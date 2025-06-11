https://uz.sputniknews.ru/20250611/chereshnya-polza-jenschiny-49861287.html
Эндокринолог: почему черешня полезна для женского организма
Эндокринолог: почему черешня полезна для женского организма
Sputnik Узбекистан
Рекомендуемая норма ягод — 100-150 граммов в день
2025-06-11T22:04+0500
2025-06-11T22:04+0500
2025-06-11T22:04+0500
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Черешня полезна для людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы и помогает поддерживать гормональный фон, сообщает радио Sputnik со ссылкой на детского врача-эндокринолога и нутрициолога Дарью Хайкину.По словам специалиста, польза черешни для сердца объясняется высоким содержанием в ней калия, который помогает нормализовать давление. Кроме того, ягода помогает мягко выводить лишнюю жидкость из организма, при этом сохраняя важные микроэлементы.Она посоветовала включить ягоду в рацион во время предменструального синдрома и климакса для снижения перепадов настроения, отечности и головных болей.Черешня также помогает уснуть и расслабиться, так как в ней есть мелатонин — гормон сна. Сочетание витамина С, бета-каротина и цинка в этой ягоде благотворно влияет на иммунную систему, добавила врач.В заключение она рекомендовала есть не больше 100-150 граммов черешни в день, так как злоупотребление этой ягодой может привести к вздутию живота и скачкам уровня сахара в крови.
https://uz.sputniknews.ru/20250506/skolko-klubniki-nujno-sedat-v-sezon-49201064.html
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эндокринолог черешня польза женщины
эндокринолог черешня польза женщины
Эндокринолог: почему черешня полезна для женского организма
Рекомендуемая норма ягод — 100-150 граммов в день.
Черешня полезна для людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы и помогает поддерживать гормональный фон, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на детского врача-эндокринолога и нутрициолога Дарью Хайкину.
По словам специалиста, польза черешни для сердца объясняется высоким содержанием в ней калия, который помогает нормализовать давление. Кроме того, ягода помогает мягко выводить лишнюю жидкость из организма, при этом сохраняя важные микроэлементы.
"Помимо этого, в черешне содержатся фитоэстрогены, которые благотворно влияют на женский гормональный фон", — отметила Хайкина.
Она посоветовала включить ягоду в рацион во время предменструального синдрома и климакса для снижения перепадов настроения, отечности и головных болей.
Черешня также помогает уснуть и расслабиться, так как в ней есть мелатонин — гормон сна. Сочетание витамина С, бета-каротина и цинка в этой ягоде благотворно влияет на иммунную систему, добавила врач.
В заключение она рекомендовала есть не больше 100-150 граммов черешни в день, так как злоупотребление этой ягодой может привести к вздутию живота и скачкам уровня сахара в крови.