https://uz.sputniknews.ru/20250608/mirziyoyev-premer-pakistan-telefonnyy-razgovor-49775965.html

Лидеры Узбекистана и Пакистана поговорили по телефону — что обсудили

Лидеры Узбекистана и Пакистана поговорили по телефону — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Речь шла о практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Шахбаза Шарифа в Узбекистан в феврале текущего года

2025-06-08T09:50+0500

2025-06-08T09:50+0500

2025-06-08T09:50+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

премьер-министр

пакистан

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы РУз.В фокусе внимания находились результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьера Пакистана в Узбекистан в феврале текущего года.Стороны отметили:Говорили и о важности результативного проведения запланированных в этом году очередного заседания Межправкомиссии и бизнес-форума.Лидеры Узбекистана и Пакистана также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.

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