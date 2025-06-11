Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250611/ukraina-pryamo-otkazalas-zabirat-tela-soldat-vsu--mid-rf-49845402.html
Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ — МИД РФ
Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ — МИД РФ
Sputnik Узбекистан
Захарова: Отказ от тел своих солдат подтверждает неонацистскую суть киевского режима
2025-06-11T11:16+0500
2025-06-11T11:26+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
украина
россия
мария захарова
всу
переговоры
стамбул
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/05/19547262_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_085f2cf0d079e7d30ce7fb64e3ca7212.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.По словам дипломата, отказ от тел своих солдат — подтверждение неонацистской сути киевского режима.Захарова подчеркнула, что не знает ни единой культуры или этноса, которая бы отказалась забирать своих павших воинов, чтобы обеспечить им достойное упокоение в земле.Напомним, что в соответствии с основными договоренностями, достигнутыми в ходе второго раунда переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву 6 тыс. тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.Российская сторона 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. На границу доставили более 1 200 тел солдат ВСУ. Однако представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.За выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась. Россия ждет от Киева уведомления по специальному каналу о возможном переносе гуманитарной акции.
украина
россия
стамбул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/05/19547262_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_bd464dd540e0c071e06393ec102e0b80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина всу мид рф мария захарова
украина всу мид рф мария захарова

Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ — МИД РФ

11:16 11.06.2025 (обновлено: 11:26 11.06.2025)
© Sputnik / Алексей КуденкоЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2025
© Sputnik / Алексей Куденко
Подписаться
Захарова: Отказ от тел своих солдат подтверждает неонацистскую суть киевского режима.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2025
Мария Захарова
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк

"На это (предложение о передаче тел. — прим. ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же", — сказала она.

По словам дипломата, отказ от тел своих солдат — подтверждение неонацистской сути киевского режима.
Захарова подчеркнула, что не знает ни единой культуры или этноса, которая бы отказалась забирать своих павших воинов, чтобы обеспечить им достойное упокоение в земле.

"Даже у варваров являлось обязательным с почестями похоронить воинов, сражавшихся за интересы их сообщества. Нет такой традиции", — заключила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что в соответствии с основными договоренностями, достигнутыми в ходе второго раунда переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву 6 тыс. тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Российская сторона 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. На границу доставили более 1 200 тел солдат ВСУ. Однако представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
За выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась. Россия ждет от Киева уведомления по специальному каналу о возможном переносе гуманитарной акции.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0