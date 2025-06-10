Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250610/kak-proshla-tseremoniya-ofitsialnoy-vstrechi-prezidenta-bolgarii-v-uzbekistane--foto-49821014.html
Как прошла церемония официальной встречи президента Болгарии в Узбекистане — фото
Как прошла церемония официальной встречи президента Болгарии в Узбекистане — фото
Sputnik Узбекистан
По приглашению главы РУз Румен Радев 9-11 июня находится в стране с официальным визитом
2025-06-10T12:15+0500
2025-06-10T15:08+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
болгария
президент
фото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0a/49818572_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f0e008c467f5c39b010ef2e138075afc.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи Президента Болгарии Румена Радева, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Прозвучали государственные гимны двух стран. Под звуки военного оркестра лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций. После совместного фотографирования начались переговоры глав государств с участием делегаций. В фокусе внимания находятся вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных отношений, включая увеличение объемов товарооборота, налаживание кооперации в агропромышленном комплексе, фармацевтической отрасли, добывающем секторе, в области цифровизации, а также расширение туристического и культурно-гуманитарного обменов.Президент Болгарии Румен Радев также примет участие в работе IV Ташкентского международного инвестиционного форума.По приглашению Шавката Мирзиёева Румен Радев 9 – 11 июня находится в стране с официальным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20250608/prezident-bolgarii-posetit-uzbekistan-49784642.html
узбекистан
болгария
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0a/49818572_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_3d5a35c65e93470085566eb54148f2f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент болгария узбекистан румен радев
президент болгария узбекистан румен радев

Как прошла церемония официальной встречи президента Болгарии в Узбекистане — фото

12:15 10.06.2025 (обновлено: 15:08 10.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии
Состоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
По приглашению главы РУз Румен Радев 9 –11 июня находится в стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи Президента Болгарии Румена Радева, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
"На площади перед резиденцией были вывешены государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул. Президент Узбекистана тепло встретил высокого гостя и пригласил его на пьедестал", — говорится в сообщении.
Прозвучали государственные гимны двух стран. Под звуки военного оркестра лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
После совместного фотографирования начались переговоры глав государств с участием делегаций.
В фокусе внимания находятся вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных отношений, включая увеличение объемов товарооборота, налаживание кооперации в агропромышленном комплексе, фармацевтической отрасли, добывающем секторе, в области цифровизации, а также расширение туристического и культурно-гуманитарного обменов.
Президент Болгарии Румен Радев также примет участие в работе IV Ташкентского международного инвестиционного форума.
По приглашению Шавката Мирзиёева Румен Радев 9 – 11 июня находится в стране с официальным визитом.
Президент Болгарии Румен Радев - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2025
Президент Болгарии посетит Узбекистан — цель визита
8 июня, 18:13
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0