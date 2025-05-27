https://uz.sputniknews.ru/20250527/malaziyskaya-kompaniya-uzbekistan-proektirovanie-stroitelstvo-dorog-49557992.html
Малайзийская компания поможет Узбекистану в проектировании и строительстве дорог
Малайзийская компания поможет Узбекистану в проектировании и строительстве дорог
Sputnik Узбекистан
Малайзийская компания заинтересована в создании базы данных о состоянии дорог Узбекистана и производстве в республике биобитума из растительных отходов.
2025-05-27T13:06+0500
2025-05-27T13:06+0500
2025-05-27T14:49+0500
малайзия
узбекистан
ремонт дорог
сотрудничество
сельское хозяйство
недвижимость
переработка
горнодобывающий комплекс
ташкентская область
телекоммуникации
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Малайзийская компания намерена создать базу данных о состоянии автомобильных дорог Узбекистана, а также предоставить современные решения по их ремонту и содержанию, сообщает Информагентство "Дунё".Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с исполнительным директором малайзийской компании "Protasco Berhad" Чонгом Тхер Верном и директором ее дочерней компании "HCM Engineering" Мохдом Фаузи бин Якубом.Участники встречи рассмотрели ход реализации вопросов, обсуждавшихся в апреле этого года в ходе визита делегации хокимията Ташкентской области в Малайзию. Вместе с тем малайзийская сторона выразила заинтересованность в реализации перспективных проектов в Ташкентской области, включая выращивание фруктов и их переработку – производство фруктовых концентратов и сокосодержащих напитков, а также проекты в горнодобывающей промышленности.Узбекистан и Малайзия обсуждают развитие паломнического туризма в республикеБыла достигнута договоренность об организации работы на основе Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, недвижимости, телекоммуникаций, проектирования, строительства, содержания и ремонта дорог, подписанного между хокимиятом Ташкентской области и компанией "Protasco Berhad".Малайзия планирует инвестировать в "зеленую" энергетику УзбекистанаВ июне запланирован визит руководства и специалистов компании в Узбекистан и проведение встреч по вопросам сотрудничества.Компания "Protasco Berhad" была основана в 2001 году. Основными видами деятельности являются ремонт и содержание дорог, строительство жилья и инфраструктуры, развитие недвижимости, инжиниринговые и консалтинговые услуги, торговля, управление гостиницами, "зеленая" энергетика, переработка фруктов и образование.
https://uz.sputniknews.ru/20250523/kuala-lumpur-uzbeksko-malayziyskiy-forum-tsifrovie-texnologii-49510973.html
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малайзия узбекистан сотрудничество дороги сельское хозяйство посол биобитум
малайзия узбекистан сотрудничество дороги сельское хозяйство посол биобитум
Малайзийская компания поможет Узбекистану в проектировании и строительстве дорог
13:06 27.05.2025 (обновлено: 14:49 27.05.2025)
Малайзийская компания заинтересована в создании базы данных о состоянии дорог Узбекистана и налаживании производства в республике биобитума из растительных отходов.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Малайзийская компания намерена создать базу данных о состоянии автомобильных дорог Узбекистана, а также предоставить современные решения по их ремонту и содержанию, сообщает
Информагентство "Дунё".
Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с исполнительным директором малайзийской компании "Protasco Berhad" Чонгом Тхер Верном и директором ее дочерней компании "HCM Engineering" Мохдом Фаузи бин Якубом.
Участники встречи рассмотрели ход реализации вопросов, обсуждавшихся в апреле этого года в ходе визита делегации хокимията Ташкентской области в Малайзию.
"Малайзийская сторона заявила о готовности создать базу данных о состоянии автомобильных дорог республики, предоставить современные решения по их ремонту и содержанию, а также реализовать проект производства инновационного продукта, созданного компанией, – биобитума из различных растительных остатков", – отметили в агентстве.
Вместе с тем малайзийская сторона выразила заинтересованность в реализации перспективных проектов в Ташкентской области, включая выращивание фруктов и их переработку – производство фруктовых концентратов и сокосодержащих напитков, а также проекты в горнодобывающей промышленности.
Была достигнута договоренность об организации работы на основе Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, недвижимости, телекоммуникаций, проектирования, строительства, содержания и ремонта дорог, подписанного между хокимиятом Ташкентской области и компанией "Protasco Berhad".
В июне запланирован визит руководства и специалистов компании в Узбекистан и проведение встреч по вопросам сотрудничества.
Компания "Protasco Berhad" была основана в 2001 году. Основными видами деятельности являются ремонт и содержание дорог, строительство жилья и инфраструктуры, развитие недвижимости, инжиниринговые и консалтинговые услуги, торговля, управление гостиницами, "зеленая" энергетика, переработка фруктов и образование.