https://uz.sputniknews.ru/20250610/kak-proshla-tseremoniya-ofitsialnoy-vstrechi-prezidenta-bolgarii-v-uzbekistane--foto-49821014.html

Как прошла церемония официальной встречи президента Болгарии в Узбекистане — фото

Как прошла церемония официальной встречи президента Болгарии в Узбекистане — фото

Sputnik Узбекистан

По приглашению главы РУз Румен Радев 9-11 июня находится в стране с официальным визитом

2025-06-10T12:15+0500

2025-06-10T12:15+0500

2025-06-10T15:08+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

болгария

президент

фото

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи Президента Болгарии Румена Радева, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Прозвучали государственные гимны двух стран. Под звуки военного оркестра лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций. После совместного фотографирования начались переговоры глав государств с участием делегаций. В фокусе внимания находятся вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных отношений, включая увеличение объемов товарооборота, налаживание кооперации в агропромышленном комплексе, фармацевтической отрасли, добывающем секторе, в области цифровизации, а также расширение туристического и культурно-гуманитарного обменов.Президент Болгарии Румен Радев также примет участие в работе IV Ташкентского международного инвестиционного форума.По приглашению Шавката Мирзиёева Румен Радев 9 – 11 июня находится в стране с официальным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20250608/prezident-bolgarii-posetit-uzbekistan-49784642.html

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