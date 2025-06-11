https://uz.sputniknews.ru/20250611/ukraina-pryamo-otkazalas-zabirat-tela-soldat-vsu--mid-rf-49845402.html

Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ — МИД РФ

Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ — МИД РФ

Sputnik Узбекистан

Захарова: Отказ от тел своих солдат подтверждает неонацистскую суть киевского режима

2025-06-11T11:16+0500

2025-06-11T11:16+0500

2025-06-11T11:26+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.По словам дипломата, отказ от тел своих солдат — подтверждение неонацистской сути киевского режима.Захарова подчеркнула, что не знает ни единой культуры или этноса, которая бы отказалась забирать своих павших воинов, чтобы обеспечить им достойное упокоение в земле.Напомним, что в соответствии с основными договоренностями, достигнутыми в ходе второго раунда переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву 6 тыс. тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.Российская сторона 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. На границу доставили более 1 200 тел солдат ВСУ. Однако представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.За выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась. Россия ждет от Киева уведомления по специальному каналу о возможном переносе гуманитарной акции.

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