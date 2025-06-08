https://uz.sputniknews.ru/20250608/mirziyoyev-premer-pakistan-telefonnyy-razgovor-49775965.html
Лидеры Узбекистана и Пакистана поговорили по телефону — что обсудили
Лидеры Узбекистана и Пакистана поговорили по телефону — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Речь шла о практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Шахбаза Шарифа в Узбекистан в феврале текущего года
2025-06-08T09:50+0500
2025-06-08T09:50+0500
2025-06-08T09:50+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
премьер-министр
пакистан
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы РУз.В фокусе внимания находились результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьера Пакистана в Узбекистан в феврале текущего года.Стороны отметили:Говорили и о важности результативного проведения запланированных в этом году очередного заседания Межправкомиссии и бизнес-форума.Лидеры Узбекистана и Пакистана также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.
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узбекистан пакистан лидеры телефонный разговор
узбекистан пакистан лидеры телефонный разговор
Лидеры Узбекистана и Пакистана поговорили по телефону — что обсудили
Речь шла о практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Шахбаза Шарифа в Узбекистан в феврале текущего года.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели телефонный разговор, сообщает
пресс-служба главы РУз.
“В ходе телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф обменялись теплыми поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Курбан хайит – Ийд аль-Адха. Лидеры пожелали благополучия и процветания дружественным народам Узбекистана и Пакистана”, — говорится в сообщении.
В фокусе внимания находились результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьера Пакистана в Узбекистан в феврале текущего года.
укрепление стратегического партнерства;
активизацию контактов и обменов на разных уровнях;
рост объемов взаимной торговли и грузоперевозок;
увеличение частоты прямых авиарейсов;
реализацию проектов в сфере фармацевтики, сельского хозяйства, текстильной отрасли, логистики и других направлениях;
создание торговых домов в Лахоре и Карачи.
Говорили и о важности результативного проведения запланированных в этом году очередного заседания Межправкомиссии и бизнес-форума.
Лидеры Узбекистана и Пакистана также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий.