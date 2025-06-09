https://uz.sputniknews.ru/20250609/eaeu-obem-stroitelnyx-rabot-49788126.html

ЕАЭС: на сколько увеличился объем строительных работ в I квартале 2025 года

ЕАЭС: на сколько увеличился объем строительных работ в I квартале 2025 года

Sputnik Узбекистан

Рост наблюдался во всех странах Союза

2025-06-09T11:00+0500

2025-06-09T11:00+0500

2025-06-09T11:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

строительство

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Объем строительных работ в ЕАЭС в первом квартале 2025 года увеличился на 7,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Рост наблюдался во всех странах Союза. Наиболее высокий показатель — в Казахстане (16,9%). Далее следуют Беларусь с 15,8% и Армения с 15,7%, Кыргызстан с 13,1% и Россия с 6,9%.

https://uz.sputniknews.ru/20250606/strany-eaes-obsudyat-v-minske-razvitie-mejgosudarstvennoy-kooperatsii-v-apk--49753557.html

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