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https://uz.sputniknews.ru/20250610/peregovory-prezidentov-uzbekistana-i-bolgarii-49825337.html
Переговоры президентов Узбекистана и Болгарии — какие документы подписали
Переговоры президентов Узбекистана и Болгарии — какие документы подписали
Sputnik Узбекистан
Румен Радев пригласил узбекского коллегу посетить Болгарию с ответным визитом в удобное время
2025-06-10T15:30+0500
2025-06-10T15:38+0500
политика
ташкент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
президент
болгария
румен радев
переговоры
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Болгарии Руменом Радевым с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз. Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества Узбекистана и Болгарии. Глава Узбекистана подчеркнул, что первый за 17 лет саммит станет историческим и выведет узбекско-болгарские отношения дружбы и партнерства на качественно новый уровень. Президенты отметили активизацию взаимодействия на уровне парламентов, экономических и внешнеполитических ведомств, проработку новых направлений и проектов кооперации, гуманитарные обмены, установление побратимских связей между Бухарой и Варной, Самаркандом и Пловдивом. В качестве приоритетного направления обозначили продвижение совместных проектов в агропромышленном комплексе и пищевой отрасли, фармацевтике, геологии, в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и IT, туризма. Для налаживания системного взаимодействия в сфере трудовых ресурсов, проработают вопрос открытия представительства Агентства миграции Узбекистана в Софии. Лидеры поддержали инициативы по активизации гуманитарных связей, в том числе академических и научных обменов, включая проведение в этом году в Андижане встречи ректоров ведущих вузов. Также достигнута договоренность об организации в следующем году Недели узбекской и болгарской культуры и кино. Для обеспечения системного контроля над исполнением достигнутых договоренностей стороны договорились принять совместную дорожную карту и повысить уровень сопредседателей Межправкомиссии, с привлечением к ее работе глав регионов и крупных компаний. По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Румен Радев подписали Совместную декларацию о расширении двустороннего сотрудничества. В присутствии лидеров также состоялся обмен двусторонними документами, включая Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026-2027 годы и Соглашение об установлении отношений партнерства между городами Ташкентом и Софией. Румен Радев пригласил узбекского коллегу посетить Болгарию с ответным визитом в удобное время.
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президенты узбекистан болгария переговоры
президенты узбекистан болгария переговоры

Переговоры президентов Узбекистана и Болгарии — какие документы подписали

15:30 10.06.2025 (обновлено: 15:38 10.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекистан и Болгария будут расширять взаимовыгодное сотрудничество
Узбекистан и Болгария будут расширять взаимовыгодное сотрудничество - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Румен Радев пригласил узбекского коллегу посетить Болгарию с ответным визитом в удобное время.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Болгарии Руменом Радевым с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Республики Болгария Руменом Радевым с участием официальных делегаций.
В резиденции Куксарой состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Республики Болгария Руменом Радевым с участием официальных делегаций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2025
В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Республики Болгария Руменом Радевым с участием официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества Узбекистана и Болгарии.
Глава Узбекистана подчеркнул, что первый за 17 лет саммит станет историческим и выведет узбекско-болгарские отношения дружбы и партнерства на качественно новый уровень.
Президенты отметили активизацию взаимодействия на уровне парламентов, экономических и внешнеполитических ведомств, проработку новых направлений и проектов кооперации, гуманитарные обмены, установление побратимских связей между Бухарой и Варной, Самаркандом и Пловдивом.
"Особое внимание уделено вопросам наращивания товарооборота, прежде всего за счет расширения поставок текстильной, продовольственной, химической и фармацевтической продукции, изделий из металлов и технологического оборудования. Для стимулирования роста взаимной торговли принято решение об открытии торговых домов в столицах, аккредитации лабораторий и выделении льготных кредитных линий", — говорится в сообщении.
В качестве приоритетного направления обозначили продвижение совместных проектов в агропромышленном комплексе и пищевой отрасли, фармацевтике, геологии, в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и IT, туризма.
"Отдельное внимание уделено вопросам развития эффективных наземных и воздушных коридоров. В данном контексте стороны условились рассмотреть возможность запуска прямых авиарейсов между двумя странами", — говорится в сообщении.
Для налаживания системного взаимодействия в сфере трудовых ресурсов, проработают вопрос открытия представительства Агентства миграции Узбекистана в Софии.
Лидеры поддержали инициативы по активизации гуманитарных связей, в том числе академических и научных обменов, включая проведение в этом году в Андижане встречи ректоров ведущих вузов.
Также достигнута договоренность об организации в следующем году Недели узбекской и болгарской культуры и кино.
Для обеспечения системного контроля над исполнением достигнутых договоренностей стороны договорились принять совместную дорожную карту и повысить уровень сопредседателей Межправкомиссии, с привлечением к ее работе глав регионов и крупных компаний.
По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Румен Радев подписали Совместную декларацию о расширении двустороннего сотрудничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекистан и Болгария будут расширять взаимовыгодное сотрудничество
Узбекистан и Болгария будут расширять взаимовыгодное сотрудничество - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2025
Узбекистан и Болгария будут расширять взаимовыгодное сотрудничество
© Пресс-служба президента Узбекистана
В присутствии лидеров также состоялся обмен двусторонними документами, включая Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026-2027 годы и Соглашение об установлении отношений партнерства между городами Ташкентом и Софией.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекистан и Болгария будут расширять взаимовыгодное сотрудничество
Узбекистан и Болгария будут расширять взаимовыгодное сотрудничество - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2025
Узбекистан и Болгария будут расширять взаимовыгодное сотрудничество
© Пресс-служба президента Узбекистана
Румен Радев пригласил узбекского коллегу посетить Болгарию с ответным визитом в удобное время.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Республики Болгария Руменом Радевым с участием официальных делегаций.
В резиденции Куксарой состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Республики Болгария Руменом Радевым с участием официальных делегаций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2025
В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Республики Болгария Руменом Радевым с участием официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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