https://uz.sputniknews.ru/20250608/malayziya-stroitelstvo-malyye-ges-kashkadarya-49777818.html

Малайзийская компания планирует строительство малых ГЭС в Кашкадарьинской области

Малайзийская компания планирует строительство малых ГЭС в Кашкадарьинской области

Sputnik Узбекистан

Потенциальные инвесторы намерены принять участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме и подписать в его рамках соответствующее соглашение

2025-06-08T12:10+0500

2025-06-08T12:10+0500

2025-06-08T12:10+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

малайзия

инвестиции

строительство

гэс

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Малазийская компания заинтересована в строительстве малых ГЭС в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Представители малазийской компании "Nexus Green Resources Sdn Bhd" посетили этот регион, чтобы изучить возможности для инвестиций в строительство здесь малых гидроэлектростанций.Глава администрации региона Муроджон Азимов заверил, что хокимият окажет всестороннюю поддержку компании в реализации данного проекта.Вместе со специалистамии китайской компании "Zhejiang Jinlun Electromechanic Co., Ltd." малайзийская сторона посетила реки и каналы области для изучения технических возможностей и показателей эффективности размещения малых ГЭС.Руководство малайзийской компании планирует принять участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме и подписать в его рамках соглашение с хокимиятом Кашкадарьинской области и Минэнерго РУз.

https://uz.sputniknews.ru/20250527/malaziyskaya-kompaniya-uzbekistan-proektirovanie-stroitelstvo-dorog-49557992.html

узбекистан

кашкадарьинская область

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