Мирзиёев призвал инвесторов стать участниками истории успеха Узбекистана
17:37 11.06.2025 (обновлено: 17:46 11.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Международном конгресс-центре состоялась третья пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики выступил на заседании Совета иностранных инвесторов.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал иностранных инвесторов не только инвестировать в республику, но и стать настоящими участниками истории ее успеха.
"Мы готовились к сегодняшней встрече совершенно иначе. Общались с каждым отдельным зарубежным предприятием и из поступивших инициатив отобрали более 40. Инвесторы внесли предложения, в частности, по обеспечению устойчивости налогового законодательства, увеличению количества законов прямого действия, доли частного сектора в инфраструктуре", — отметил он на заседании Совета иностранных инвесторов.
Глава республики сообщил, что все предложения будут учтены и каждое серьезно проработают с членами Совета.
"Поступило много заявок на подключение к электросетям. В этой связи, конечно, нам необходимо использовать самый передовой зарубежный опыт. Предлагаю создать при нашем Совете отдельную рабочую группу и разработать конкретные механизмы. На основе поступивших предложений будут созданы дополнительные рабочие группы по совершенствованию законодательства о залоге, подготовке профессиональных кадров для иностранных компаний, улучшению корпоративного управления в местных компаниях, налоговому администрированию", — сказал президент.
По его словам, о возросшей активности инвесторов, работающих в Узбекистане, свидетельствует создание за последние два года 5,5 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала. Их общее количество достигло 16 тыс.
"Хочу еще раз подчеркнуть: мы строим Новый Узбекистан — страну, открытую для инвесторов, свободную, стабильную и надежную. Мы последовательно продолжим начатые нами необратимые реформы. Призываем вас не только инвестировать в нашу страну, но и стать настоящими участниками истории нашего успеха, неотъемлемой частью великого будущего, которое мы создаем", — сказал лидер Узбекистана.