https://uz.sputniknews.ru/20250610/v-chem-opasnost-energetikov-49817019.html

Врач: в чем опасность энергетиков

Врач: в чем опасность энергетиков

Sputnik Узбекистан

Энергетические напитки – это продукт химической промышленности, смесь веществ, которые по своему составу далеки от пищевых продуктов

2025-06-10T22:03+0500

2025-06-10T22:03+0500

2025-06-10T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

подростки

здоровье

энергетический напиток

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Энергетики из-за своего химического состава могут вызывать хронические заболевания и провоцировать острые состояния, особенно у подростков, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Алексея Решетуна.Он предупредил, что энергетики воздействуют на тонкую и очень чувствительную слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Она совершенно непригодна для прямого попадания химического продукта. Из-за этого возникают хронические острые гастриты и другие различные состояния.По словам специалиста, вещества, содержащиеся в энергетике, ускоряют сердцебиение, усиливают работу сердца. Это особенно сильно может повлиять на организм подростка.Он предостерег, что не следует употреблять энергетик с кофе. Из-за кофеина, который и так есть в напитке, получается двойной или даже тройной эффект, это может привести к неприятным последствиям. Также не следует сочетать энергетик с алкоголем, потому что он сам по себе действует как пусковой механизм для развития различных процессов в организме.

https://uz.sputniknews.ru/20250609/ekzameny-riski-podrostki-zdorovye-49796873.html

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