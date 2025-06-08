https://uz.sputniknews.ru/20250608/uzbekistan-proforiyentatsiya-opyt-sankt-peterburg-49779122.html

Профориентация детей и молодежи: Узбекистан представил в РФ лучшие практики

Профориентация детей и молодежи: Узбекистан представил в РФ лучшие практики

Sputnik Узбекистан

Состоялось очередное заседание Экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской Ассамблее стран СНГ

2025-06-08T13:20+0500

2025-06-08T13:20+0500

2025-06-08T13:20+0500

узбекистан

дети

молодежь

россия

санкт-петербург

снг

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Узбекистан в Санкт-Петербурге представил лучшие практики организации профориентации детей и молодежи, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В Таврическом дворце состоялось очередное заседание Экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской Ассамблее стран СНГ. Мероприятие объединило ведущих экспертов, представителей органов власти, научного и образовательного сообществ стран Содружества.В фокусе внимания находился проект концепции Рекомендаций по профессиональной ориентации детей и молодежи для стран СНГ.Документ направлен на формирование общего понимания ключевых терминов, таких как "готовность к профессиональному самоопределению", "образовательная профориентация" или "профессиональная проба". Единые определения позволят всем участникам процесса — от педагогов до законодателей — говорить на одном языке и работать в одной системе координат, пояснили в пресс-службе.Особое внимание уделили поддержке школьников и студентов. Документ поможет странам внедрять современные системы ранней профориентации, включая онлайн-платформы, такие как российская система "Билет в будущее" или казахстанский сервис EduNavigator, игровые и практические методы — циклы профессиональных проб, карьерные игры, а также проекты с участием реальных работодателей и наставников.Еще одна важная задача — развитие сотрудничества между странами СНГ. Благодаря унификации подходов государства смогут обмениваться успешными практиками, такими как, белорусский цифровой сервис "Шаг в профессию", азербайджанские классы с профессиональным уклоном, российские Техноотряды и кыргызская программа с Beeline.Отмечалось, что уровень развития этой сферы в странах СНГ различен: одни уже внедрили цифровые платформы, другие только начинают. Объединение усилий позволит избежать дублирования, обмениваться опытом и быстрее достигать результатов.Также члены совета рассмотрели предложения в проект Перспективного плана модельного законотворчества в СНГ на 2026-2028 годы, включая рекомендации по формированию системы микроквалификаций, модельный закона о противодействии травле (буллингу) в отношении детей в образовательном процессе, рекомендации о нормативном регулировании репетиторской деятельности в образовательной сфере.Очередное заседание Экспертного совета пройдет осенью 2025 года.Для справки: сегодня профориентация становится не просто помощью в выборе профессии, а средством формирования личности, способной адаптироваться к изменениям, осваивать новые компетенции и строить свою карьеру осознанно. Это напрямую влияет на экономику: чем более осмыслен и обоснован выбор молодого специалиста, тем больше его востребованность на рынке труда, а значит, ниже уровень безработицы и выше производительность.

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