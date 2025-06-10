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Врач: в чем опасность энергетиков
Врач: в чем опасность энергетиков
Sputnik Узбекистан
Энергетические напитки – это продукт химической промышленности, смесь веществ, которые по своему составу далеки от пищевых продуктов
2025-06-10T22:03+0500
2025-06-10T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
подростки
здоровье
энергетический напиток
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Энергетики из-за своего химического состава могут вызывать хронические заболевания и провоцировать острые состояния, особенно у подростков, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Алексея Решетуна.Он предупредил, что энергетики воздействуют на тонкую и очень чувствительную слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Она совершенно непригодна для прямого попадания химического продукта. Из-за этого возникают хронические острые гастриты и другие различные состояния.По словам специалиста, вещества, содержащиеся в энергетике, ускоряют сердцебиение, усиливают работу сердца. Это особенно сильно может повлиять на организм подростка.Он предостерег, что не следует употреблять энергетик с кофе. Из-за кофеина, который и так есть в напитке, получается двойной или даже тройной эффект, это может привести к неприятным последствиям. Также не следует сочетать энергетик с алкоголем, потому что он сам по себе действует как пусковой механизм для развития различных процессов в организме.
https://uz.sputniknews.ru/20250609/ekzameny-riski-podrostki-zdorovye-49796873.html
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врач энергетики опасность
врач энергетики опасность

Врач: в чем опасность энергетиков

22:03 10.06.2025
© Unsplash / Kilian SeilerЭнергетические напитки
Энергетические напитки - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2025
© Unsplash / Kilian Seiler
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Энергетические напитки — это продукт химической промышленности, смесь веществ, которые по своему составу далеки от пищевых продуктов.
Энергетики из-за своего химического состава могут вызывать хронические заболевания и провоцировать острые состояния, особенно у подростков, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Алексея Решетуна.

"Энергетические напитки — это продукт химической промышленности. То есть, это смесь химических веществ, которые по своему составу далеки от пищевых продуктов. Эти химические вещества содержатся в очень высоких концентрациях, очень часто образуют связь между собой, особенно на подростковый организм действуют очень-очень неприятно, и тем самым могут вызывать какие-то хронические заболевания, могут провоцировать какие-то острые состояния. Поэтому лучше их не употреблять", — пояснил врач.

Он предупредил, что энергетики воздействуют на тонкую и очень чувствительную слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Она совершенно непригодна для прямого попадания химического продукта. Из-за этого возникают хронические острые гастриты и другие различные состояния.
По словам специалиста, вещества, содержащиеся в энергетике, ускоряют сердцебиение, усиливают работу сердца. Это особенно сильно может повлиять на организм подростка.
"Иногда у подростков бывает так, что сама мышца сердца, миокарда, которая составляет основную структуру этого органа, уже успела вырасти до определенных размеров, свойственных возрасту, росту подростка, а элементы проводящей системы сердца еще пока немножко не успели. И этой проводящей системе и так сложно справляться с быстро растущим организмом, а если сердце испытывает запредельные нагрузки, то оно просто может не справиться с этим", — сказал Решетун.
Он предостерег, что не следует употреблять энергетик с кофе. Из-за кофеина, который и так есть в напитке, получается двойной или даже тройной эффект, это может привести к неприятным последствиям. Также не следует сочетать энергетик с алкоголем, потому что он сам по себе действует как пусковой механизм для развития различных процессов в организме.
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