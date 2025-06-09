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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250609/eaeu-obem-stroitelnyx-rabot-49788126.html
ЕАЭС: на сколько увеличился объем строительных работ в I квартале 2025 года
ЕАЭС: на сколько увеличился объем строительных работ в I квартале 2025 года
Sputnik Узбекистан
Рост наблюдался во всех странах Союза
2025-06-09T11:00+0500
2025-06-09T11:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
строительство
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС в первом квартале 2025 года увеличился на 7,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Казахстане (16,9%). Далее следуют Беларусь с 15,8% и Армения с 15,7%, Кыргызстан с 13,1% и Россия с 6,9%.
https://uz.sputniknews.ru/20250606/strany-eaes-obsudyat-v-minske-razvitie-mejgosudarstvennoy-kooperatsii-v-apk--49753557.html
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еаэс строительные работы рост
еаэс строительные работы рост

ЕАЭС: на сколько увеличился объем строительных работ в I квартале 2025 года

11:00 09.06.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтроитель
Строитель - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Рост наблюдался во всех странах Союза.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС в первом квартале 2025 года увеличился на 7,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Казахстане (16,9%). Далее следуют Беларусь с 15,8% и Армения с 15,7%, Кыргызстан с 13,1% и Россия с 6,9%.
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