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https://uz.sputniknews.ru/20250609/peregovory-mirziyoeva-i-fitso-49806591.html
Переговоры Шавката Мирзиёева и Роберта Фицо: о чем договорились лидеры
Переговоры Шавката Мирзиёева и Роберта Фицо: о чем договорились лидеры
Sputnik Узбекистан
По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом
2025-06-09T15:38+0500
2025-06-09T15:58+0500
политика
словакия
премьер-министр
официальный визит
узбекистан
переговоры
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает пресс-служба главы государства. В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества двух стран. Лидер Узбекистана подчеркнул, что нынешний визит открывает качественно новый этап в истории узбекско-словацких многоплановых отношений. Отмечалось динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям: С учетом современных вызовов и непредсказуемой международной обстановки, стороны подчеркнули важность системного взаимодействия, координации и поддержки по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках партнерства с Европейскими институтами. Особое внимание уделили вопросам наращивания товарооборота, прежде всего за счет расширения номенклатуры взаимных поставок. В рамках практической реализации подписываемых соглашений в сфере техрегулирования и метрологии, отмечена значимость устранения технических барьеров и запуска лаборатории квантового эталона. Большие возможности есть в сфере внедрения цифровых решений и стартап-инвестиций. В данном контексте предложено проработать создание совместного венчурного фонда акселерации IT-стартапов. Еще одно предложение касалось широкого использования имеющихся финансовых инструментов для поддержки совместных проектов. В гуманитарной сфере стороны подтвердили обоюдный интерес к развитию образовательного и академического обмена. Особое внимание уделили вопросам организованной трудовой миграции. Словацкая сторона проявляет большой интерес к налаживанию системного сотрудничества в этой области. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках. В целях своевременной и качественной реализации принятых решений и соглашений правительства двух стран примут дорожную карту. По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом.
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шавкат мирзиёев роберт фицо переговоры узбекистан словакия
шавкат мирзиёев роберт фицо переговоры узбекистан словакия

Переговоры Шавката Мирзиёева и Роберта Фицо: о чем договорились лидеры

15:38 09.06.2025 (обновлено: 15:58 09.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо.
Состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо.
Состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2025
Состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества двух стран.
Лидер Узбекистана подчеркнул, что нынешний визит открывает качественно новый этап в истории узбекско-словацких многоплановых отношений.
Отмечалось динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям:
конструктивные политические контакты на уровне МИДов;
активизация деловых и гуманитарных обменов;
рост товарооборота;
первое заседание Межправкомиссии в мае этого года;
работа над новыми направлениями и проектами кооперации.
С учетом современных вызовов и непредсказуемой международной обстановки, стороны подчеркнули важность системного взаимодействия, координации и поддержки по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках партнерства с Европейскими институтами.
Особое внимание уделили вопросам наращивания товарооборота, прежде всего за счет расширения номенклатуры взаимных поставок.
"Речь идет о поставках из Узбекистана текстильной, сельскохозяйственной, электротехнической, химической продукции, полимеров, а из Словакии – каучука, автокомпонентов, фармацевтики, других промышленных товаров", — говорится в сообщении.
В рамках практической реализации подписываемых соглашений в сфере техрегулирования и метрологии, отмечена значимость устранения технических барьеров и запуска лаборатории квантового эталона.
"Достигнута договоренность о подготовке полномасштабной Программы промышленной кооперации с ведущими компаниями Словакии, включающей реализацию проектов в агропромышленном комплексе, по локализации автокомпонентов, выпуску фармацевтических препаратов, а также проектов в области "зеленой" энергетики и туризма", — говорится в сообщении.
Большие возможности есть в сфере внедрения цифровых решений и стартап-инвестиций. В данном контексте предложено проработать создание совместного венчурного фонда акселерации IT-стартапов.
Еще одно предложение касалось широкого использования имеющихся финансовых инструментов для поддержки совместных проектов.
В гуманитарной сфере стороны подтвердили обоюдный интерес к развитию образовательного и академического обмена.
"Достигнута договоренность о запуске совместных исследовательских программ, в том числе с участием Университета Коменского в Братиславе. Стороны условились принять Программу взаимодействия в области культуры, предусматривающую проведение взаимных выставок, кинопоказов, концертов, а также проекты в области музейного дела", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили вопросам организованной трудовой миграции. Словацкая сторона проявляет большой интерес к налаживанию системного сотрудничества в этой области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо.
Состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2025
Состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.
В целях своевременной и качественной реализации принятых решений и соглашений правительства двух стран примут дорожную карту.
По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии 8 – 10 июня находится в республике с официальным визитом.
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