Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Арала
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
© архив Зиновия Новицкого
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Стороны намерены реализовать совместный проект в районе узбекско-казахской границы.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Аральского моря, сообщает международное информационное агентство "Казинформ" со ссылкой на министра экологии Каракалпакстана Лейли Сеитову.
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанМинистр экологии Каракалпакстана Лейли Сеитова
Министр экологии Каракалпакстана Лейли Сеитова
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
"К нам приезжают казахстанские коллеги, обмениваются опытом. Они видели результаты работы, проведенной в Каракалпакстане. Есть совместные с Казахстаном проекты по совершенствованию методов высадки саксаула. Половина Арала находится в соседней стране, половина на территории Узбекистана. На нас возложено задание по совместной с Казахстаном разработке проекта высадки саксаула вблизи границы и его дальнейшей реализации", — сказала она в интервью агентству.
По словам Сеитовой, несмотря на то, что восстановить Аральское море невозможно, важно минимизировать последствия его высыхания и сохранить оставшиеся участки экосистемы.
"Для этого необходимо укреплять сотрудничество между странами региона. Развитие водной дипломатии — ключ к решению этих вопросов", — подчеркнула министр.
Также она рассказала о результатах работы по превращению высохшего дна Арала в зеленый массив.
"На 2 миллионах гектаров дна Арала, находящихся на территории Узбекистана, посажен саксаул. Это проект, начатый в 2018 году. Выполненная работа начала давать хорошие результаты. В первое время прогнозировалось, что саксаул будет задерживать 15-18% соли и пыли, поднимающейся с земли. Но результат превзошел предварительные расчеты. То есть, саксаул удерживает от поднятия в воздух около 35-40% пыли и соли", — заключила Лейли Сеитова.