https://uz.sputniknews.ru/20250611/kak-proshel-match-uzbekistan-katar-49844674.html

Победа, награды и поздравление от президента: как прошел матч Узбекистан – Катар

Победа, награды и поздравление от президента: как прошел матч Узбекистан – Катар

Sputnik Узбекистан

Сборная республики по футболу продемонстрировала полное превосходство и одержала победу со счетом 3:0

2025-06-11T10:49+0500

2025-06-11T10:49+0500

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спорт

узбекистан

ташкент

катар

футбол

матч

шавкат мирзиёев

награждение

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил матч национальной сборной республики по футболу на стадионе "Бунедкор", сообщает пресс-служба главы государства. За ходом игры также наблюдали Президент Болгарии Румен Радев, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и руководители правительств стран Центральной Азии. Указом Президента Узбекистана за первый в истории страны выход на чемпионат мира, за вклад в воспитание молодежи в духе любви к спорту группа футболистов и тренеров сборной республики удостоена государственных наград. После матча состоялась торжественная церемония их вручения. Футбольный праздник завершился шоу дронов и салютом. Для справки: чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных, разбитых на 12 групп. В следующий этап выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также 8 лучших из числа третьих.

https://uz.sputniknews.ru/20250606/uzbekistan-vpervye-v-istorii-vyshel-na-chempionat-mira-po-futbolu-49735279.html

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