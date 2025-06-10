Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250610/uzbekistan-kazaxstan-posadka-saksaul-dno-arala-49834427.html
Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Арала
Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Арала
Sputnik Узбекистан
Стороны намерены реализовать совместный проект в районе узбекско-казахской границы.
2025-06-10T18:10+0500
2025-06-10T18:10+0500
узбекистан
казахстан
сотрудничество
проект
озеленение
аральское море
экология
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0f/33963274_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_6c74bdf05567d740284189a8e6843391.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Аральского моря, сообщает международное информационное агентство "Казинформ" со ссылкой на министра экологии Каракалпакстана Лейли Сеитову.По словам Сеитовой, несмотря на то, что восстановить Аральское море невозможно, важно минимизировать последствия его высыхания и сохранить оставшиеся участки экосистемы.Также она рассказала о результатах работы по превращению высохшего дна Арала в зеленый массив."На 2 миллионах гектаров дна Арала, находящихся на территории Узбекистана, посажен саксаул. Это проект, начатый в 2018 году. Выполненная работа начала давать хорошие результаты. В первое время прогнозировалось, что саксаул будет задерживать 15-18% соли и пыли, поднимающейся с земли. Но результат превзошел предварительные расчеты. То есть, саксаул удерживает от поднятия в воздух около 35-40% пыли и соли", — заключила Лейли Сеитова.
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0f/33963274_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_23b17925261371f00c4bfd68dffdc788.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан казахстан совместный проект арал граница
узбекистан казахстан совместный проект арал граница

Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Арала

18:10 10.06.2025
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2025
© архив Зиновия Новицкого
Подписаться
Стороны намерены реализовать совместный проект в районе узбекско-казахской границы.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Аральского моря, сообщает международное информационное агентство "Казинформ" со ссылкой на министра экологии Каракалпакстана Лейли Сеитову.
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанМинистр экологии Каракалпакстана Лейли Сеитова
Министр экологии Каракалпакстана Лейли Сеитова - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2025
Министр экологии Каракалпакстана Лейли Сеитова
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
"К нам приезжают казахстанские коллеги, обмениваются опытом. Они видели результаты работы, проведенной в Каракалпакстане. Есть совместные с Казахстаном проекты по совершенствованию методов высадки саксаула. Половина Арала находится в соседней стране, половина на территории Узбекистана. На нас возложено задание по совместной с Казахстаном разработке проекта высадки саксаула вблизи границы и его дальнейшей реализации", — сказала она в интервью агентству.
По словам Сеитовой, несмотря на то, что восстановить Аральское море невозможно, важно минимизировать последствия его высыхания и сохранить оставшиеся участки экосистемы.
"Для этого необходимо укреплять сотрудничество между странами региона. Развитие водной дипломатии — ключ к решению этих вопросов", — подчеркнула министр.
Также она рассказала о результатах работы по превращению высохшего дна Арала в зеленый массив.
"На 2 миллионах гектаров дна Арала, находящихся на территории Узбекистана, посажен саксаул. Это проект, начатый в 2018 году. Выполненная работа начала давать хорошие результаты. В первое время прогнозировалось, что саксаул будет задерживать 15-18% соли и пыли, поднимающейся с земли. Но результат превзошел предварительные расчеты. То есть, саксаул удерживает от поднятия в воздух около 35-40% пыли и соли", — заключила Лейли Сеитова.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0