в Кашкадарьинской области
Sputnik Узбекистан
Потенциальные инвесторы намерены принять участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме и подписать в его рамках соответствующее соглашение
2025-06-08T12:10+0500
2025-06-08T12:10+0500
2025-06-08T12:10+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
малайзия
инвестиции
строительство
гэс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46039183_6:0:1595:894_1920x0_80_0_0_fe4625cf04a7de7e2b256479f1bbe962.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Малазийская компания заинтересована в строительстве малых ГЭС в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Представители малазийской компании "Nexus Green Resources Sdn Bhd" посетили этот регион, чтобы изучить возможности для инвестиций в строительство здесь малых гидроэлектростанций.Глава администрации региона Муроджон Азимов заверил, что хокимият окажет всестороннюю поддержку компании в реализации данного проекта.Вместе со специалистамии китайской компании "Zhejiang Jinlun Electromechanic Co., Ltd." малайзийская сторона посетила реки и каналы области для изучения технических возможностей и показателей эффективности размещения малых ГЭС.Руководство малайзийской компании планирует принять участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме и подписать в его рамках соглашение с хокимиятом Кашкадарьинской области и Минэнерго РУз.
https://uz.sputniknews.ru/20250527/malaziyskaya-kompaniya-uzbekistan-proektirovanie-stroitelstvo-dorog-49557992.html
узбекистан
кашкадарьинская область
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46039183_205:0:1397:894_1920x0_80_0_0_c46dfd7935707d61ae70311fff997ab5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
малайзия компания строительство гэс кашкадарьинская область
малайзия компания строительство гэс кашкадарьинская область
Малайзийская компания планирует строительство малых ГЭС в Кашкадарьинской области
Потенциальные инвесторы намерены принять участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме и подписать в его рамках соответствующее соглашение.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik
. Малазийская компания заинтересована в строительстве малых ГЭС в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Представители малазийской компании "Nexus Green Resources Sdn Bhd" посетили этот регион, чтобы изучить возможности для инвестиций в строительство здесь малых гидроэлектростанций.
“Делегация компании заявила о готовности реализовать проект строительства ГЭС на существующих реках и каналах области, рационально используя водные ресурсы, совместно с местными партнерами”, — говорится в сообщении.
Глава администрации региона Муроджон Азимов заверил, что хокимият окажет всестороннюю поддержку компании в реализации данного проекта.
Вместе со специалистамии китайской компании "Zhejiang Jinlun Electromechanic Co., Ltd." малайзийская сторона посетила реки и каналы области для изучения технических возможностей и показателей эффективности размещения малых ГЭС.
Руководство малайзийской компании планирует принять участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме и подписать в его рамках соглашение с хокимиятом Кашкадарьинской области и Минэнерго РУз.