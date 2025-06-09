https://uz.sputniknews.ru/20250609/peregovory-mirziyoeva-i-fitso-49806591.html

Переговоры Шавката Мирзиёева и Роберта Фицо: о чем договорились лидеры

Переговоры Шавката Мирзиёева и Роберта Фицо: о чем договорились лидеры

Sputnik Узбекистан

По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом

2025-06-09T15:38+0500

2025-06-09T15:38+0500

2025-06-09T15:58+0500

политика

словакия

премьер-министр

официальный визит

узбекистан

переговоры

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает пресс-служба главы государства. В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества двух стран. Лидер Узбекистана подчеркнул, что нынешний визит открывает качественно новый этап в истории узбекско-словацких многоплановых отношений. Отмечалось динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям: С учетом современных вызовов и непредсказуемой международной обстановки, стороны подчеркнули важность системного взаимодействия, координации и поддержки по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках партнерства с Европейскими институтами. Особое внимание уделили вопросам наращивания товарооборота, прежде всего за счет расширения номенклатуры взаимных поставок. В рамках практической реализации подписываемых соглашений в сфере техрегулирования и метрологии, отмечена значимость устранения технических барьеров и запуска лаборатории квантового эталона. Большие возможности есть в сфере внедрения цифровых решений и стартап-инвестиций. В данном контексте предложено проработать создание совместного венчурного фонда акселерации IT-стартапов. Еще одно предложение касалось широкого использования имеющихся финансовых инструментов для поддержки совместных проектов. В гуманитарной сфере стороны подтвердили обоюдный интерес к развитию образовательного и академического обмена. Особое внимание уделили вопросам организованной трудовой миграции. Словацкая сторона проявляет большой интерес к налаживанию системного сотрудничества в этой области. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках. В целях своевременной и качественной реализации принятых решений и соглашений правительства двух стран примут дорожную карту. По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом.

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