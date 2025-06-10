https://uz.sputniknews.ru/20250610/uzbekistan-kazaxstan-posadka-saksaul-dno-arala-49834427.html

Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Арала

Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Арала

Sputnik Узбекистан

Стороны намерены реализовать совместный проект в районе узбекско-казахской границы.

2025-06-10T18:10+0500

2025-06-10T18:10+0500

2025-06-10T18:10+0500

узбекистан

казахстан

сотрудничество

проект

озеленение

аральское море

экология

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Аральского моря, сообщает международное информационное агентство "Казинформ" со ссылкой на министра экологии Каракалпакстана Лейли Сеитову.По словам Сеитовой, несмотря на то, что восстановить Аральское море невозможно, важно минимизировать последствия его высыхания и сохранить оставшиеся участки экосистемы.Также она рассказала о результатах работы по превращению высохшего дна Арала в зеленый массив."На 2 миллионах гектаров дна Арала, находящихся на территории Узбекистана, посажен саксаул. Это проект, начатый в 2018 году. Выполненная работа начала давать хорошие результаты. В первое время прогнозировалось, что саксаул будет задерживать 15-18% соли и пыли, поднимающейся с земли. Но результат превзошел предварительные расчеты. То есть, саксаул удерживает от поднятия в воздух около 35-40% пыли и соли", — заключила Лейли Сеитова.

узбекистан

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