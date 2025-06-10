https://uz.sputniknews.ru/20250610/peregovory-prezidentov-uzbekistana-i-bolgarii-49825337.html

Переговоры президентов Узбекистана и Болгарии — какие документы подписали

Переговоры президентов Узбекистана и Болгарии — какие документы подписали

Sputnik Узбекистан

Румен Радев пригласил узбекского коллегу посетить Болгарию с ответным визитом в удобное время

2025-06-10T15:30+0500

2025-06-10T15:30+0500

2025-06-10T15:38+0500

политика

ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

президент

болгария

румен радев

переговоры

подписание документов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0a/49824359_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_154de988c2985d3cf04c9a48adef5aaa.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Болгарии Руменом Радевым с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз. Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества Узбекистана и Болгарии. Глава Узбекистана подчеркнул, что первый за 17 лет саммит станет историческим и выведет узбекско-болгарские отношения дружбы и партнерства на качественно новый уровень. Президенты отметили активизацию взаимодействия на уровне парламентов, экономических и внешнеполитических ведомств, проработку новых направлений и проектов кооперации, гуманитарные обмены, установление побратимских связей между Бухарой и Варной, Самаркандом и Пловдивом. В качестве приоритетного направления обозначили продвижение совместных проектов в агропромышленном комплексе и пищевой отрасли, фармацевтике, геологии, в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и IT, туризма. Для налаживания системного взаимодействия в сфере трудовых ресурсов, проработают вопрос открытия представительства Агентства миграции Узбекистана в Софии. Лидеры поддержали инициативы по активизации гуманитарных связей, в том числе академических и научных обменов, включая проведение в этом году в Андижане встречи ректоров ведущих вузов. Также достигнута договоренность об организации в следующем году Недели узбекской и болгарской культуры и кино. Для обеспечения системного контроля над исполнением достигнутых договоренностей стороны договорились принять совместную дорожную карту и повысить уровень сопредседателей Межправкомиссии, с привлечением к ее работе глав регионов и крупных компаний. По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Румен Радев подписали Совместную декларацию о расширении двустороннего сотрудничества. В присутствии лидеров также состоялся обмен двусторонними документами, включая Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026-2027 годы и Соглашение об установлении отношений партнерства между городами Ташкентом и Софией. Румен Радев пригласил узбекского коллегу посетить Болгарию с ответным визитом в удобное время.

ташкент

болгария

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президенты узбекистан болгария переговоры