Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250611/mirziyoyev-sovet-inostrannyx-investorov-vystupleniye-49860666.html
Мирзиёев призвал инвесторов стать участниками истории успеха Узбекистана
Мирзиёев призвал инвесторов стать участниками истории успеха Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Глава республики выступил на заседании Совета иностранных инвесторов
2025-06-11T17:37+0500
2025-06-11T17:46+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
инвестиции
иностранные инвесторы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0b/49858704_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0cb9617d2de71aa9a177a6be867447ef.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал иностранных инвесторов не только инвестировать в республику, но и стать настоящими участниками истории ее успеха. Глава республики сообщил, что все предложения будут учтены и каждое серьезно проработают с членами Совета. По его словам, о возросшей активности инвесторов, работающих в Узбекистане, свидетельствует создание за последние два года 5,5 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала. Их общее количество достигло 16 тыс.
https://uz.sputniknews.ru/20250422/uzbekistan-investitsii-privlecheniye-48990365.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0b/49858704_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_31390fb53e758257997fed47dfb30d94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев инвесторы узбекистан
мирзиёев инвесторы узбекистан

Мирзиёев призвал инвесторов стать участниками истории успеха Узбекистана

17:37 11.06.2025 (обновлено: 17:46 11.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Международном конгресс-центре состоялась третья пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан.
В Международном конгресс-центре состоялась третья пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики выступил на заседании Совета иностранных инвесторов.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал иностранных инвесторов не только инвестировать в республику, но и стать настоящими участниками истории ее успеха.
"Мы готовились к сегодняшней встрече совершенно иначе. Общались с каждым отдельным зарубежным предприятием и из поступивших инициатив отобрали более 40. Инвесторы внесли предложения, в частности, по обеспечению устойчивости налогового законодательства, увеличению количества законов прямого действия, доли частного сектора в инфраструктуре", — отметил он на заседании Совета иностранных инвесторов.
Глава республики сообщил, что все предложения будут учтены и каждое серьезно проработают с членами Совета.
"Поступило много заявок на подключение к электросетям. В этой связи, конечно, нам необходимо использовать самый передовой зарубежный опыт. Предлагаю создать при нашем Совете отдельную рабочую группу и разработать конкретные механизмы. На основе поступивших предложений будут созданы дополнительные рабочие группы по совершенствованию законодательства о залоге, подготовке профессиональных кадров для иностранных компаний, улучшению корпоративного управления в местных компаниях, налоговому администрированию", — сказал президент.
По его словам, о возросшей активности инвесторов, работающих в Узбекистане, свидетельствует создание за последние два года 5,5 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала. Их общее количество достигло 16 тыс.

"Хочу еще раз подчеркнуть: мы строим Новый Узбекистан — страну, открытую для инвесторов, свободную, стабильную и надежную. Мы последовательно продолжим начатые нами необратимые реформы. Призываем вас не только инвестировать в нашу страну, но и стать настоящими участниками истории нашего успеха, неотъемлемой частью великого будущего, которое мы создаем", — сказал лидер Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2025
Узбекистан в этом году планирует привлечь $42 млрд иностранных инвестиций
22 апреля, 13:20
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0