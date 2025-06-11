Победа, награды и поздравление от президента: как прошел матч Узбекистан – Катар
10:49 11.06.2025 (обновлено: 11:19 11.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил матч национальной сборной Узбекистана по футболу на стадионе "Бунёдкор".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Сборная республики по футболу продемонстрировала полное превосходство и одержала победу со счетом 3:0.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил матч национальной сборной республики по футболу на стадионе "Бунедкор", сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил матч национальной сборной Узбекистана по футболу на стадионе "Бунёдкор".
Шавкат Мирзиёев посетил матч национальной сборной Узбекистана по футболу на стадионе "Бунёдкор".
© Пресс-служба президента Узбекистана
За ходом игры также наблюдали Президент Болгарии Румен Радев, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и руководители правительств стран Центральной Азии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
"Заключительная игра отборочного этапа — матч Узбекистан – Катар — превратилась в настоящий праздник. На глазах у болельщиков сборная Узбекистана продемонстрировала полное превосходство и одержала победу со счетом 3:0. Но наши футболисты досрочно обеспечили себе путевку на мундиаль: впервые в истории национальная сборная Узбекистана примет участие в чемпионате мира по футболу", — говорится в сообщении.
Указом Президента Узбекистана за первый в истории страны выход на чемпионат мира, за вклад в воспитание молодежи в духе любви к спорту группа футболистов и тренеров сборной республики удостоена государственных наград.
После матча состоялась торжественная церемония их вручения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
"Глава государства вручил спортсменам знаки почетных званий, ордена и медали. Кроме того, игрокам и специалистам были подарены автомобили марки BYD", — говорится в сообщении.
Футбольный праздник завершился шоу дронов и салютом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил матч национальной сборной Узбекистана по футболу на стадионе "Бунёдкор".
Шавкат Мирзиёев посетил матч национальной сборной Узбекистана по футболу на стадионе "Бунёдкор".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для справки: чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных, разбитых на 12 групп. В следующий этап выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также 8 лучших из числа третьих.