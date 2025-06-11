https://uz.sputniknews.ru/20250611/mirziyoyev-sovet-inostrannyx-investorov-vystupleniye-49860666.html

Мирзиёев призвал инвесторов стать участниками истории успеха Узбекистана

Мирзиёев призвал инвесторов стать участниками истории успеха Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава республики выступил на заседании Совета иностранных инвесторов

2025-06-11T17:37+0500

2025-06-11T17:37+0500

2025-06-11T17:46+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

инвестиции

иностранные инвесторы

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал иностранных инвесторов не только инвестировать в республику, но и стать настоящими участниками истории ее успеха. Глава республики сообщил, что все предложения будут учтены и каждое серьезно проработают с членами Совета. По его словам, о возросшей активности инвесторов, работающих в Узбекистане, свидетельствует создание за последние два года 5,5 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала. Их общее количество достигло 16 тыс.

https://uz.sputniknews.ru/20250422/uzbekistan-investitsii-privlecheniye-48990365.html

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