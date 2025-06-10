Как прошла церемония официальной встречи президента Болгарии в Узбекистане — фото
12:15 10.06.2025 (обновлено: 15:08 10.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
По приглашению главы РУз Румен Радев 9 –11 июня находится в стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи Президента Болгарии Румена Радева, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
"На площади перед резиденцией были вывешены государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул. Президент Узбекистана тепло встретил высокого гостя и пригласил его на пьедестал", — говорится в сообщении.
Прозвучали государственные гимны двух стран. Под звуки военного оркестра лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
После совместного фотографирования начались переговоры глав государств с участием делегаций.
В фокусе внимания находятся вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных отношений, включая увеличение объемов товарооборота, налаживание кооперации в агропромышленном комплексе, фармацевтической отрасли, добывающем секторе, в области цифровизации, а также расширение туристического и культурно-гуманитарного обменов.
Президент Болгарии Румен Радев также примет участие в работе IV Ташкентского международного инвестиционного форума.
По приглашению Шавката Мирзиёева Румен Радев 9 – 11 июня находится в стране с официальным визитом.
8 июня, 18:13