Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ — МИД РФ
11:16 11.06.2025 (обновлено: 11:26 11.06.2025)
© Sputnik / Алексей КуденкоЗдание Министерства иностранных дел РФ
© Sputnik / Алексей Куденко
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Захарова: Отказ от тел своих солдат подтверждает неонацистскую суть киевского режима.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Мария Захарова
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
"На это (предложение о передаче тел. — прим. ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же", — сказала она.
По словам дипломата, отказ от тел своих солдат — подтверждение неонацистской сути киевского режима.
Захарова подчеркнула, что не знает ни единой культуры или этноса, которая бы отказалась забирать своих павших воинов, чтобы обеспечить им достойное упокоение в земле.
"Даже у варваров являлось обязательным с почестями похоронить воинов, сражавшихся за интересы их сообщества. Нет такой традиции", — заключила официальный представитель МИД РФ.
Напомним, что в соответствии с основными договоренностями, достигнутыми в ходе второго раунда переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву 6 тыс. тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Российская сторона 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. На границу доставили более 1 200 тел солдат ВСУ. Однако представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
За выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась. Россия ждет от Киева уведомления по специальному каналу о возможном переносе гуманитарной акции.